Luis Novaresio incomodó a Atonio Laje: "¿Me odiás?"

Luis Novaresio y Antonio Laje protagonizaron un divertido cruce al aire

El clásico pase entre América y Radio La Red que tiene como protagonistas a los periodistas Luis Novaresio y Antonio Laje tuvo una incómoda edición, con preguntas picantes y mucho humor entre los conductores. Todo se dio después de dialogar unos minutos sobre las posibles consecuencias económicas que le tocará atravesar a la Argentina a causa de la cuarentena por coronavirus.

Luis Novaresio fue quien decidió atacar primero y puso contra las cuerdas a un Laje algo incómodo. "¿Te puedo hacer una pregunta?" -le consultó Novaresio y siguió- ¿Quién te corta el pelo? Está muy prolijo su pelo".

Laje se empezó a reír pero respondió: "Me corta la China, acá en el canal, que creo que viene el miércoles. No está prolijo, sale como sale, yo tampoco le doy bola", contestó. Pero Novaresio continuó con los comentarios sobre el look de su compañero: "Usted es un galán así". Laje, rápido de reflejos, respondió de inmediato: "No le doy mucha bola, yo no ando por las barberías".

"Yo sí voy a las barberías, porque cuando uno no tiene naturalmente la belleza, debe procurarse cuidado", advirtió Novaresio. "Yo tengo poco pelo, es fácil, me ducho, me seco y salgo así, es fácil, no hay mucho misterio", le replicó Laje.

En ese momento, con una dosis de humor, Novaresio le cuestionó: "Me odias, ¿no? Mañana ya no hacemos más el pase después de esto". Laje, lejos del silencio, le retrucó: "Olvidate, todo bien. ¿Mañana a qué hora? Doce y media del mediodía", contestó el conductor de Buenos Días América modificando el horario habitual.