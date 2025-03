Los amores de Luciano Pereyra: de un romance fugaz con una actriz a una docente con la que sueña formar una familia

Si bien alcanzó la fama desde muy joven y es una de las voces más importantes de nuestro país, Luciano Pereyra siempre se caracterizó por mantener su vida privada bajo un total hermetismo. Sin embargo, ayer trascendió, en la voz de Ángel de Brito, que el cantante y Julia Rezzuto decidieron dar un paso adelante en su relación.

Aún hay pocas certezas. Se sabe que se casan hoy, sábado 22 de marzo, en algún lugar de Luján, la ciudad natal de Pereyra. La wedding planner -que tuvo la difícil misión de armar la ceremonia en absoluto secreto- es Claudia Villafañe, muy amiga del cantante. Antes de ponerse de novio con Rezzuto, Pereyra fue vinculado a otras mujeres, a continuación un recorrido por sus romances públicos (y no tanto).

Luciano Pereyra siempre intentó mantener fuera del ojo púbico a sus relaciones de pareja Rodrigo Nespolo - Canon digital

Un romance de ficción que terminó en realidad

Corría el año 2004, cuando un joven Pereyra mantuvo su primer romance mediático. Si bien nunca habló abiertamente de esta relación, se vinculó al cantante con la actriz Sabrina Carballo. En aquel momento ambos artistas formaban parte del elenco de la serie televisiva Los Pensionados, protagonizada por Cecilia Dopazo, Pablo Alarcón, Agustina Cherri, Laura Azcurra, Damián De Santo, Luisana Lopilato y Marcela Kloosterboer.

Según trascendió, durante las grabaciones de la tira existió un flechazo entre Carballo y Pereyra. En la novela, el cantante y la actriz protagonizaban una historia de amor y finalmente la realidad superó la ficción. Los tortolitos fueron captados por los paparazzi compartiendo salidas, mimos y besos.

Sabrina Carballo y Luciano Pereyra fueron pareja en el año 2004 El día

Si bien los dos se encontraban solteros, Carballo reveló tiempo después que ella prefirió no oficializar públicamente el romance por malas experiencias que había sufrido con exparejas como Marcelo Corazza y Nicolás Cabré.

Su segundo affaire llegó en 2010 cuando conoció a Malena, la joven que estuvo a su lado en uno de los peores momentos de su vida cuando le detectaron un divertículo en el esófago y debió ser internado en terapia intensiva, estando al borde de la muerte. Pese al apoyo y lo que significó esta mujer en ese momento, Pereyra siempre la mantuvo en las sombras y nunca se mostró con ella públicamente.

“Nunca me blanqueó”

En 2012, su nombre fue vinculado a Milca Gili, una modelo que había conocido en un boliche ocho años atrás pero con la que no tuvo vínculo hasta ese año, cuando se volvieron a cruzar en la casa de unos amigos en común. Esta vez, dicen que el flechazo fue correspondido (antes ella lo habría rechazado) e iniciaron un noviazgo que duró hasta 2017. “Éramos una pareja normal. Conocía a su familia y amigos, pero nunca me blanqueó ”, dijo la empresaria, que definió su historia de amor como una relación que “no fue democrática”. De hecho, luego de la ruptura dio a entender que el artista seguía obsesionado con ella.

“Él nunca quiso hacer pública la relación. Vivíamos juntos y teníamos una vida normal, salíamos a comer, pero todo sin prensa”, había dicho la joven durante una entrevista con el programa Los ángeles de la mañana en la que al principio pareció estar incómoda. Cuando le preguntaron por qué aceptó esas condiciones, explicó: “Él es así. Sé que a él no le gusta mucho la exposición y lo respeto”.

Cuando se soltó, dejó al descubierto algunos aspectos más duros del noviazgo. “No es fácil salir con un artista porque cuando se abre la heladera, la luz es para él. Es muy difícil dominar el ego. Por un lado está la magia de que es famoso y te elige a vos, pero también tiene su lado B y no la pasás bien”. Gili también habló de cómo los celos de Pereyra afectaron la relación y su autoestima: “Si vos sabés que a la otra persona no le gusta determinada actitud, que trabajes en tele, que tengas exposición como modelo, que te vean muchas personas, es un problema. Encima nos llevábamos diez centímetros de altura, así que yo no podía usar tacos. No era una pareja muy democrática. Creo que soy buena persona, pero tengo mis límites y sentía que no tenía mucho voto en la relación”, concluyó su descargo, aunque para calmar las aguas terminó la nota asegurando que el artista era “una persona de diez”.

¿Quién es la mujer que enamoró al cantante?

El tierno mensaje que Luciano Pereyra le dedicó a su enamorada para San Valentín (Foto: Instagram/@lucianopereyraoficial)

A pesar del perfil bajo con el que ambos llevan su relación, se sabe que la mujer que logró conquistar el corazón del artista se llama María Julia Rezzuto, tiene 40 años (tres menos que él) y se dedica a la docencia.

Antes de conocer a Luciano Pereyra, esta misteriosa morocha trabajaba en la Dirección General de Cultura y Educación y vivía con su hermana. Ahora se desempeña como profesora de inglés en un colegio de la zona de Lanús y suele disfrutar de su tiempo libre jugando al fútbol en un equipo femenino.

Si bien fueron muy pocas las veces que el artista -oriundo de Luján- gritó su amor a los cuatro vientos, siempre que lo hizo fue para fechas especiales y curiosamente con el mismo tipo de imágenes: de perfil, besando a su novia y con un hermoso paisaje detrás.

En una entrevista con LA NACIÓN, Pereyra reveló su deseo de ser padre y de formar una familia junto a su pareja: “Es un lindo tema, a veces lo hablamos, llegará en el momento en el que tenga que llegar, ahí es donde digo que los tiempos de Dios son los perfectos. Si Dios me quiere bendecir con un hijo, bienvenido sea un hijo”, señaló en diálogo con este medio.

LA NACION

