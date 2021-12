A Ryan Reynolds lo viven confundiendo con Ben Affleck y él se divierte contestando preguntas sobre Jennifer Lopez

En una pizzería en el East Village de Nueva York, a Ryan Reynolds lo confunden con frecuencia con Ben Affleck. Desde hace años que el actor suele ir a esa pizzería y cada tanto se repite la escena. ¿Qué hace cuando alguien lo confunde con Affleck? La estrella de Alerta Roja contó en una entrevista con el podcast Dear Hank and John qué ocurre cada vez que visita el lugar. “Creen que soy Ben Affleck y nunca los corrijo”, señaló primero.

Cuando uno de los conductores del programa sospechó que este tipo de confusión podría convertirse en un problema si no lo aclara oportunamente, Reynolds estuvo de acuerdo y bromeó al afirmar que se vería en un aprieto si no admite que en realidad no es el Affleck criado en Boston.

Sin embargo, el intérprete de 35 años dejó en claro que aunque les sigue el juego no usa la identidad equivocada a su favor. “No acepto nada, como por ejemplo que me estuvieran dando pizza gratis basándose en este factor”, explicó. Y agregó: “Procedo normalmente, como todos los demás clientes, simplemente se da que piensan que soy Ben Affleck. Y si preguntan cómo está J-Lo, respondo: ‘Genial, bien’, recojo mi pizza y me voy”, relató con humor.

Ryan Reynolds con Gal Gadot y Dwayne Johnson en Alerta roja

“Lo que creo que lo hace creíble es que luzco un poco molesto cada vez que vuelve a suceder”, dijo Reynolds sobre su situación en la pizzería. Y añadió: “Cuando me voy, creo que se quedan como diciendo: ‘No creo que a Ben Affleck le diviertan nuestras preguntas’”.

Los conductores ironizaron y comentaron que con este proceder Reynolds estaría arruinando la reputación del bueno de Ben. No es la primera ocasión en que se confunde a ambos actores por su apariencia física. En 2015, un fan preguntó en Twitter si alguien podía diferenciarlos y el propio Ryan bromeó escribiendo en el comentario: “Mamá, por favor, salí de Twitter. Ahora”.

Mom, please get off Twitter. Now. https://t.co/bcRJDxe8cH — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 27, 2015

“Hace años solía interactuar un poco más en Twitter, pero ahora soy más reservado”, dijo en respuesta a una pregunta de un seguidor.

Los anfitriones del programa y el entrevistado también hablaron sobre otro ‘problema de identidad errónea’ con respecto a otro Ryan, confusión más frecuente entre los fans y las personas con las que se cruza el actor. “He llegado a decir: ‘Bueno, la diferencia es fácil de detectar. Ryan Gosling tiene el pelo rubio...”, compartió Reynolds. Y volvió a bromear señalando que, aunque se divierte siguiéndole el juego a la gente en los casos en que lo confunden, hay algunas cosas que deberían seguir siendo exclusivas de Gosling, como su destacado papel en Diario de una pasión.

“La película habría fracasado terriblemente”, opinó Reynolds con humor sobre la posibilidad de que hubiese sido él el protagonista del popular drama romántico. “Hubiera sido peor. Te lo prometo. Hubiera sido imposible de ver”.