Maju Lozano volvió a apuntar contra Facundo Arana: “Si alguien tiene que poner un abogado para defenderse es porque algo hizo mal”

Sin perder su buen sentido del humor, pero reflexiva y muy segura de su postura, Maju Lozano volvió a apuntar contra Facundo Arana, se mostró tranquila luego de recordar el episodio violento que vivió con el actor y contó que no tiene miedo a posibles represalias legales.

Entre risas, muy abrigada y quejándose del frío, la conductora le confesó a Gonzalo Vázquez, movilero de Intrusos (América TV), que la semana que pasó para ella fue “horrible”. Maju se refirió así a las repercusiones por su apoyo público a Romina Gaetani y por haber contado que ella también vivió un episodio violento con el actor de Pequeñas Victorias. “Yo me angustio, no entiendo mucho el juego” , explicó, aunque de inmediato aclaró que no se quiere hacer la ingenua, pero que “aún trabajando en los medios hay cosas que sorprenden”.

Cuando el movilero quiso saber si tenía miedo de recibir por parte del actor una carta documento, la conductora de El Nueve volvió a reír. “ No. Yo no soy una persona que tenga miedo. Partiendo de esa base, no me muevo diciendo: ‘Ay, no, me da miedo’. Además, no tengo miedo porque no hay nada. Simplemente conté algo que me había pasado a mí… ¿Pero por qué voy a tener miedo? ”, analizó.

“Él publicó: ‘Está todo en manos de mi abogado, Fernando Burlando. Se iniciarán acciones legales´”, le recordó Váquez a Lozano. “Y bueno, ¿qué va a decir? Si hay algo que no tengo es miedo”, repitió. “ De verdad, cuando uno va con la verdad, va con la verdad… Porque si no, está mal el mensaje. ´¡Ay, te voy a mandar a mi abogado!´. Bueno, no sé, si alguien tiene que poner un abogado para defenderse es porque algo hizo mal ”, completó, contundente.

Sobre el final, Vázquez le preguntó a la periodista por las palabras de María Susini, la mujer de Facundo Arana, quien salió públicamente a decir que su marido no es una persona violenta y que a lo sumo golpea una mesa y ya. “Esa parte no escuché porque en un momento dije: ‘Voy a apagar la tele porque…´”, confesó. Sin embargo, rescató la actitud de la modelo.

“Yo hablé de algo que me había pasado a mí, no me voy a meter en todo lo demás. No siento que tenga derecho, ni soy una opinóloga. Ella es su mujer. ¿Cómo no lo va a salir a defender? Está perfecto”, aseveró. “A mí me parece que como vive la experiencia cada uno, es absolutamente respetable. Después, lo que cada uno hace o deja de hacer… Me parece genial que haya salido María. Si es su mujer, es el papá de sus hijos, ¿cómo no va a salir a defenderlo? Me parece genial. Cada uno sabe cómo y qué hace”, completó.

La primera piedra

Hace una semana, en LAM, por América TV, Romina Gaetani confesó que cuando trabajó con Facundo Arana la experiencia fue muy mala y que el actor tuvo algunos episodios de maltrato verbal. Frente a esa acusación, Maju Lozano salió a apoyar a la actriz y aseguró que el actor tuvo con ella un comportamiento similar.

En diálogo con el movilero de LAM, Lozano aseguró que hace varios años, Arana tuvo una actitud muy agresiva con ella. Según explicó Ángel de Brito, la historia comenzó en 2009, cuando Maju entrevistó a Isabel Macedo. En esa nota, la actriz de forma indirecta hizo referencia a la separación que atravesó con Arana. En 2014, el actor increpó a Lozano por eso que había sucedido cinco años atrás.

Facundo Arana. Archivo/ ALEJANDRO GUYOT - LA NACION

“Cuando escuché determinada frase no me sorprendió. En su momento, hace muchos años, él vino acá y yo la pasé tremendamente mal, me maltrató y me agredió. Cuando la escuché a Romina me impactó porque eran frases muy parecidas. Entonces vos decís, ‘Ah, bueno’”. Lozano hizo referencia a su trabajo en el ciclo radiofónico Lalo por hecho, en el que trabajó junto a Lalo Mir, y al que fue Arana en calidad de invitado.

Más adelante, Maju continuó: “Esto fue en 2014, y mi nota con Macedo fue en el 2009. Cinco años después, él viene a mi lugar de trabajo a agredirme y a decir barbaridades, fue muy loco. Con los años, por suerte las cosas pasan y uno avanza, pero en su momento no me respaldó nadie. La verdad que fue un tipo que cinco años después de una nota que había dado su exmujer, que ni siquiera estábamos hablando de él, viene a mi lugar de trabajo a hacer una nota con Lalo y empieza a los gritos con una fotocopia de una revista Gente. Vino a eso, preguntó dónde me sentaba, y se sentó al lado. Me impactó. Yo la pasé horrible”.

En el transcurso del diálogo, Maju recordó que el hecho la dejó “temblando”, y explicó de qué forma reaccionó ante ese ataque: “Después obviamente que lo enfrenté, y me fui sola, porque nadie me acompañó. Porque para la discográfica, yo había sido una maleducada que me había enfrentado a su figura. Yo tuve la capacidad de defenderme, era la conductora del programa, pero no sé si hubiera sido productora, qué me hubiera pasado. Tampoco me importó”.

En ese momento, Lozano reveló que Arana le dijo la misma frase que mencionó Romina Gaetani, y detalló: “Alguien me estaba diciendo ‘si fueras tipo te cagaría a trompadas’, y yo me ofendí. Por eso cuando Romi dice esa frase, yo dije ‘es igual’”. Lo crucé mil veces, y no es alguien que quiera saludar. Él dijo que yo lo había llamado para pedir disculpas, mentira, en todo caso el que debe las disculpas es él a mí. Ojalá salga algo bueno de todo esto, hay cosas que no se pueden permitir, sea quien sea”.