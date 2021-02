Luis Ventura le respondió a Dalma y Gianinna Maradona: “Tendrían que dar una explicación de por qué no veían al padre”

Desde el pasado 25 de noviembre, día en que murió Diego Maradona, los cruces entre Luis Ventura y las hijas mayores del exfutbolista, Dalma y Gianina, son constantes. Mientras el periodista afirma que las chicas no estuvieron lo suficientemente cerca de su padre, ellas dicen que sus argumentos no tienen fundamento y exigen pruebas que avalen sus opiniones.

“Los familiares directos van a decir que soy la peor basura del mundo. Pero la verdad la decía Diego, no yo”, dijo Ventura durante una entrevista en Mitre Live, en la que volvió a apuntar contra las hijas que Maradona tuvo con Claudia Villafañe.

Al ser consultado sobre los tuits que suelen escribir Dalma y Giannina, el conductor de Secretos Verdaderos se mostró implacable. “No tengo en cuenta las críticas de las hijas de Diego. No les quiero responder, ellas tendrán su dolor y estarán pasando por un mal momento o no, pero no las puedo tener en cuenta”, expresó.

“Primero, antes de dar opinión con respecto al periodismo, tendrían que dar una explicación de por qué no veían al padre y cuántas veces lo vieron en los últimos días, que fueron los días decisivos de su vida”, agregó en una charla en donde también arremetió contra el entorno íntimo del deportista y defendió al médico Leopoldo Luque y al abogado Matías Morla.

“Me da la impresión que hay una necesidad de buscar un culpable o algunos nombres. Luque hizo lo que pudo con alguien del que nadie se quería hacer responsable”, argumentó. “Sacá a Luque y Morla y todo el resto era como una pelota que se pasaban de un lado a otro”.

Ventura volvió a afirmar que el problema principal era que nadie quería hacerse cargo de Maradona. “Nadie tomaba una responsabilidad de cuidado realmente efectivo. Podía tener mucha gente alrededor, empleados que lo cuidaban, que le cumplían con los pagos y vencimientos, empleados que le limpiaban la pieza y el jardín... Todo eso era un tema contratado”, enumeró.

“Acá las responsabilidades hay que buscarlas en el apellido Maradona, las personas que tenían un vínculo sanguíneo”, expresó duramente. “Vos a los médicos que atienden a tu papá y tu mamá los podés cambiar, lo mismo pasa con los tratamientos médicos y todo. Yo veo como una ausencia que solo toma protagonismo a la hora de hablar de testamento, no los veo en los cuidados médicos y sanitarios”, culminó.

Minutos antes de esta nota, Dalma había acudido a su cuenta de Twitter para expresarse sobre las constantes declaraciones del periodista. “¡Cuándo va a terminar el ataque diario de Luis Ventura sin ningún tipo de pruebas! ¿Quién avala las barbaridades que dice? ¿América TV se hace cargo? ¿O quién? ¡Ya lo desmentí 100 veces y esto sigue! ¡No es periodismo sino un ataque gratuito que no voy a soportar!”, escribió. “¿A nadie le hace ruido que Luis Ventura todos los días nos ataque con argumentos sin ningún tipo de prueba? ¿A nadie le parece un abuso? ¿A ninguna mujer que trabaja con él le molesta cómo se maneja con nosotras?”, cuestionó.

LA NACION