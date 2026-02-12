Blake Lively y Justin Baldoni, frente a frente: no se pusieron de acuerdo y continúan su disputa legal

Un año después de que la disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, los protagonistas de Romper el círculo, tomara estado público, la actriz y el director estuvieron por primera vez cara a cara. El encuentro tuvo lugar ayer en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en el marco de una audiencia de conciliación que no prosperó: según confirmó el abogado de Baldoni, no hubo acuerdo en las negociaciones. En consecuencia, la demanda por acoso sexual y represalias iniciada por la artista continuará su curso procesal.

Bryan Freedman, el letrado que representa a Baldoni, explicó luego de la audiencia que los intentos de llegar a un acuerdo resultaron infructuosos. En consecuencia, publicó el portal Deadline, un juicio con jurado es la opción que volvió a encabezar la agenda del abogado experto en medios, quien aseguró que “espera con ansias” el 18 de mayo, la fecha prevista para el inicio del debate. Freedman agregó, además, que si bien “siempre existe la posibilidad” de un acuerdo ve difícil la posibilidad de reanudar las conversaciones para llegar en este caso a uno.

Los detalles del encuentro

Lively y Baldoni no llegaron al mismo tiempo al Tribunal, pero lo hicieron con unos minutos de diferencia y, curiosamente, iban vestidos de manera muy similar. Los dos, de verde oliva, él con pantalón y un saco y ella con un traje; ella llevaba una camisa rosa y él un pañuelo en un tono muy similar. El actor y director se dejó ver de la mano de su esposa, Emily Baldoni.

El actor y director estadounidense Justin Baldoni sale del tribunal federal tomado de la mano de su esposa, Emily Baldoni, tras una conferencia de conciliación ordenada por la corte, en Nueva York, el 11 de febrero de 2026 ANGELA WEISS� - AFP�

La cita que se dio ayer en los juzgados fue obligatoria. Se trata de un paso que no se puede saltear y que forma parte de toda litigación civil. Durante las seis horas que los artistas estuvieron en la sala, la jueza Sarah L. Cave intentó hacer que ambas partes puedan evitar un juicio a través de un acuerdo previo. Ante la falta de un resultado positivo, y si no se llega a un acuerdo en nuevas citas, el litigio continuará en los tribunales el próximo 18 de mayo.

Blake Lively sale de un tribunal en Nueva York, donde asistió acompañada de su equipo legal Seth Wenig� - AP�

Este tipo de actos de conciliación están cerrados a prensa y público porque son confidenciales. Son largos; es habitual, incluso, que se extiendan la jornada entera. En muchos de ellos se alcanza a un acuerdo previo, después de que las partes lleguen cansadas de un proceso judicial pesado y caro que, en este punto, aún casi ni ha arrancado.

Las consecuencias de la guerra judicial

El ida y vuelta entre ambos, tanto legal como la información filtrada a la prensa, han dejado expuestos a celebridades como Ryan Reynolds (marido de Blake Lively) o Taylor Swift (durante años, su mejor amiga) y también les ha pasado factura a ellos. De hecho, la cadena NBC recogió un informe de Parrot Analytics que refleja que el público tenía un “sentimiento positivo” hacia la actriz del 81% en marzo de 2023; en enero de este año, había caído al 10,6%. En el caso de Baldoni, ha pasado de un 62,5% en marzo de 2024 a apenas un 8,7% a finales de enero.

El actor y su esposa, Emily Baldoni, tras la audiencia de conciliación realizada en el tribunal federal de Nueva York por la disputa judicial vinculada a Blake Lively. El encuentro buscó explorar un posible acuerdo antes del juicio previsto para los próximos meses TIMOTHY A.CLARY� - AFP�

Cuando se estrenó la película Romper el círculo (It Ends With Us, en original en inglés), la distancia entre el director y protagonista, Baldoni, y la estrella principal, Lively, fue evidente en la promoción y las alfombras rojas. Pronto la actriz de Gossip Girl empezó a enfrentar acusaciones machistas y despectivas sobre su trato a sus compañeros y a los medios que ella misma frenó a finales de 2024 cuando, en un artículo en el diario The New York Times, aseguró que todo se trataba de una campaña de odio y desprestigio orquestada por Baldoni y su productora. Además, demandó a Baldoni por dicha campaña y por acoso sexual durante el rodaje. Él tardó solo unos días en contrademandar tanto a su compañera como al periódico, por 250 millones de dólares. Ambas demandas fueron desestimadas por un juez el pasado mes de junio. El medio neoyorquino le exigió entonces a Baldoni 150.000 dólares por daños.

Blake Lively se retira tras participar de la cita obligatoria con la Justicia y no llegar a un acuerdo con Baldoni Seth Wenig� - AP�

Por parte de Lively, además de la demanda interpuesta por acoso sexual hace ya 14 meses, hay otra del pasado septiembre. En ella, la actriz le demandó por varios millones de dólares (se desconoce la cifra exacta, pero también sirven para cubrir los costes judiciales) a causa de los daños psicológicos y emocionales derivados del proceso. Pero Baldoni contraatacó, y trata de arrastrar hasta los juzgados incluso a la superestrella Taylor Swift, para que sea testigo y, así, darle todavía más empaque y ruido mediático a un caso que no ha dejado de acaparar titulares.