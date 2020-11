Cande Tinelli y Coti Sorokin blanquearon su romance con una foto juntos

Candelaria Tinelli y Coti postearon una foto juntos, en el medio de los rumores de romance

Tras los rumores que apuntaban a una relación sentimental entre ambos, Candelaria Tinelli y Coti Sorokin compartieron esta madrugada la misma fotografía, en donde se los puede ver juntos, en sus respectivas cuentas de Instagram.

La hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino habría "blanqueado" de este modo su relación con el reconocido artista rosarino, con quien está disfrutando de unos días en Mendoza.

Cande eligió una frase alusiva a un tema del músico, "50 horas", para acompañar el posteo. "Que estés tan solo con lo bueno que estás", escribió Lelé junto a la imagen, en la que ambos parecen haber disfrutado de un postre en un ambiente cerrado.

Coti, quien este año confirmó su divorcio de Valeria Larrarte, con quien mantuvo una relación de dos décadas, respondió al gesto de Cande con un comentario con corazones y publicando la misma foto en su perfil con un guiño: "No puede ser".

Días atrás fue el periodista de espectáculos Rodrigo Lussich quien anunciaba en Intrusos el comienzo de una relación entre el cantante de "Nada fue un error" y la hija de Marcelo Tinelli. "Están saliendo hace bastante tiempo", apuntó el panelista, aunque aclaró que ninguno de los dos le había puesto todavía un título al vínculo amoroso que empezaron hace unos meses.

Cande Tinelli tiene 30 años y Coti, 47. "No son novios porque él está en pleno divorcio y a ella no le gusta apurar los rótulos", afirmó Lussich, quien también confirmó que ambos irían a pasar unos días en Mendoza. "Y no es casualidad", sentenció.

