Luis Ventura habló sobre su presunta renuncia como presidente de Aptra

Durante el viernes, un verdadero sismo sacudió los cimientos de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (Aptra). La lista completa de las nominaciones a los Martín Fierro de Cable, que debía ser anunciada el próximo martes, fue filtrada a los medios. Esto le provocó un profundo malestar al presidente de la entidad, Luis Ventura, que pronto se encontró en el centro de un rumor sobre su presunta renuncia. Y en una nota con LAM, habló sobre el episodio.

Luis Ventura

En diálogo con Ángel de Brito y su panel, Ventura procuró mostrarse sereno, y expresó: “No corresponde que me ponga a hablar hoy. Vengo del Martín Fierro de Radio, tengo a mi hijo con 14 días de fiebre, internado en los últimos nueve, estoy pasándolo mal y a lo mejor yo tengo cosas. Yo no quiero que salga la bestia y a veces se me escapa frente a situaciones muy estresantes”. Más adelante, y con respecto al modo en el que se pudo haber filtrado su supuesta renuncia, él aseguró: “Estamos en un canal vivo como es América, con muchos periodistas caminando por los pasillos, y lo que me pasó a mí no se lo conté a nadie, lo sé yo. Me quiero meter la cabeza en el freezer para estar más tranquilo, para bajar. No la estoy pasando bien, que no se me note es otra cosa”.

En el transcurso de la entrevista, Ángel puso el acento en el origen del rumor y Ventura consideró: “Yo no quiero hablar, eso no salió de mi boca, por eso te digo que muchas veces uno explota, a lo mejor pasó alguno por el camarín mío, y yo estaba que pegaba unos saltos que ni te digo”. Y sobre la posibilidad de que algún miembro de Aptra cercano al periodista fuera el responsable de filtrar las nominaciones, Ventura concluyó: “Antes de tirarlo para afuera, cualquier cosa que quiera decir con respecto a mis compañeros tendría que hablarla con ellos por una cuestión de respeto y amor”.

En otro tramo de la nota, Ventura se refirió la situación con Crónica, canal que va a transmitir la ceremonia y en el que se iba a realizar el anuncio de las nominaciones, y al respecto aclaró: “Yo tengo una reunión con la gente de Crónica el día lunes. Yo soy hombre de Crónica, yo me críe ahí (...). Yo tengo códigos. Estoy muy agradecido a Crónica que nos haya abierto la puerta”. Por último, se mostró aliviado debido a la evolución favorable de su hijo Antoñito, y explicó el motivo por el cual el pequeño fue internado: “Anoche no tuvo fiebre. Me cobijé ahí adentro, en su habitación, y me cargó de energía, me hizo olvidar de todos los berrinches. El tema es que ahora sabemos a qué jugamos, sabemos que la neumonía fue virósica, y que la fiebre era bacteriana. Ahora se sabe y se direcciona el antibiótico, y la virósica tenés que esperar que se le antoje irse. Todo eso fue un combo (…). Nada es más importante que le den el alta a Antoñito”.

Pampita y Pollo Álvarez (Foto: Instagram @pampitaoficial / @polloalvarez)

Con la conducción de Carolina “Pampita” Ardohain y Joaquín “El Pollo” Álvarez, el complejo Parque Norte será el gran escenario donde el próximo 20 de octubre se entregarán los Premios Martín Fierro de Cable correspondientes a la temporada 2021.

La ceremonia de los premios será televisada en vivo por Crónica TV desde las 20 horas.

LA NACION