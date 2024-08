Los motivos por los que Blake Lively se convirtió, de la noche a la mañana, en la actriz “más odiada” de Hollywood

Escuchar

Este año, Blake Lively tuvo en sus manos la posibilidad de hacer que su carrera resurgiera, primero con su comentado cameo en la película protagonizada, escrita y producida por su esposo Deadpool & Wolverine, y luego con el estreno de Romper el círculo, el drama romántico que se estrenó esta semana y que la tiene como protagonista. Sin embargo, su nombre se convirtió en uno de los más mencionados en los medios y en las redes, pero por motivos que nada tienen que ver con lo artístico .

En su nueva película, basada en la novela homónima de Colleen Hoover, Lively interpreta a Lily Bloom, una mujer que cumple su sueño de abrir su propio negocio mientras enfrenta el duelo por la muerte de su padre y se ve envuelta en una relación romántica abusiva con Ryle Kincaid, el personaje encarnado por Justin Baldoni quien, además, dirige el film. Los conflictos entre los protagonistas -Lively también oficia como productora- quedaron en evidencia en medio de la gira promocional. En principio, en ninguna de las entrevistas que brindaron se mostraron juntos. Y cuando los rumores de que ni siquiera se dirigían la palabra ya eran imparables, los fans comenzaron a notar una actitud al menos cuestionable de la actriz a la hora de hablar sobre el film.

Blake Lively posa para las cámaras en el estreno en el Reino Unido de la película Romper el círculo Scott A Garfitt - Invision

En una de las entrevistas, cuando el periodista Jake Hamilton le preguntó si las personas que se sentían identificadas con la experiencia que vive su personaje podrían hablar con ella al respecto si la vieran en persona, Lively respondió con sarcasmo: en lugar de alentar a las víctimas de violencia doméstica a buscar ayuda de profesionales o compartir cuáles son los recursos y herramientas a las que pueden recurrir, se rio. “ Sí, dale... Pídanme mi dirección o mi número de teléfono. O, simplemente, podría compartir mi ubicación con vos y luego podríamos... ”, disparó, rematando sus dichos con una fuerte carcajada.

Por sus respuestas en esa y otras entrevistas, desde las redes comenzaron a señalar que lo que intentaba era “hacer pasar esta película como una comedia romántica divertida”. Muchos, además, no consideraron apropiado su recurso de promocionar su marca de cócteles y su línea de cuidado para el cabello mientras sus interlocutores intentaban que dijera alguna frase sobre el tema central de la película: la violencia doméstica.

Blake Lively y Ryan Reynolds, acompañados por su guardaespaldas, increpan con violencia a un fotógrafo en las calles de Nueva York, en 2023 TIDNY-252

Esta actitud provocó el resurgimiento de varias entrevistas pasadas de Lively, en las que muchos la criticaron por ser “grosera” y “despectiva” con los periodistas. Primero, la reportera Kjersti Flaa subió a YouTube la entrevista que le realizó a la actriz y a su coprotagonista de Café Society, Parker Posey, hablando de la película de Woody Allen de 2016. “ La entrevista a Blake Lively que me hizo querer dejar mi trabajo ”, tituló el clip.

Blake Lively, en el centro de las críticas tras la difusión de una incómoda entrevista: “Me hizo querer dejar mi trabajo” Captura de pantalla

“Sentarme con Blake Lively y su coprotagonista Parker Posey es la situación de entrevista más incómoda que he vivido”, escribió Flaa en la descripción del video. Y enseguida preguntó: “¿No está bien felicitar a alguien por su embarazo o preguntarle a otra mujer sobre el vestuario que lleva en una película? Cuéntame lo que piensas en los comentarios”.

Lo que la periodista plantea como un gesto de cortesía y una pregunta naif sobre su personaje es lo que parece haber molestado a Blake. Según lo que se ve en las imágenes, antes de empezar la charla, Flaa felicita a la mujer de Reynolds por su “pequeña barriguita”, ya que por ese entonces la actriz estaba embarazada de su hija Inez, que nació unos meses después de que Café Society se estrenara en los cines. Inmediatamente, la cara de Lively se transforma y, en vez de agradecerle el cumplido, la actriz le responde de la misma manera: “Felicitaciones por tu pequeña barriguita”, le dice sorprendiendo a la periodista que, por supuesto, no estaba embarazada. Este viernes, la periodista contó que, además, no puede tener hijos.

También se difundió un fragmento de la entrevista que la actriz brindó en 2017 al medio DP/30, para promocionar su film All I See Is You. En un momento, el periodista le pregunta por el próximo paso en su carrera y ella, notablemente molesta, le contesta: “¿Qué querés decir?”. “Digo, si estás dispuesta a seguir probando cosas... No creo que te veamos cantar, por ejemplo”, arriesgó el entrevistador. Haciendo una mueca de fastidio y tirando sus ojos hacia atrás, Lively retruca: “De hecho, canto en esta película. ¿Viste la película? Te vamos a hacer una trivia sorpresa cuando termine la entrevista”.

Ahora, resurgió el video de otra vieja entrevista en la que Lively se refiere a sus coprotagonistas de Gossip Girl como “monos” . Entonces, desde las redes varios fanáticos del programa recordaron que mientras se emitió el drama romántico adolescente centrado en un grupo de adolescentes adinerados del Upper East Side de la ciudad de Nueva York, los rumores sobre la mala relación entre la actriz y sus colegas eran moneda corriente.

En el video, que se volvió viral en TikTok, se ve a Lively participando en un panel con el resto del elenco de la serie, incluidos Leighton Meester y Ed Westwick, en 2008. Cuando alguien le pregunta que “promesas” le hicieron los creadores de Gossip Girl para que aceptara personificar a la “It girl” Serena van der Woodsen, Lively señala: “Una de las promesas que me hicieron fue que no habría un mono como mascota”, en referencia al personaje de Westwick, Chuck Bass, quien, en los libros, tiene un mono como mascota.

Lively y Penn Badgley, su compañero de elenco en Gossip GIrl y el último de sus novios antes de conocer a Reynolds

“[En el guion] Chuck tiene un mono de mascota con atuendos haciendo juego. Y yo pensé: ‘Me encantaría ser parte del programa, pero no puedo actuar con un mono’”, recordó la actriz entre risas. Luego se giró y rápidamente hizo un gesto hacia su izquierda, donde se encontraban sus compañeros de reparto, y disparó: “Bueno, algunos monos hay acá” .

El comentario provocó risas inmediatas del público y Lively insistió en que “sólo estaba bromeando”. Sin embargo, Meester no parecía nada divertida y la cámara la capta mirándola incrédula, con el ceño fruncido. Crawford y Badgley tampoco sonrieron por la ocurrencia, y no levantaron la vista del suelo.

Blake Lively y Leighton Meester, amigas en la ficción, enemigas en la vida real

Lo cierto es que, a pesar de interpretar a dos “mejores amigas” en la serie, la relación de Lively y Meester detrás de cámaras distaba mucho de ser amigable mientras se grababa la serie, que se emitió entre 2007 y 2012. “Blake y Leighton no son amigas”, reveló el productor ejecutivo Joshua Safran a Vanity Fair en un artículo publicado en agosto de 2017, en conmemoración del décimo aniversario del programa. Y agregó: “ Su relación en nada se parecía a la de sus personajes. Eran amigables, pero no eran amigas como sus personajes, Serena van der Woodsen y Blair Waldorf ”.

Un informe de abril de 2008 de la revista New York Magazine citó fuentes que dijeron que Lively y Meester tenían una tendencia a “evitarse mutuamente como si la otra fuera literalmente la peste” mientras filmaban la serie . La rivalidad se intensificó hasta el punto que los demás miembros del elenco tuvieron que “elegir bando”.

Gossip Girl

Las crónicas indican que, en aquel momento, uno de los pocos protagonistas de la serie adolescente que apoyaba a Lively era Penn Baggley, quien interpretó a Dan Humphrey, y con quien la actriz vivió un sonado romance mientras trabajaban juntos. Actualmente, el actor no sigue a la esposa de Reynolds en las redes sociales, pero sí a Meester y a Baldoni.

Debido a la gran cantidad de comentarios y de material que da cuenta de sus cuestionables actitudes llevó a Lively a posicionarse y a mantenerse durante varios días entre las tendencias de X. “Ver todo el drama de Blake Lively mientras promoción Romper el círculo me hace sentir como si todos le debiéramos una disculpa a Leighton Meester”, escribió un fanático de la serie.

Blake Lively y Leighton Meester en Gossip Girl

Otro, preguntó: “¿Por qué todos actúan como si Leighton Meester no nos hubiera hablado de Blake Lively hace años?”. Y un tercer usuario indicó: “Ella actúa como si fuera mejor que todos y ni siquiera es una gran actriz. Fue eclipsada por un personaje secundario, también conocido como Leighton Meester, en su programa”.

