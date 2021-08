Los celos de la novia de Manuel Turizo por su video con Tini Stoessel

Tini Stoessel y Manuel Turizo unieron sus voces para sacar una canción juntos. Sin embargo, todo indicaría que durante el rodaje del videoclip de “Maldita foto” las cosas estuvieron bastante tensas detrás de cámara.

La buena relación entre el colombiano y la argentina habría puesto de mal humor a la novia de él, quien eligió quedarse a su lado durante toda la grabación para marcar territorio y asegurarse de que el romance no pase de la ficción a la realidad.

“¿Cuál es la bomba de esta grabación?”, se preguntó Rodrigo Lussich durante la emisión de Intrusos. “Lo que nadie te contó es que en la grabación de este clip hubo una marca personal porque decían que a Tini le encanta Turizo”, afirmó alegando que personas que estaban durante el rodaje en Miami fueron testigos de esto.

“Ya sabemos que Tini viene de un romance con Sebastián Yatra, que también se conocieron en un clip, más o menos el mismo marketing”, continuó el periodista. “Grabaron y los cuerpos estaban muy encendidos. Y podría haber pasado lo que pasó con Duki y Emilia, que después comenzaron un romance”.

La encargada de controlar que los cantantes no se dejaran llevar fue Joselina Sorza, la pareja del reguetonero. “Turizo tiene una novia que se paró durante toda la grabación para hacer marca personal a metros de la escena, para evitar que a Turizo se le piante algo y la cosa se vaya para algún lugar no deseado y esto termine en un escándalo. Escena de celos, furia de la novia de Turizo con Tini Stoessel”, aseguró Lussich.

Mientras Lussich comentaba esto, en las pantallas del estudio mostraban algunas imágenes sacadas del Instagram de la novia del cantante. “Joselina se encarga de mostrarse con Turizo bien caliente”, analizó. “Ella tiene una marca de trajes de baño”.

Según el conductor, la cantante argentina estaba enfocada en el trabajo y era el colombiano el que le generaba inseguridad a su novia. “Joselina se paró y se quedó haciendo marca personal porque Turizo es un peligro. Tini estaba haciendo su trabajo perfectamente porque es una profesional, pero él es un sinvergüenza”, culminó.

En una transmisión en vivo que hicieron juntos antes del estreno de la canción, los artistas no dejaron de halagarse mutuamente. “Me pareciste muy buna onda y nos llevamos demasiado bien de una, la verdad la pasé muy bien”, le confesaba ella. “Tu sabes que desde el primer momento te lo dije, a mi me gusta mucho tu música y tu cantas brutal, entonces la verdad desde que me dijiste de hacer el tema no dudé y te lo mandé el mismo día”, le respondía él.

Desde que se separó de Sebastián Yatra en mayo de 2020, el corazón de Stoessel pareciera estar solo. La artista fue relacionada sentimentalmente con el trapero Khea, el piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc y el delantero de la Selección Argentina y la Lazio, Joaquín “Tucu” Correa, aunque ningún romance fue confirmado.

A mediados de junio, muchos también aseguraban que estaba dándose una segunda oportunidad con Yatra. “Me gusta tener una buena relación con alguien que significó tanto para mí. Todas las personas que pasaron por mi vida me enseñaron algo y se lo voy a agradecer siempre”, dijo la artista argentina en una entrevista con la revista ¡Hola! al hablar sobre cómo es el trato entre ellos hoy, pero sin especificar en qué estado estaba la relación entre ambos.

Tini Stoessel y Sebastian Yatra Gtres - Archivo

Lo cierto es que la cantante está enfocada de lleno en el trabajo. Después del éxito de “Miénteme”, la canción que sacó junto a María Becerra, ahora disfruta del boom de “Maldita foto”, su colaboración con Turizo, con quien solo mantiene una buena amistad y un gran respeto profesional.

LA NACION