Por unas semanas, los fanáticos de Breaking Bad estuvieron pendientes de las enigmáticas publicaciones en redes de sus protagonistas, Bryan Cranston (Walter White) y Aaron Paul (Jesse Pinkman). Los actores subieron en simultáneo frases ambiguas como "muy pronto", postales de dos burros en tono sepia, e incluso imágenes de ambos compartiendo un día juntos, lo cual parecía indicar que faltaba muy poco para el anuncio de la fecha de lanzamiento del film -ya confirmado- que se desprende de la exitosa serie.

Sin embargo, la desilusión llegó hace unos días, cuando Paul develó el misterio: el lanzamiento de una compañía de mezcal creada por él y Cranston. El actor compartió una secuencia de fotos del proceso de creación de la empresa, y escribió sobre cómo la misma se originó. "Hace tres años nos sentamos en una barra de sushi en Nueva York. Hablábamos sobre la vida y la posibilidad de emprender un viaje juntos. Tuvimos el mejor momento de nuestras vidas grabando Breaking Bad y realmente construimos un lazo especial. Sabiendo que no podíamos compartir la pantalla por un tiempo, nuestros pensamientos se enfocaron a un nuevo proyecto", contó Paul en su posteo de Instagram que ya cosechó 500 mil "likes".

"Bebíamos nuestros cócteles y pensábamos en qué proyecto sería. El más joven dijo: '¿Sabés qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer un mezcal especial'. El más grande dijo: '¿Te referís a una bebida con un gusano en el fondo?'. 'No, me refiero a mezcal real, artesanal hecho a mano en México'. Después de esa cena no pudimos quitarnos la idea de nuestras cabezas, así que comenzamos a viajar a Oaxaca para ver si podíamos encontrar el mezcal ideal y realmente queríamos que fuera eso, algo tan bueno que incluso la gente que no gustaba del mezcal quisiera. Tenía que ser perfecto o de otra forma no lo haríamos", añadió. Finalmente, al encontrar el lugar ideal para crearlo, Cranston y Paul pusieron en marcha el proyecto.

"Lo nombramos Dos Hombres. Ha sido un viaje largo y alocado y no podíamos estar más felices de compartir esto con ustedes y con el resto del mundo. Estamos locos por el sabor, el aroma, y la versatilidad de este alcohol antiguo. Pruébenlo, y háganos saber qué piensan. Estamos seguros de que lo amarán", expresó el partenaire de Cranston en la inolvidable serie de Vince Gilligan.

En cuanto al film de Breaking Bad, el largometraje, sin título confirmado -Greenbrier fue el primer nombre que se barajó-, será una secuela de la serie, con Jesse como protagonista. Según The Hollywood Reporter, Gilligan también dirigirá la película cuya trama se concentraría en el escape "de un hombre secuestrado y en su búsqueda de libertad", lo cual nos remite indefectiblemente al final abierto de Jesse en la serie.

El estreno del fim tendría como plataforma excluyente a Netflix a nivel mundial, AMC lo exhibiría luego en los Estados Unidos, y a los cines llegaría a través de Sony Pictures.

En una entrevista con Jimmy Fallon, Cranston aludió a la película con humor y evasivas, pero no se explayó sobre la forma en la que él sería integrado a la trama (seguramente a través de flashbacks). Por otro lado, además de aguardar la llegada de Breaking Bad en pantalla grande, los seguidores del universo creado por Gilligan también esperan el lanzamiento, el año próximo, de la quinta temporada de su aclamado spin-off, Better Call Saul.