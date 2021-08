Luis Miguel se dejó ver en público con su novia argentina, Mercedes Villador

Este lunes por la noche, Luis Miguel se dejó ver en público después de mucho tiempo. El cantante fue sorprendido por los paparazzi cuando se dirigía a disfrutar de una velada junto a su novia, la argentina Mercedes Villador.

Las fotos fueron tomadas en la zona de Beverly Hills, en Los Ángeles, en donde la estrella mexicana se encuentra viviendo desde hace unos meses. La última imagen que se tenía del “Rey Sol” era del año pasado, cuando fue sorprendido en Acapulco, México, durante unas vacaciones.

En las imágenes se puede ver a la flamante pareja caminando de la mano hacia el restaurante, cubriendo sus rostros con barbijos negros para protegerse del Covid-19. Mientras que ella luce un mono con estampa de cebra y campera de cuero negra, él prefirió un look ‘total black’.

Fueron dos las cosas que sorprendieron del encuentro entre Luismi y los fotógrafos: por un lado su nuevo look, con pelo largo y atado en una cola de caballo, y por el otro la sonrisa que esbozó hacia los paparazzi, cuando en un momento se bajó el barbijo por debajo del mentón para saludarlos.

Luis Miguel se bajó por un momento el barbijo para saludar y sonreír a los fotógrafos The Grosby Group

Villador es oriunda de Misiones. Además de modelo, la mujer de 41 años es licenciada en nutrición. La confirmación del romance se dio a finales de 2020 cuando el cantante y “Picky” -tal como la llaman sus amigos y familiares- fueron fotografiados en las playas de Acapulco. Las imágenes pudieron verse en las redes sociales de la modelo y rápidamente algunos seguidores repararon en coincidencias que avivaron los primeros rumores. Al poco tiempo, la cuenta de Instagram de la argentina fue desactivada.

Lucía Miranda, viuda de quien fuera manager de Luis Miguel, Hugo López, fue la única persona que habló sobre esta relación. “Hace poco estuve en Acapulco cinco meses con mi (actual) marido, y él estaba ahí, así que aproveché y lo llamé. Lo escuché muy bien, me contó que está en pareja con una chica misionera, que está muy tranquilo, cuidándose mucho de la pandemia y pendiente de la serie”, revelaba la mujer en una entrevista con la revista HOLA!.

Luis Miguel y su novia argentina, Mercedes Villador, llegaron luciendo barbijos The Grosby Group

Durante una entrevista televisiva, Miranda volvió a hablar de Villador. “No es muy conocida. Está contento. Es muy linda, flaca, hermosa. Está contento, cuidándose mucho. No sale, está bien”, expresó a comienzos de junio.

Un mes más tarde de estas declaraciones, Luismi sufrió un accidente hogareño en el que se fracturó el hombro. La estrella fue inmediatamente atendida en un hospital de Santa Mónica y luego dada de alta para refugiarse en una exclusiva suite de un hotel de Beverly Hills. Si bien la noticia trascendió el ámbito privado, como es costumbre en la vida del artista ninguna persona salió a dar un comunicado oficial.

La pareja eligió un restaurante de Beverly Hills para tener una cita romántica The Grosby Group

A comienzos de 2020, Luis Miguel volvió a ser tendencia por el estreno de la segunda temporada de la serie que cuenta su vida. En esta nueva entrega de la serie biográfica que produce el propio cantante, el relato se mete de lleno con las circunstancias de su adultez, su carrera y, sobre todo, su rol de padre de la joven Michelle Salas.

Los únicos personajes importantes de la vida del cantante que aún no han salido en la tira son sus otros dos hijos, Miguel y Daniel Gallego Arámbula, de 14 y 12 años respectivamente, los niños que Micky tuvo con la actriz Aracely Arámbula. “Me buscó la casa productora, querían que les contara mi historia. Decidí que no, porque ellos están lucrando con esa historia (…). Les pedí no salir, porque no quería que nos tocaran a mí y a mis hijos. La mía es una historia bellísima… Si supieran, caerían desmayados y dirían ‘no es cierto’, pero algún día la voy a contar”, expresaba la madre de los menores.

LA NACION