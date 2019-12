Luciano Castro habló de sus fotos íntimas: "Me la fumo en pipa lo que digan"

Luciano Castró habló de la viralización de sus fotos y apunto, indirectamente, contra Pampita por su postura meses atrás.

Luciano Castro brindó una extensa entrevista en la que se refirió al escándalo de la difusión de sus fotos íntimas. "Con los medios yo no tengo ningún problema, quizá no comparto cómo mediatizan algunas cosas que no se deberían hacer", comentó con tranquilidad el actor que estrenó temprada en Mar del Plata.

En la charla con los periodistas del programa Intrusos, Luciano Castro dijo: "No me pegó tanto, me puede pegar lo que le generó a la gente que me quiere de verdad y que me quiere bien".

Luego el actor cuestionó el rol de colegas y distintas celebridades de TV que tocaron el tema con un tono burlón en TV. "A mucha de esta gente la ves llorando y pidiendo piedad en cámara, que no los atosiguen ni a ellos ni a su gente. Entonces, ¿cuál es la equivalencia a la hora de hablar del prójimo y cuando te tocan un poquito el culo a vos cómo saltás?", expresó sin nombrar a nadie. Sin embargo, el foco de atención se puso en Pampita, quien se había ocupado del tema y había provocado el descargo público de su esposa Sabrina Rojas.

"El pelotudo soy yo, el que se equivoca y hace las cosas mal soy yo. Pero después, yo he visto mucha gente que se cagaba de risa de mí, se reía de mi v... y de mi foto, y después los ves llorar", se quejó.

Ante la pregunta desde el piso si se refería a Pampita con su descarga, el actor respondió: "No responsabilizaría a nadie de lo que hice yo. Lo que sí, yo veo todo y escucho todo. Yo no me abstraigo, no me encierro en un cuarto a deprimirme y llorar. Soy un hombre grande y soy responsable, me sobran capacidad y pelotas para bancarme lo que hago y lo que digo. Me la fumo en pipa lo que digan".

"Me causa gracia, ni siquiera me da bronca", concluyó con desdén tras expresar que no recibió una disculpas -que no sean públicas- de la modelo.