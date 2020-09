¿Luisa Albinoni se queda en el Cantando?

Feliz con su debut en el Cantando, la actriz no descarta quedarse en el certamen Crédito: Captura de pantalla

21 de septiembre de 2020 • 17:13

Tras su exitoso debut en la pista del 'Cantando', Luisa Albinoni contó cómo fue reemplazar a su amiga Carmen Barbieri y confesó que es muy posible que luego de la reincorporación de la capocómica, ella siga en el certamen con un nuevo partenaire.

"Recibí mucho cariño, muchos halagos. Para mí fue maravillosa esa noche que la hice con toda la humildad para reemplazar a Carmencita que está pasando un mal momento de salud. Me llenó el alma después de 45 años de carrera recibir tanto cariño, estoy muy agradecida", comenzó a relatar vía skype en Nosotros a la mañana.

Con un puntaje ideal, Albinoni opinó sobre las devoluciones del jurado: "No lo esperaba realmente. Es un jurado muy preparado, con mucha experiencia, que me merece un respeto total. Yo me mandé una cuantas patinaditas pero con la actuación lo pude suplir", confesó quien tuvo un solo día de ensayo por Zoom.

Mientras asegura que Carmen Barbieri le dejó "un mensaje con todo su amor y cariño" al terminar su performance, la actriz confirmó que la volverá a reemplazar esta semana. "Voy a hacer una segunda gala esta semana. Carmen está mejorando pero por lo que me dicen tienen ganas de que me quede y a mí me encantaría. Por supuesto volvería Carmen y me elegirían un nuevo compañero", reveló feliz por el trato que le están dando en LaFlia.

Fanática de los Rolling Stones, Tina Turner y Michael Jackson, Luisa contó cómo está atravesando la cuarentena. "Yo estaba trabajando en Kuarzo, en Tarde pero temprano. También estaba haciendo Polémica en el bar; ahora sigo pero con algunas restricciones. Medio me enojé porque dije, 'tengo trabajo y me mandan a casa a guardarme' pero, bueno, disfruté de mi hija y empecé a hacer yoga", señaló quién está por estrenar su show por streaming Tengo las bolas llenas.

