Luis Miguel, en la Argentina: el romántico homenaje del cantante a su novia, Paloma Cuevas, en su primer concierto en Buenos Aires

El jueves por la noche, Luis Miguel arrancó su tan ansiada gira mundial, y la ciudad elegida para hacerlo fue nada más y nada menos que Buenos Aires. Luego de cuatro años de no pisar suelo argentino, la espera terminó y el cantante no decepcionó arriba del escenario. De hecho, quienes ya tuvieron el privilegio de asistir a esta primera fecha de diez coinciden en que El Sol de México se encuentra en su mejor momento, tanto física como vocalmente.

Gran parte de este cambio se le adjudica a Paloma Cuevas, su actual pareja. Es más, la exmodelo y diseñadora española vino a la Argentina con él y lo aplaudió como una fan más desde las primeras filas del Movistar Arena, el lugar en el que el intérprete, de 53 años, dará todos sus shows en el país antes de seguir su camino rumbo a Chile, los Estados Unidos y México.

Luis Miguel, durante su primera noche en el Movistar Arena DIEGO SPIVACOW/ AFV

Si bien Luismi no dijo una sola palabra a lo largo de las dos horas y media de show, hubo varios momentos emotivos a lo largo de una noche en la que repasó casi toda su trayectoria musical. Y uno de ellos sucedió casi sobre el final del concierto, cuando el mexicano le hizo una declaración de amor cantada a su mujer al interpretar el tema “Cucurrucucú Paloma”, un clásico de Tomás Méndez que popularizó Caetano Veloso y que él solía interpretar en su niñez.

Repetir “Paloma” en varias ocasiones y a capella (mostrando su capacidad vocal a pesar del paso del tiempo) fue uno de los arreglos que el músico hizo en una clara señal de que iba dedicado a ella, quien lo miraba enamorada desde la platea . Por supuesto que el público inmediatamente se percató del detalle y, entre gritos y aplausos, registró el momento a través de sus teléfonos celulares.

“Cucurrucucú Paloma”, un tema con historia

“Cucurrucucú Paloma” es una canción mexicana escrita por Tomás Méndez en 1954. Su título es una referencia onomatopéyica al canto característico de la paloma y su letra alude al mal de amores. “Dicen que por las noches, nomás se le iba puro tomar, dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar. Juran que el mismo cielo, se estremecía al oír su llanto, como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ayayayay cantaba, ayayayay gemía, ayayayay cantaba, ayayayay gemía”, dice parte de su composición.

Con el correr de los años, la canción fue utilizada como banda sonora de varias películas, alcanzando una gran popularidad a nivel internacional. Si bien la versión original fue grabada por Harry Belafonte en 1956, lo cierto es que este hit ha sido grabado por otros cantantes populares, entre los que se encuentran el brasilero Caetano Veloso, quien la interpretó para el film de Pedro Almodóvar, Hable con ella de 2002.

Luis Miguel, un artista que hizo su carrera en base a composiciones ajenas, también sorprendió cantando este hit con tan sólo 15 años.

“Es la historia de un amor…”

Hace mucho tiempo que no se lo veía tan bien. De hecho, su nueva apariencia física y su simpatía habilitó a muchos a bromear si se trataba del “Luis Miguel original”. Y todos coinciden en lo mismo: la responsable de esta nueva versión más centrado y alejado de los excesos es Paloma Cuevas.

Al igual que la mayoría de sus relaciones, el mexicano siempre se encargó de mantener este amor lejos de los flashes. Sin embargo, su llegada al país junto a la diseñadora y una de sus hijas sorprendió a todos confirmando que todo marcha sobre ruedas.

Paloma Cuevas llegó junto al cantante para acompañarlo en las diez fechas que tiene pautadas en Buenos Aires Grosby Group

Los primeros rumores de romance ocurrieron en 2022, cuando “Micky” y la empresaria fueron vistos de paseo y compras por el shopping, cenando juntos y viajando en jet privado a Bilbao. Si bien los tortolitos eran amigos y se conocían desde hace tiempo (ella es la madrina de Miguelito, uno de los hijos que él tuvo con Araceli Arámbula), lo cierto es que estos encuentros cada vez se hicieron más frecuentes despertando las sospechas de todos sus fanáticos.

“Es normal, ¿no? A fin de cuentas uno tiene relaciones con la gente que está cerca, no ha ido a buscar una gente a otro país o cosas así, no. Son compadres y amigos de toda la vida. Soy amigo de los dos por lados separados. Al final no puedo echar porras ni criticar”, comentó Rafael Herrerías, un allegado a la pareja, no solo confirmando lo que ya era un secreto a voces, sino enfrentando a quienes los criticaban por iniciar una relación siendo casi familia.

La primera cita en la que fueron captados Luis Miguel y Paloma Cuevas @chismenolikeofficial/Instagram

Es que el cantante y la hija del torero Victoriano Valencia se conocen desde que eran niños (gracias a sus padres). Luego sus vidas tomaron rumbos diferentes (ella se radicó en España y él en México) y el reencuentro sucedió en los 90, cuando ambos estaban en pareja. Mientras que él estaba con Araceli Arámbula, ella se casó con el torero Enrique Ponce, con quien tuvo dos hijas. Su contacto fue tan cercano que, en 2007, los andaluces se convirtieron en padrinos de Miguel Gallego, el primer hijo que el cantante tuvo con su exesposa. El bautismo se llevó a cabo en un lujoso salón ubicado dentro de Los Cabos, en México, y se trató de un evento tan exclusivo que solo hubo 50 personas.

Dos años después, el cantante y la actriz se divorciaron, mientras que Ponce y Cuevas estuvieron juntos hasta 2019. Y parece que cuando su matrimonio llegó a su fin, la española encontró una gran contención en su amigo y compadre; sentimientos que traspasaron la barrera de la amistad y se convirtieron en “algo más”.

Luis Miguel y Paloma Cuevas eran amigos desde chicos por sus padres G3/The Grosby Group

El padre de esta diseñadora de modas de la alta sociedad española, fue el primero en confirmar el romance a la revista Quién, a comienzos de junio de 2022. “ Luis Miguel siempre ha dicho que Paloma es el amor de su vida. Es un caballero y un artista grandioso, que nos ha regalado miles de canciones ”, dijo Valencia luego de asistir junto a él al casamiento de Daniel Clará, el hijo de una famosa diseñadora de vestidos de novia, en París.

A pesar de cultivar el bajo perfil, Paloma también habló al respecto en una entrevista con el diario El País: “ La vida nos ha reunido de diferentes formas y ahora estamos juntos. Tal vez nos fuimos conociendo para luego enamorarnos. ¿Ha sido diferente? Puede ser, pero no pudo ser mejor ”, señaló enamorada.

Luego llegó el supuesto pedido de casamiento de Luismi en octubre pasado y, más recientemente, la fiesta sorpresa que ella le organizó por su último cumpleaños. Actualmente, Cuevas llegó al país para acompañar a su novio durante sus presentaciones en Buenos Aires, confirmando que se han vuelto inseparables.

