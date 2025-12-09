Es hijo del protagonista de un éxito de la TV, una tragedia lo marcó y encontró en el “terror” su vía de escape

Debe ser curioso cuando el padre de uno es al mismo tiempo el padre de todos. Mientras el mundo reconocía a Michael Landon como Charles Ingalls para Christopher Landon era simplemente “papá”. Desde pequeño creció rodeado de cámaras, luces y escenografías. Los sets de rodaje se volvieron su patio de juegos y si bien esa experiencia nunca dejó de ser divertida, en un momento se convirtió en una forma de ganarse la vida. Logró que su apellido no fuera solo relacionado con La familia Ingalls (Little House on the Prairie), Camino al cielo (Highway to Heaven) o simplemente con la figura de su padre. Ese niño creció y hoy, a los 50 años, se posiciona como uno de los directores y guionistas más referentes del cine de terror, y, fortalecido por las tragedias que lo marcaron a fuego, mantiene, más vivo que nunca - y con su propia impronta y convicción - el legado que heredó.

Para habla de Christopher Landon primero hay que hacer un breve repaso por su extenso e intrincado árbol genealógico. Es el menor de los cuatro hijos que tuvo Michael Landon con su segunda esposa, Marjorie Lynn Noe, quien cuando se casaron ya era madre de una niña que él crio como propia. De su primer matrimonio con Dodie Levy-Fraser, el actor adoptó a dos hijos y con su tercera y última esposa, Cindy Landon, fue padre dos veces más. Para él a vida familiar era extremadamente importante, aunque su propia experiencia no fue sencilla. Creció en un hogar inestable, violento y carente de afecto. Incluso la imagen de figura paterna y amorosa que presentaba en televisión era contraria a la realidad. Recientemente, la actriz Alison Arngrim, quien interpretó a Nellie Oleson en La familia Ingalls dijo en diálogo con Woman’s Word: “Michael Landon no tenía una vida familiar feliz. Tuvo una infancia miserable y hablaba abiertamente de lo difíciles que eran sus padres. Buscaba una familia, el amor y la conexión que la serie ejemplificaba”.

Christopher Landon heredó de su padre el gusto por el mundo del entretenimiento, pero logró establecerse en él a su manera y con nombre propio (Foto: Instagram @thechrislandon)

Y, justamente, Christopher se aferró a ese vínculo de padre e hijo para hacer cine. Debutó como guionista en 1998 con Otro día en el paraíso (Another Day in Paradise), protagonizada por Melanie Griffith y Vincent Kartheiser y dirigida por Larry Clark. A pesar de su talento y su formación en la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles, las cosas no funcionaban muy bien y lo que parecía una carrera en ascenso terminó estancándose a mitad de camino y demasiado pronto.

Christopher Landon forjó su carrera como guionista y director de cine de terror (Foto: Paramount Pictures)

Pero, hubo una persona que vio su potencial y decidió apostar por él. ¿Quién? Nada más y nada menos que Steven Spielberg. Se convirtió en una suerte de su padrino artístico y fue el productor ejecutivo de Paranoia (Disturbia), un thriller sobre un joven condenado a arresto domiciliario que usa sus binoculares para espiar a sus vecinos y comienza a sospechar que uno de ellos puede ser un asesino, del cual Landon fue guionista. Ese fue el apoyo que necesitó para, tres años después, saltar a las grandes ligas con Actividad paranormal (Paranormal Activity) una de las sagas de terror más famosas del mundo. En los años siguientes estrenó Zombie Camp (Scouts Guide to the Zombie Apocalypse), Feliz día de tu muerte (Happy Death Day) y Freaky: Este cuerpo está para matar (Freaky), siempre dentro del género de terror.

En 2023 se animó a explorar las relaciones de padre e hijo y lo complicadas que pueden ser en el film de Netflix Tenemos un fantasma (We Have a Ghost). Para hacerlo, se basó en su propia experiencia. “Perdí a mi padre a los 16 años, así que no pude tener ninguna de esas conversaciones de hombre a hombre con él. Y para mí, esta fue una oportunidad de analizar a fondo la situación y hablar sobre cómo a veces la paternidad puede ser complicada, decepcionante y frustrante, y que los padres son simplemente personas al fin y al cabo”, dijo en diálogo con Variety. Michael Landon murió el 1 de julio de 1991 a los 54 años a causa de un cáncer de páncreas.

"Mi padre era muy encantador y extrovertido, y a su manera, un poco manipulador, y cometía errores garrafales", reconoció Christopher Landon Ron Galella - Ron Galella Collection

“Mi padre era muy encantador y extrovertido, y a su manera, un poco manipulador, y cometía errores garrafales. De niño, lo idolatraba; era una persona inmensa, como creo que la mayoría de los niños ven a sus padres, y especialmente a su padre. Pero no me di cuenta de que era un ser humano falible hasta después de su muerte. Y eso no me llamó la atención hasta que me convertí en padre”, reconoció.

Acusaciones, amenazas y una polémica salida de una gigante del terror

En 2023, Landon atravesaba un gran momento personal como la persona a hacerse cargo de una de las franquicias de terror más famosas del mundo. Pero “el trabajo de ensueños se convirtió en una pesadilla” cuando en diciembre se hizo pública su renuncia como director de Scream 7. Esto ocurrió luego de que la compañía Spyglass Media Group despidiera a la actriz Melissa Barrera por sus posteos sobre Palestina e Israel alegando que tenían “tolerancia cero para el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma”.

Él mismo comunicó su renuncia y le explicó a Entertainment Weekly que tras la salida de Barrera, la película dejó de existir, ya que el guion giraba en torno a ella. “No firmé para hacer ‘una película de Scream‘. Firmé para hacer esa película. Cuando esa película dejó de existir, seguí adelante”, afirmó. Paralelamente, le admitió a Vanity Fair que recibió amenazas de muerte tras el despido de la actriz mexicana, puesto que lo acusaban de haber sido el culpable de su salida: “Recibí mensajes que decían ‘voy a encontrar a tus hijos y los voy a matar porque apoyás el asesinato de menores’. El jefe de seguridad de varios estudios y el FBI tuvieron que investigar las amenazas. Fueron muy agresivas y realmente aterradoras (...) Creo que como la gente no entiende cómo funciona Hollywood ni cuál es la jerarquía, los fans pensaron ‘ese es el indicado’. Y entonces vinieron a por mí, a cuchillo”.

Drop: Amenaza anónima, el thriller dirigido por Christopher Landon

Tras la polémica que se generó por su salida del proyecto, Landon tuvo su revancha. Este año estrenó Drop: Amenaza anónima (Drop), un thriller protagonizado por Meghann Fahy (The White Lotus) y Brandon Sklenar (Romper el círculo) sobre una viuda que empieza a recibir siniestros mensajes anónimos cuando tiene su primera cita en años. El film está disponible en HBO Max.

La tragedia que marcó a la familia Landon

Si bien en lo profesional el director supo armarse y rearmarse, hacerle frente a los contratiempos y asentarse como un referente del cine de terror en el plano personal, también tuvo que lidiar varias batallas. Por un lado, su padre, que siempre fue una figura imperiosa, exigente, adicto al alcohol e infiel, muy contraria a la que mostraba en televisión, se fue demasiado pronto y no pudo acompañarlo en momentos claves de su vida. En 1999 Christopher se declaró públicamente gay y según reconstruyó el medio El Mundo, cuando le preguntaron qué creía que pudo haber dicho su padre al respecto, sostuvo: “Su imagen pública era muy diferente en muchos aspectos de lo que era como padre y como persona. Era extremadamente liberal en sus creencias para casi todo. No tenía la mente cerrada a nada. No creo que le hubiera importado en absoluto”.

Desde hace una década, Christopher está en pareja con Cody Morris, con quien tiene dos hijos, Beau y August.

Christopher Landon lleva una década en pareja con Cody Morris, con quien tiene dos hijos, Beau y August (Foto: Instagram @thechrislandon)

Tras la muerte de su madre Marjorie Lynn Noe en 2015, en 2022, Christopher y su familia tuvieron que hacerle frente a una inimaginable tragedia. Dylan Lupia, el hijo de su hermana Shawna, murió a los 24 años tras ser atropellado por un colectivo. El hecho ocurrió el 17 de agosto en Palos Verdes, en Los Ángeles, California.

Marjorie Lynn Noe, madre de Christopher y segunda esposa de Michael, murió en 2015 (Foto: Instagram @thechrislandon)

“En muchos sentidos, lo sentía como mi hijo, y ahora mismo la profundidad de mi dolor parece indescriptible. Era un niño tranquilo y reflexivo, con un lado astuto. Inteligente, con un corazón enorme que se expresaba a su manera. Su madre lo amaba con locura y me enseñó lo que un padre puede y debe hacer a veces. Sus hermanas menores lo amaban con todo su corazón. Te voy a extrañar, Dylan, más de lo que puedo expresar. Sé que ahora estás en paz. Hasta que nos volvamos a ver...”, expresó el director en Instagram para despedir a su sobrino.

Dylan, el sobrino de Christopher Landon falleció en agosto de 2022 a los 24 años tras ser atropellado por un colectivo (Foto: Instagram @thechrislandon)

En declaraciones con Page Six, Shawna Landon afirmó que había varios misterios alrededor de la muerte de su hijo. “Dylan estaba caminando por el carril del colectivo y el chofer alegó que creyó que el vehículo fue vandalizado por el ruido y que no vio a nadie”, sostuvo la mujer. Sin embargo, cuando fue a la escena del accidente, advirtió algunas incongruencias: “Todo sucedió a plena luz del día, no hay forma de que no haya visto a mi hijo caminando hacia su dirección”. Incluso afirmó que, en lugar de frenar automáticamente y llamar a emergencias, el conductor siguió hasta la siguiente parada y recién ahí se comunicó con su supervisor para informarle que el vehículo fue vandalizado. Hasta la fecha el caso continúa abierto y Shawna realiza campañas solidarias en nombre de su hijo para ayudar a personas con problemas de salud mental.