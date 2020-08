Tras la polémica entre Patricia Sosa y Valeria Lynch, Lucía Galán dio su opinión

La cantante defendió a su amiga Patricia Sosa en el conflicto con Valeria Lynch Fuente: Archivo

En el día de ayer, las sorpresivas declaraciones de Patricia Sosa contra Valeria Lynch sacudieron al mundo de la música. En medio de las repercusiones, Lucía Galán -íntima amiga de Sosa- se metió en la polémica y opinó al respecto.

"Quiero aclarar que esta nota está pautada desde hace semanas, lindo momento para que suceda. Caímos justo en el medio del quilombo", comenzó, entre risas, la cantante de Pimpinela la entrevista con Intrusos, invitada para hablar junto a su hermano Joaquín Galán sobre su nuevo videoclip, "Payaso".

Mientras los hermanos que llevan 39 años en el mundo de la música hablaban sobre su nuevo single, opinaron sobre si se puede tener amigos en este medio. "El ambiente es bravo, muy competitivo, de muchos egos. Es difícil hacer amigos. Acá el producto sos vos y eso genera mucha hipersensibilidad", expresó Joaquín en términos generales, sin querer involucrarse en el conflicto puntual entre Sosa y Lynch.

"Hay divas y divos, hay ciertos códigos como el tamaño del cartel, quién cierra o quién abre un show. La mezquindad no sirve en ningún orden de la vida. Hoy en día es todo más relajado pero tiene que ver con el temperamento de cada persona", agregó el manager y productor del dúo.

Sin embargo, su hermana lo interrumpió para contradecirlo. "Todo depende de lo que cada uno deposita en esa amistad o relación. Yo tengo amigas en este ambiente, algunas de mas años, otras mas recientes. Si uno deja el ego de lado, si están al lado tuyo en los buenos y malos momentos, se puede lograr", opinó.

"¿Les sorprendió lo de Valeria?", disparó sin vueltas el conductor del ciclo de América. "Me sorprendió, me pareció como un hartazgo de parte de Patricia. Quedé sorprendida por su sinceridad. Pero esta no es mi historia, es entre ellas. Ellas sí fueron amigas y vivieron muchas cosas juntas", respondió Lucia, quien enseguida recordó su conflicto con la cantante de "La extraña dama". "Mi tema con Valeria ya lo hablé personalmente con ella. Fue antes de salir al aire con Genios de la Argentina, porque me parecía bueno empezar un vínculo sin asperezas", agregó.

En cuanto a que Lynch haya puesto su show por streaming el mismo día que Sosa, opinó: "Esto es muy personal, de acuerdo a cómo se haya establecido el tema de la transmisión en vivo. Quizá hubiera preguntado si no se puede cambiar el horario para no superponer el público, que seguramente puede ser el mismo. Pero no me corresponde meterme en esto, todo lo que opino lo hago en nuestro chat, que es personal y privado".

Enseguida, su comentario despertó la intriga de los panelistas que indagaron sobre el contenido de ese chat grupal. "Nosotras no tenemos intención de hablar mal de nadie, somos muy profesionales a la hora de hablar de nuestra profesión. Yo soy amiga de Patricia y colega de Valeria, no hemos vivido tantas cosas juntas ni nos hemos contado nuestras cosas. Este problema no me corresponde, no puedo estar en medio de algo donde no soy la protagonista", indicó contundente.

Con intenciones de salvar a su hermana, Joaquín tomó la palabra. "A esta altura decide el artista cuando hace o no un show. No creo que ninguna ticketera le diga qué hacer o no. Si veo que está Patricia a la misma hora, lo que haríamos nosotros -por una cuestión de sentido común- es cambiar la fecha porque no solo la perjudico a ella, sino también a nosotros y al público", reflexionó.

Sin embargo, las versiones de conflicto con Valeria Lynch vienen de hace tiempo. Lejos de negarlo, Lucía confesó: "Cada una decidió si continuaba o no con la relación. Ella se fue por decisión propia. Si hay alguien que tiene carácter para defenderse es Valeria. Nunca nadie estuvo en contra de ella, uno se tiene que hacer cargo de cómo encara la vida y su profesión". E inmediatamente hizo referencia a la época de Elegidas en el Colón, cuando no sólo la intérprete discriminó a Karina "La princesita" por surgir de la movida tropical, sino por expresar sus ganas de cantar sola en el imponente teatro.

"Simplemente nos llamó la atención que comentara eso delante de nosotras y más siendo un show que encaramos todas juntas. Eso se habla con el manager, con el teatro, con la producción o con quien sea. Hay actitudes que marcan la personalidad de la gente, seas artista o no", lanzó. En cuanto a su actitud con Karina, aclaró: "Yo tengo la bendición de trabajar con mi hermano y tener las espaldas muy cuidadas por él, tanto personal como profesionalmente. Pero cuando alguien es solista, es un universo muy complejo. Dentro de mi posibilidad colaboré con lo que Karina necesitó".

Por su parte, Joaquín opinó: "Las Elegidas son artistas de primer nivel. Viendo un poco de afuera creo que al unirse se logró esa química entre todas, de amistad. Hicieron un equipo especial. Mi sensación es que por alguna cuestión Valeria no encajó con el equipo y no está mal, cada uno es como es. Quizá es más individualista, pero eso no la convierte ni en buena ni en mala".