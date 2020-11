Los sugestivos comentarios de la ex de Coti, luego de que el músico blanqueara su romance con Candelaria Tinelli Crédito: Instagram

Este fin de semana, y tras varios días plagados de rumores, Coti Sorokin blanqueó su relación con Candelaria Tinelli. Con una foto en las redes sociales, el compositor confirmó su nuevo amor y su exmujer, Valeria Larrarte, hizo una serie de sugestivos comentarios que parecen estar directamente dirigidos a la nueva relación del músico.

Casada desde hace 25 años y madre de sus cuatro hijos, Larrarte siempre mantuvo un perfil muy bajo en el medio. Además de su compañera de vida, la mujer es conocida por ser la socia comercial de Sorokin, por lo que el divorcio se estima que será millonario.

A raíz de la oficialización del romance con Cande, algunos posteos de la mujer en su cuenta de Instagram llamaron la atención de sus seguidores. "Viste cuando tenés vergüenza también ajena, te tapás la cara, qué vergüenza che", escribió con cierta ironía mientras posaba frente al espejo. Sin embargo, eso no fue lo único. En una segunda publicación, Larrarte hizo referencia a dos de los emojis (el de vergüenza y el de enojo) que más estaba usando en el último tiempo.

Los sugestivos comentarios de la ex de Coti, luego de que el músico blanqueara su romance con Candelaria Tinelli

A partir de esto, las especulaciones sobre un posible mensaje indirecto para su ex comenzaron a sonar fuerte y este martes Larrarte rompió el silencio en Nosotros a la mañana: "Jamás me metí en esta historia. Siempre fui muy tranquila y tuve una vida muy tranquila y familiar y enfocada en mis hijos, que es lo que más me importa en la vida. Verme envuelta en todo esto no me va ni un poco", expresó a través de un audio de WhatsApp enviado a Tomás Dente.

Molesta por la repercusión que se generó en base a sus publicaciones, la empresaria opinó sobre el romance del padre de sus hijos con la hija de Marcelo Tinelli. Aunque aseguró que la influencer y cantante le cae diez puntos, confesó su malestar al respecto: "Esto me desilusionó".

Luego, en Instagram, Larrarte compartió una foto del día de su boda cortada en pedazos. "Podría tener la misma foto de hace una semana atrás... Pero el significado es justamente el opuesto... Es muy curioso: la foto es la misma y las felicitaciones también, no así todo lo que pasa por dentro. No voy a borrar ninguna foto ni ningún rastro de mi vida anterior porque sería totalmente ingrato... Me quedo con el premio mayor, que son mis hijos, por quienes me ocupé que todos estos años llevaran una vida 'normal familiar', y creo haberlo logrado... Mañana es mejor", escribió.

