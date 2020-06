Luciana Salazar contó que sus padres se instalaron con ella en su casa de Nordelta porque no cuenta con su empleada y necesitaba que la ayudaran con Matilda Crédito: Instagram

El 20 de marzo comenzó a regir la cuarentena decretada por el Gobierno para frenar el avance del Covid-19. A partir de ese momento, muchos famosos comenzaron a compartir en las redes situaciones cotidianas junto a sus seres queridos y reflexiones sobre lo difícil que resulta afrontar esto en todo el mundo. Este jueves, Luciana Salazar se sumó a esa tendencia y contó con quiénes está conviviendo y cuáles son los mayores desafíos que tuvo que enfrentar durante estos meses.

"Por suerte me enteré unos días antes de que iban a tomar la medida de la cuarentena y me pude adelantar a quedarme con mis papás , de instalarnos todos en la casa que tengo en Nordelta, porque mi empleada tampoco se podía quedar y yo sola con mi hija me moría ", contó la "pitonisa" de la política en una entrevista concedida a La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Allí, además, dio cuenta de los problemas que tuvo que enfrentar, sin la ayuda de su empleada y en plena pandemia. "La cuarentena fue muy especial para mí, muy rara. Me han pasado cosas que no me pasaron nunca en mi vida. Tuve un dolor en la muela de juicio, me dieron un medicamento que me trajo una infección fatal. Estuve 20 días brotada de pies a cabeza. Fue fatal ".

"Están pasando cosas raras... Creo que es algo psicológico, hay angustia, ansiedad. El cuerpo lo manifiesta. A mí nunca me pasaron estas cosas. Nunca fui alérgica a nada. Es así, es lo que nos toca y lo que tenemos que afrontar. Lo tratamos de llevar lo mejor posible", reforzó.

La exparticipante del "Bailando por un sueño" indicó que su hija, Matilda, también experimentó cambios en los últimos tiempos: " Está haciendo caprichos que hace unos días no hacía ", observó. Esos cambios, explicó, se dieron al mismo tiempo que ella comenzó a ausentarse de su casa por su participación en Polémica en el bar . "Me agarraba y le agarraba desesperación y llanto porque quería salir. Me llena de angustia", contó. "Más allá de que acá tiene un parque, es el hecho de querer ver a nenes. Mi mamá la llevó al supermercado el otro día y Matilda veía una nena y estaba como en Disney. Se desesperaba", reveló.

Con respecto a su incorporación en el programa de América, explicó: "Iba a entrar después de Semana Santa, lo tuve que postergar mucho... Lo dilaté por mi papá, que es grupo de riesgo y porque yo también tuve neumonía ".