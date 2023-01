Madre primeriza: el sorpresivo anuncio de Paris Hilton

escuchar

En el día de ayer dio comienzo una nueva etapa en la vida de Paris Hilton: la empresaria y modelo se convirtió en madre por primera vez. Paris eligió el método de gestación subrogada.

La mediática de 41 años y su esposo, Carter Reum, dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, como así lo anunció la revista People y fue confirmado más tarde por la nieta del fundador de Hilton Hotels a través de una emotiva publicación en las redes sociales.

La empresaria compartió una dulce foto de un bebé agarrando un pulgar en su cuenta de Instagram, imagen que acompañó con una tierna dedicatoria: “Ya sos amado más allá de las palabras”, escribió en el breve pie de foto.

La revista informó que el bebé es un varón y que nació a través de un vientre sustituto. “Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado”, manifestó emocionada la primeriza mamá al medio estadounidense.

“Estamos muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones explotan de amor por nuestro bebé”, remarcó la flamante mamá, quien contrajo matrimonio con su pareja en 2021.

Frente al anuncio, celebridades como Kim Kardashian, Heidi Klum, Lindsay Lohan, Naomi Campbell, Chrissy Teigen y Miranda Kerr felicitaron a la pareja en los comentarios de la publicación. “¡Muy feliz por ustedes!”, escribió la exmujer de Kanye West. “¡Un bebé! ¡Felicitaciones, muy feliz por los dos”, agregó Teigen.

Paris Hilton no es la única celebridad que recurre a la subrogación en su búsqueda de la maternidad. La propia Kim Kardashian también utilizó este método para agrandar su familia tras su lucha contra la preeclampsia y partos prematuros.

Sarah Jessica Parker tuvo gemelos a través de un vientre de alquiler en 2009, concebidos con sus óvulos congelados y el esperma de su esposo. Elton John y su esposo David Furnish también tuvieron dos hijos a través de subrogación y el futbolista Cristiano Ronaldo dio la bienvenida a mellizos el año pasado de la misma manera.

El amor junto al empresario Carter Reum

Paris Hilton y Carter Reum empezaron a salir en diciembre de 2019, pero su historia se remonta mucho tiempo atrás: se conocen hace más de una década. A principios de 2020 comenzaron a circular los rumores de que la heredera estaba saliendo con un empresario, quien se movía en el mismo círculo que ella. Recién en una fiesta de los Globo de Oro se dejaron ver juntos. Ella venía de transitar la ruptura del actor Chris Zylka, con quien terminó en malos términos, en noviembre de 2018. Por eso tardó un tiempo en blanquear el nuevo romance.

En febrero de 2020 la modelo confirmó su relación. “Feliz aniversario, mi amor. Lo que más me gusta en este mundo es crear nuevos recuerdos a tu lado. Tus besos son mágicos. Me encanta ser tuya y saber que vos sos mío”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Tuvimos una química increíble. Tuvimos nuestra primera cita y no hemos pasado una noche separados desde entonces. Es bastante sorprendente. Antes, no creo que estuviera lista para una buena relación. Si no te conocés a vos mismo por completo, no podés dejar entrar a nadie más. Me siento muy agradecida de haber encontrado la pareja perfecta. Y esto parece que siempre estuvo destinado a suceder”, dijo Hilton a People en 2020.

Después de un año y medio en pareja, anunciaron que estaban comprometidos, luego de una romántica propuesta en una isla privada, donde Carter le regaló un lujoso diamante de corte esmeralda diseñado por Jean Dousset, bisnieto de Louis Cartier. Más tarde, les llegó el momento de formalizar su amor y en noviembre de 2021 contrajeron matrimonio.

La boda tuvo lugar en la finca familiar de los Hilton, en Bel-Air, el residencial barrio de Los Ángeles. Con un vestido personalizado de Oscar de la Renta, la novia expresaba entonces en redes sociales.:“Mi ‘para siempre’ comienza hoy”, escribió junto a una foto en la que enseñaba su vestido, un diseño con transparencias y bordado.

Carter Reum y Paris Hilton se conocen hace más de una década Shutterstock / Kevin Ostajewski

Entre las estrellas que participaron de la celebración se destacan Emma Roberts, Kim Kardashian, Paula Abdul, Ashley Benson y Bebe Rexha. También estuvieron amigos y familiares, como Kathy y Rick, sus padres; sus hermanos, Conrad y Nicky y su tía, la actriz Kyle Richards.

