El hombre más sexy del mundo reveló a qué le tiene un miedo irracional
Jonathan Bailey, protagonista de Wicked y Bridgerton, fue elegido por la revista People
- 2 minutos de lectura'
Jonathan Bailey fue elegido como el hombre más sexy del mundo de 2025 por la revista People. El actor británico, de 37 años, conocido por su papel en la serie “Bridgerton” y también protagonista de filmes como “Wicked” y la última saga de “Jurassic World”, es la primera persona abiertamente homosexual que recibe este reconocimiento.
Bailey toma así la posta que dejaron John Krasinsky en 2024 y Patrick Dempsey en 2023. El actor tiene una carrera en el teatro, el cine y la televisión desde que era niño, pero la desarrolló especialmente en los últimos cinco años. “Obviamente, me siento increíblemente halagado. Y es completamente absurdo”, dijo Bailey a People entre risas. Bromeó diciendo que solo había compartido la noticia con su perro, Benson.
La revista presentó al actor como el hombre más sexy del año y destacó que “se convirtió en una de las estrellas más irresistibles de Hollywood”. A la vez, aclaró: “Y sin embargo, aún se está acostumbrando a todo este caos”.
Dentro de esa misma entrevista, People compartió un divertido ping pong con el actor en donde respondió varias preguntas curiosas. Entre ello, a qué le tiene un miedo irracional.
“A las serpientes”, contestó sin dudar. Y acotó: “Realmente me asustan”. Dentro de esas preguntas, también contestó que no es muy fanático de quedarse hasta tarde en las fiestas, que la gente se sorprende de lo mal que hace la mortal hacia atrás, y que toda persona debería tener un amigo gay.
Jonathan Bailey, soltero codiciado y sin pareja conocida por el momento, es un referente del colectivo LGTBIQ+ desde hace varios años. Sin embargo, reveló en más de una entrevista, que sintió en alguna ocasión presión por ocultar su homosexualidad.
