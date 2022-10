Los famosos se escaparon en familia a lugares de ensueño para recargar energías y enfrentar lo que queda del año

escuchar

Octubre está terminando y muchos famosos decidieron que era un buen momento para emprender un viaje y tomar impulso para enfrentar lo que queda del año. Los destinos que eligieron fueron muy distintos, pero todos eligieron compartir estas mini vacaciones en familia.

Agustina Cherri está transitando el último tramo de su cuarto embarazo y se trasladó junto a su pareja, Tomás Vera y sus hijos, Muna, Alba y Nilo, a Buzios, Brasil. La protagonista de Rincón de Luz y La 1-5/ 18 compartió con sus seguidores de Instagram varias postales de su estadía en la que se puede apreciar, muy especialmente, cómo creció su panza en las últimas semanas. “ ¡Últimas vacaciones de este equipo de 5! ¡Para las próximas seremos 6! ″, escribió junto a las fotos tomadas en Praia de João Fernandes.

Agustina Cherri en la piscina del hotel instagram.com/agustinacherriok

Cherri, luciendo su pancita instagram.com/agustinacherriok

Alba, la pequeña de la familia instagram.com/agustinacherriok

Agustina Cherri junto a la más chica de sus hijas, Alba instagram.com/agustinacherriok

Alba jugando con la arena, en Buzios instagram.com/agustinacherriok

Milo Pauls y Alba Vera disfrutando de la playa instagram.com/agustinacherriok

La vista con la que la familia Cherri - Vera se levanta cada mañana en su estadía en Buzios instagram.com/agustinacherriok

A pura sonrisa, Cherri posa para la cámara instagram.com/agustinacherriok

Su viejo compañero de La Ola está de Fiesta y Son amores, Nicolás Cabré, también decidió emprender un viaje, en este caso, junto a Rufina, la hija que el actor tuvo con la China Suárez. Desde Los Ángeles, y con el icónico cartel de Hollywood detrás, se los ve a los dos abrazados y risueños en una serie de fotografías que el actor compartió en su cuenta de Instagram.

“ Se terminó este viaje, mi Rufita hermosa. Y no puedo decirte otra cosa más que gracias y que te amo con mi vida. Es increíble que cada vez que te digo esa palabra siento que se queda corta. No existe palabra para describir lo que me hacés sentir. El orgullo que me da verte feliz, desenvuelta por la vida, respetuosa, siempre con buena onda….”, escribió.

Y continuó: “Y podría seguir todo el día poniendo las cosas que me enorgullecen. Gracias por ser mi compañerita, por hacer que este viaje y que todos los días sean inolvidables. Gracias por hacer que mi vida sea un viaje hermoso . ¡Gracias! ¡Me hacés el papá más feliz del mundo! ¡Te amo! ¡Y otra vez siento que esa palabra se queda corta”.

Calu Rivero y Aito De la Rúa también compartieron tiernas postales, pero fieles a su bajo perfil evitaron dar cuenta de dónde se encuentran. Sí se los puede ver disfrutando de una caminata por la playa a orillas del mar. Sonriente y muy acaramelada, la actriz de Dulce Amor y Mis amigos de siempre lució, al igual que Cherri, su pancita. “La vida”, escribió junto a la serie de imágenes.

La actriz y el hijo del expresidente Fernando de la Rúa se conocieron en el verano de 2008 y tuvieron un romance breve pero intenso y, sobre todo, de mucha exposición. Por entonces, Rivero daba sus primeros pasos en la actuación, y con mucho éxito, en programas como Patito feo y Casi ángeles, al tiempo que desplegaba a pleno su título de it-girl. “ Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto ”, decía ella sobre su relación con Aíto. Trece años después, volvieron a mirarse como si el tiempo no hubiese pasado. Fue durante este verano, también en Punta del Este. Se encontraron de casualidad en una fiesta de amigos en común. Al principio se escondieron, porque ni ellos sabían qué les estaba pasando y no querían que les preguntaran nada. Hasta que un paparazzi indiscreto mostró la primera foto de la pareja caminando muy acaramelada, en las playas de José Ignacio. Al tiempo, Calu anunció que estaba embarazada.

Inés Palombo, a su vez, inició un viaje por las principales ciudades europeas junto a su pareja, Nicolás Ugarte, y Felipe, su hijo de 9 meses. Desde fines de septiembre, la actriz de Rebelde Way y Las estrellas viene compartiendo en sus redes postales familiares desde Ámsterdam, París, Londres, pero este martes sorprendió con un mensaje que alertó a sus seguidores.

“ Como ven, el viaje no fue perfecto y algunas cositas no salieron como esperábamos… A los 2 días de llegar a Ámsterdam (y de arrancar el viaje) Feli nos sorprendió con 39 grados de fiebre. Por suerte le duro poquito y la fiebre se le fue en menos de un día . Pero atrás, cuando dejábamos Ámsterdam y viajábamos en tren a París, vino otra sorpresa; una que nunca habíamos escuchado… ‘La sexta’”, comenzó explicando, junto a la fotografía de Felipe visiblemente brotado.

” Una erupción que le arrancó en la cara, se le fue a todo el cuerpo y lo dejó como ven en las fotos. No hace falta contarles todo lo que nos generó como padres primerizos esta eruptiva . Incertidumbre, miedo, inseguridad, bronca, lástima... Por suerte, nuestra pediatra solo necesitó algunas fotos por WhatsApp para explicarnos qué era y transmitirnos tranquilidad (fuimos a la guardia también, obvio para que lo vean en persona). Era la segunda vez que yo estaba en París. La primera tenía 8 años y había sido yo la que sorprendió a mis papás con otra eruptiva, la varicela. Se ve que París nos genera algo en la piel. Acá les dejo fotos de los dos. ¿Cómo se llevan con estos temas siendo mamás?”, finalizó la actriz.

