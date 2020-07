La preocupación de Maju Lozano por su hijo: "Su papá tiene Covid y suponemos que Joaquín también" Crédito: Instagram

29 de julio de 2020 • 11:43

Después de que Susana Roccasalvo iniciara una demanda por amenazas y hostigamiento contra Lío Pecoraro, y que este saliera a desmentir las acusaciones presentadas por su compañera de elnueve, Maju Lozano dedicó unos minutos de su programa, Todas las tardes, para defender a su panelista y para revelar que su hijo Joaquín se encuentra en cuarentena después de que su papá contrajera coronavirus.

"El tema que nos ocupa en este momento, lamentablemente, no es algo que elegimos nosotros, porque somos gente de bien, de trabajo, que labura seriamente y que cuando tiene alguna duda va directamente a la fuente, sobre todo si se trata de personas del mismo canal a las que nos cruzamos todos los días", comenzó diciendo al inicio del magazine. "Amo este canal y es un programa que hago con muchísimo respeto, lealtad y sobre todo amor porque es el pan que llevo a mi casa. Ojalá todos pudieran responder de la misma manera. Ojalá todos tuvieran la decencia de levantar un teléfono e ir a la fuente. Ojalá uno no se tuviera que enterar al aire que están hablando mal de uno en el mismo canal donde trabaja", agregó visiblemente enojada y dolida por la situación.

Y así Lozano quiso dejar en claro públicamente que apoyaba a Pecoraro: "Puedo tener mil millones de errores y confusiones, pero mi honestidad es impecable y mi palabra siempre es la verdad. No miento y no invento, me puedo equivocar infinitas veces y si tengo dudas levanto el teléfono y pregunto. Por eso voy a defender a mis compañeros de trabajo en quienes confío".

Preocupación

Después de expresar el cariño que tiene por el panelista, la conductora reveló el difícil momento familiar que atraviesa hoy en día. "El viernes a la noche me quedé hasta las 20 dando una nota con la señora Susana Roccasalvo, a quien quiero mucho. El viernes podría haberme ido corriendo a las 7 menos diez a ver a mi hijo, que está en cuarentena porque su papá tiene Covid y suponemos que Joaquín también".

"No hubiera venido a trabajar teniendo a mi hijo enfermo, pero me debo a mi trabajo y es el pan de mi familia, además este es un canal que amo y respeto porque me dio la oportunidad de conducir, que es mi sueño, y por eso estoy agradecida", dijo antes de dar algunos detalles más sobre su heredero. "Sin embargo me quedé acá aún sin poder ver a mi hijo desde la ventana, como ocurre con los casos de covid positivo, y me quedé acá para dar la nota, como todos los viernes".

Sin entrar en más detalles sobre la salud de Joaquín, Lozano siguió defendiendo a Pecoraro. "Me hubiera encantado enterarme que iban a hablar de un compañero mío, que también es mi mano derecha", reafirmó. "Soy una persona extremadamente respetuosa, cosa que en este medio evidentemente escasea. Lamento que así sea. Me hubiera gustado que levanten el teléfono para decirme que iban a reventar a trompadas a un miembro de mi equipo. Tal vez eso es en otro mundo, donde la gente es honesta y tiene códigos", finalizó Maju.

Este no es el primer susto de Lozano con respecto al coronavirus. A fines de junio, la conductora tuvo que realizarse un hisopado después de que unos estudios médicos de rutina arrojaran algunos valores confusos. Finalmente, después de 48 horas de espera, se confirmó que el resultado era negativo y así pudo regresar a su trabajo con normalidad.