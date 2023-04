Milca Gili, muy dura con Luciano Pereyra en el lanzamiento de su libro, Oscura

escuchar

Hace dos años, el nombre de Milca Gili trascendió en los medios por una canción de Luciano Pereyra y un posteo del artista en su cuenta de Instagram con un alfajor de la marca homónima al apellido de la joven entre los dientes. En aquel momento, la modelo y agente inmobiliaria aseguraba que la historia de amor entre ellos no había terminado. Hoy, dos años después, Milca volvió a aparecer en escena pero como consecuencia de la presentación de Oscura, el libro que escribió y en el que muchos creen retrató al cantante como un hombre egocéntrico, tóxico y violento.

En diálogo con Intrusos en el espectáculo, Gili no confirmó que el personaje masculino de su novela está inspirado en el cantante pero sí habló de la relación que mantuvieron, que duró poco menos de seis años. “Sufrí terrorismo psicológico”, aseguró y reveló que el artista la mantuvo oculta y repasó el difícil momento que vivió cuando se separaron.

“Llegó el gran día”, fue lo primero que le contó Gili a Alejandro Guatti, movilero del ciclo de América TV, durante la presentación de su libro. “¿Es todo realidad? ¿Es lo que te pasó a vos? ¿Es ficcionado sobre tu historia de vida?”, quiso saber entonces el periodista. “Es una ficción pero tiene mucho de mí porque de hecho lo escribo yo. No te voy a mentir, habla bastante de mí. Es la experiencia de cómo vive una modelo que trabaja en Milán, que está muy alejado de ese mundo aspiracional que uno cree”, respondió Milca, quien vive en Italia y se desempeña en la actualidad como agente inmobiliaria.

Cuando Guatti le señaló que en el libro esa modelo tiene una relación con una persona muy famosa y que esta persona podría ser Luciano Pereyra, Milca negó con la cabeza y contó: “El personaje se llama Nacho. Lo que quiere es básicamente meter a su pareja en un country, encerrarla, que no trabaje y que prácticamente esté a la sombra. Por eso un poco Oscura”, argumentó en relación al título del libro.

“Todas las personas que hayan salido con un egocéntrico o un narcisista me van a acompañar un poco en lo que es este libro porque el ego te lleva a la locura”, aseveró de inmediato, y si bien en un principio se negó a relacionar al personaje con el cantante, asintió con la cabeza cuando Guatti le consultó si con Pereyra había vivido esa experiencia. Y después se despachó.

“Lo del country es una. Lo que habla del sometimiento es un poco decir: ´dejá, yo te ayudo´, entonces no pensás por vos misma y así empiezan un poco a anularte”, repasó, y no dudó al asegurar que sufrió por el ego de Luciano Pereyra y por su soberbia. Cuando Guatti le consultó si la relación había sido tóxica, Milca de inmediato lo negó. “Yo tengo mucha responsabilidad de haber seguido intentado buscar ese amor cuando ese amor no era. Y de haberme quedado. Yo también tuve mucha culpa”, reconoció.

Milca contó en ese momento que ella tuvo un padre narcisista y músico. “Entonces me hago muy responsable de lo que me pasó”, explicó. “Yo escucho a todas las chicas que dicen: ´demandé a mi novio millonario´. A mí me dejaron tres bolsas de basura en la puerta de mi casa. Hacé terapia y volvé a laburar sola... Yo me las banqué realmente a todas”, dijo y confirmó que quien la hizo pasar por ese mal momento fue su expareja.

Sobre el tema que sacó hace dos años Pereyra que estaba dedicado a una ex y el posteo con un alfajor en la boca, la empresaria explicó: “Él tenía varias de esas moviditas así. Yo las llamo terrorismo psicológico”, explicó. “En su momento lo asumía, me llegaba, me hacía mucho daño pero no hablaba. Y ahora hablo”, repasó y contó que ya no tiene contacto con el cantante.

Una relación “poco democrática”

Antes del episodio del alfajor, Gili sorprendió al revelar en televisión su romance con el cantante y tildar la relación de “poco democrática”. Sus recuerdos de Pereyra no fueron los mejores en ese momento: habló de su negativa de blanquear la pareja, de sus celos, de lo difícil que puede llegar a ser salir con un artista por su ego y del “lado B” de ser la novia de un famoso.

“Él nunca quiso hacer pública la relación. Vivíamos juntos y teníamos una vida normal, salíamos a comer, pero todo sin prensa”, había dicho la joven durante una entrevista con el programa Los ángeles de la mañana en la que al principio pareció estar incómoda. Cuando le preguntaron por qué aceptó esas condiciones, explicó: “Él es así. Sé que a él no le gusta mucho la exposición y lo respeto”.

Cuando se soltó, dejó al descubierto algunos aspectos más duros del noviazgo. “No es fácil salir con un artista porque cuando se abre la heladera, la luz es para él. Es muy difícil dominar el ego. Por un lado está la magia de que es famoso y te elige a vos, pero también tiene su lado B y no la pasás bien”. Gili también habló de cómo los celos de Pereyra afectaron la relación y su autoestima: “Si vos sabés que a la otra persona no le gusta determinada actitud, que trabajes en tele, que tengas exposición como modelo, que te vean muchas personas, es un problema. Encima nos llevábamos diez centímetros de altura, así que yo no podía usar tacos. No era una pareja muy democrática. Creo que soy buena persona, pero tengo mis límites y sentía que no tenía mucho voto en la relación”, concluyó su descargo, aunque para calmar las aguas terminó la nota asegurando que el artista era “una persona de diez”.

