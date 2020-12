La cantante se hizo su primer tatuaje a sus 62 años y eligió un especial mensaje para llevar en su piel Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de diciembre de 2020 • 16:58

Madonna sorprendió a sus más de 15 millones de seguidores con una serie de fotos donde muestra el primer tatuaje que se hizo a sus 62 años. El mensaje que eligió para llevar en su piel tiene un especial significado en honor a sus hijos. Con humor, la cantante usó su hit de "Like a virgin" para bromear al respecto: "Entintada por primera vez".

En un posteo de Instagram, la diva del pop se mostró en el Shamrock Social Club, de Los Ángeles, en el local del tatuador East Iz. En cada imagen fue mostrando el proceso, desde el boceto hasta el resultado final de la inscripción que decidió llevar en su piel: seis letras en la muñeca.

"LRDMSE", esas son las letras que eligió como un claro tributo a sus seis hijos: Lourdes, de 24 años; Rocco, de 20; David, de 15; Mercy, de 14; y las gemelas Stella y Estere, de 8. De mayor a menor, grabó las iniciales de sus nombres, y los etiquetó en su publicación de Instagram.

"Inked for The Very First Time" (Entintada por primera vez), escribió en el epígrafe, como un guiño a la letra de su gran hit de 1984, "Like a Virgin". Recordemos que durante los últimos meses la artista transitó la cuarentena por la pandemia de coronavirus junto a sus seis hijos.

Incluso la intérprete contrajo Covid-19 en julio último, logró superar la enfermedad y aseguró que donaría sus anticuerpos para ayudar a otros pacientes graves. Luego hizo algunas declaraciones que fueron censuradas en las redes sociales, y tras unas semanas en silencio reapareció con un nuevo look: se tiñó el cabello de rosa.

Madonna se tatuó por primera vez y eligió homenajear a sus seis hijos en su piel Crédito: Instagram

Además, en septiembre reveló que planea coescribir y dirigir una película biográfica sobre su vida. La guionista Brook Busey-Hunt, más conocida como "Diablo Cody" y ganadora de un Oscar por el guion de La joven vida de Juno, está colaborando con las líneas que contarán su historia.