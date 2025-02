San Valentín: de la tristeza de Elba Marcovecchio al mensaje de amor de Wanda Nara a L-Gante

Cada año, el día de los enamorados o San Valentín se transforma en la excusa ideal para que los famosos declaren su amor públicamente y este 2025 no fue la excepción . A través de románticos posteos, con extensas dedicatorias y tiernas fotos, las celebrities abrieron sus corazones y expresaron sus sentimientos.

Desde Wanda Nara a Jimena Barón, te mostramos qué dijeron los famosos para celebrar a sus parejas.

Wanda Nara a L-gante: “Sos el novio más atento, hermoso y tierno”

La historia de Wanda Nara y L-Gante comenzó hace dos años cuando la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) participó como invitada en un videoclip del cantante. Fue durante la primera separación de ella con Mauro Icardi a causa del affaire que el futbolista había tenido con la China Suárez en París.

A principios de noviembre del año pasado, después de decenas de especulaciones y versiones encontradas, Wanda confirmaba que estaba de novia con el cantante de cumbia 420. Si bien atravesaron varias idas y vueltas, desde hace un tiempo la pareja se muestra sólida y suele compartir fotos cariñosas que dan cuenta de su amor.

Hoy, Wanda y L-gante celebran oficialmente su primer San Valentín y ella le dedicó un extenso y tierno mensaje: “Me enseñaste que a pesar de la diferencia de edad que nos distancia, nos unen los valores, los sueños, lo que dejamos atrás pero no olvidamos. Cada día que te necesité estuviste (...). Sos el novio más atento, hermoso y tierno que podía imaginar. Te amo por lo que me duele la cara de reírme de cantar juntos, de los besos que me das y que te doy porque en esta y otras vidas quisiera volver a vivir nuestra historia de amor”, escribió la empresaria.

Sin embargo, eso no es todo. En los últimos días, la relación entre la empresaria de cosméticos y el cantante de cumbia 420 parece haberse vuelto aún más cercana. En las vísperas de San Valentín Wanda Nara y L-gante desataron revuelo en redes con un nuevo lanzamiento musical. En el clip, la influencer y el cantante aparecen muy cerca y dándose un apasionado beso para dejar en claro la fuerte conexión que los une.

Wanda Nara y L-Gante, más enamorados que nunca

El videoclip muestra a la pareja en una escena de besos y caricias, sentados en un sofá, con una química que parece desbordar la pantalla. Además, en las imágenes aparecen junto a una fogata en una lujosa casa, lo que algunos interpretaron como un guiño a las noches que habrían compartido antes de que su relación se hiciera pública.

Jimena Barón le dedicó un tierno posteo a su novio

Jimena Barón disfruta de su embarazo acompañada de su pareja y su hijo Momo. Desde el comienzo de la temporada de verano, decidió compartir su día a día junto a Matías Palleiro, y su pequeño. Con la emoción de la espera de su segundo bebé, la actriz compartió su alegría y diversos momentos de diversión junto a su familia. Enamorada, hoy la cantante aprovechó la fecha para dedicarle un posteo a su novio y futuro padre de su bebé en camino.

Si hay algo que caracteriza a Barón es su desopilante sentido del humor, por eso no sorprendió que, luego del amoroso texto, escribiera: “ Gracias a Dios a los dos nos importa bastante más el 29 por los ñoquis que San Valentín , pero estoy hormonal y quería decirte todo esto. Espero ansiosa tu inexpresivo emoticón”.

La tristeza de Elba Marcovecchio

El día de los enamorados también puede convertirse en una fecha difícil para quienes enfrentan la pérdida de su pareja . En pleno duelo por la reciente muerte de su esposo Jorge Lanata, Elba Marcovecchio dejó ver su angustia al publicar hoy un emoji de un corazón roto junto a la conmovedora canción de Edith Piaf “Hymne A L’Amour”.

La tristeza de Elba Marcovecchio al recordar a Jorge Lanata en San Valentín

En abril de 2022, después de casi dos años de romance, Marcovecchio y Lanata decidieron pasar por el altar. La boda se celebró en Exaltación de la Cruz. Con más de 150 invitados, entre los que se encontraban varios famosos como Rodolfo Barili, Eduardo Feinmann, Luciana Geuna, Diego Leuco, Luis Majul, Romina Manguel, Marina Calabró y Gabriel Levinas. Para el gran día, ella lució un sencillo, pero precioso vestido blanco perlado sin mangas y la espalda descubierta con detalles bordados en tul, diseñado por Gino Bogani mientras que él también llevó un saco blanco, que combinó con una camisa del mismo color. Por lo demás, el pantalón, los zapatos, el chaleco, el elegante moño y el pañuelo que completaban su vestuario eran de color negro.

Desde entonces, Lanata y Marcovecchio se mostraron como una pareja muy feliz, disfrutando de su romance, que estuvo en el último tiempo muy opacado por los problemas de salud del periodista, que falleció el pasado 30 de diciembre de 2024, y por las tensiones que surgieron entre abogada y las hijas de él.

LA NACION