Luis Novaresio: "De pibe sufrí mucha discriminación"

"Una de las cosas buenas que me dio la ciudad de Buenos Aires fue el psicoanálisis. Yo nunca me había analizado hasta llegar acá y aprendí que para curar, para cambiar, hay que poner en palabras las cosas. Sé que yo venía haciendo lo contrario, y me equivoqué", expresó Luis Novaresio, en relación al tiempo en el que se negó a hablar sobre su vida privada, hasta que decidió dar a conocer su relación con su actual pareja Braulio Bauab.

En diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, Novaresio explicó: "Lo que yo pensaba es: '¿Por qué yo tengo que contar?'. Aparte, hay cosas de la estricta privacidad que yo comparto con los que quiero; pero fue un error. Primero por mí, porque durante mucho tiempo me privé de recibir muchos mensajes hermosísimos. Y por otro lado, porque provocás empatía con aquel que no pudo contarlo".

"Frente a la agresión, yo intento interpelar al agresor. Normalmente, cuando vos lo enfrentás con su insulto, si no son del grupo de los odiadores patológicos, empiezan a recular. He sufrido mucha discriminación. Lo he sentido como un padecimiento durante mucho tiempo. Lo he sufrido y he sido muy retraído durante mucho tiempo. Yo soy hijo único, de familia de inmigrantes y a partir de una enfermedad de mi viejo, a mis 15 años, comencé a hablar con los médicos, a ver qué tratamiento se podía hacer, y eso me fortaleció en mi vínculo con los demás. Pero es muy feo de pibe sufrir eso".

Su padre falleció hace muchos años y su madre, María Olivia Castagna, murió en 2017. "Mi vieja tuvo una larga despedida. Diez días estuvo inconsciente. Y durante ese trance, una médica me dijo algo que me marcó: "¿Sabés por qué estás así? No es porque tu mamá se va a morir, es porque te vas a quedar huérfano'. Y era así. Me llevó un tiempo reponerme, pero hoy recuerdo las buenas cosas que pasamos juntos", aseguró.

"Antes de Braulio yo estuve un largo tiempo en Rosario en pareja de la que no hablé con ellos, porque había un acuerdo entre nosotros de no hacerlo público. Mi vieja tenía trato cotidiano, normal y no de alguien que es un amigo. Uno hace lo que puede. Siento que en mi caso, los silencios fueron tan importantes como las palabras. Y yo sentí muchas veces, en silencio, que mi vieja estaba incondicionalmente conmigo. Y, en sus gestos, en cómo trató a quienes estuvieron cerca mío, me demostraba que me estaba acompañando", recalcó.

Sobre su futuro casamiento, reveló: "Habíamos pensado que nos case una rabina. Me atrapa que sea una mujer. Si bien Braulio no es practicante, es muy respetuoso de su familia y de la tradición judía. ¡Y decime si hay una fiesta más divertida que una judía! En realidad, estamos originalmente en contra del matrimonio, nos parece una institución caduca y pasada de moda, pero la idea nos encantó. Hablo por mí: yo encontré la persona ideal. Es un acto social de festejo".

En cuanto a cuándo piensan realizar el festejo, explicó: "Seguramente lo haremos cuando termine la pandemia, porque la idea es que sea una fiesta para la familia, para los amigos. Estaría bueno que pudiera hacerse una fiesta como las de antes".