Maju Lozano dio detalles de la nota que enfureció a Facundo Arana y de la violenta reacción del actor con ella: “si fueras hombre te c. a trompadas”

Hace unos días, un viejo trascendido volvió a sobrevolar los medios. Romina Gaetani recordó algunos episodios que definió como violentos, que le tocó vivir junto a Facundo Arana mientras ambos grababan la novela Noche y día. Si bien el actor niega todo y ya designó al estudio de Fernando Burlando para que se ocupe judicialmente del tema, Maju Lozano se sumó a los dichos de la actriz y aseguró haber vivido un hecho similar a raíz de una nota que le hizo a Isabel Macedo tras su separación del galán.

“En su momento cuando hacíamos Vértigo con Matías Martin hice una nota hermosa con Isa Macedo, donde uno de los temas que se abordó fue la separación”, contó la conductora de Todas las tardes en su programa, mientras presentaba el fragmento de la entrevista que tanto molestó al actor.

La entrevista a la que refería fue tiempo después de la separación de Macedo y Arana, donde la actriz abrió su corazón y contó el sufrimiento que padeció al ver cómo su ex formaba una familia. “¿Realmente era un dolor tan grande que se hizo físico?”, le preguntó Maju en un ambiente relajado. “Me iba a morir”, confesó la actriz dando cuenta lo que la afectó distanciarse del galán después de más de diez años de relación.

“Todo eso y todo lo que nadie sabe y vos después tenés que transitar con tu carita de boluda. Ella se sube al auto y lo ve al chico en la tapa de la revista con la otra y los tres pibes y ¿sabes qué? ¿Dónde está la chica del vestido rojo que asesinó a todo el mundo de lo linda que es? ¡Llorando!”, expresó, entre risas, mientras Lozano bromeaba: “¿Era necesario tener tantos hijos? ¿No te alcanzaba con un perro labrador?”.

Al parecer, este comentario fue el que molestó a Facundo Arana, quien inmediatamente llamó al productor del ciclo para quejarse por lo emitido. “La charla venía de lo que nos pasa a hombres y mujeres después de una separación. ‘Las lindas también sufren’, se titulaba la nota”. El en su momento hizo lo que tenía que hacer: llamar a uno de los productores para insultarlo, fue heavy”, recordó Lozano.

“Cinco años después, una discográfica pide a Lalo por hecho (el ciclo radial que compartía la conductora con Lalo Mir, por La100) hacer una nota porque él sacaba un disco. Yo me encargué de hablar con la prensa y le dije: ‘Mirá que cinco años atrás hubo un inconveniente conmigo y no sé si él sabe que yo estoy en el programa. No quiero ninguna incomodidad’”, le advirtió Maju a Sony Music.

Sin embargo, desde la discográfica le aseguraron que no había ningún problema y el cantante fue a la radio como estaba pactado. “Cuando el entra pregunta donde me sentaba yo y antes de empezar la nota me empieza a murmurar y con un papel empieza a hablarme de algo que yo no le entendía. Estaba muy nervioso”, relató la conductora con lujo de detalles.

“Yo le decía: ‘No sé qué me estás diciendo’. Cuando miro, era la fotocopia de la tapa de revista Gente donde él estaba con su familia y él me decía que yo me había cagado en su familia. Se puso de un modo enloquecedor. Hubo tanta violencia que me paré y me fui del otro lado. Fue violento físicamente. Yo le dije: ‘Si tenías tantas cosas para decirme por qué aguantaste cinco años, por qué no me llamaste? Vos venís a mi trabajo, a mi lugar a agredirme de esta manera’, pero la lectura fue: Maju enloqueció. El me dijo: ‘Si fueras hombre te cagaría a trompadas’”, rememoró. Justamente es la misma frase que Romina Gaetani asegura haber recibido.

“No entiendo ni perdono los modos”

Tras el descargo que hizo en su programa, Maju Lozano habló con Socios del espectáculo y volvió a referirse al tema. “Le hice una nota a Isabel en 2009 y fue una nota que aparentemente a él le molesto. Una nota hermosísima. De hecho, ni siquiera lo nombramos sino que hablábamos del dolor que causa una separación de tantos años con todo lo que eso conlleva. La pasamos mal tanto hombres como mujeres cuando uno se separa”, indicó la conductora aún sin poder entender la reacción de Arana.

“El viene cinco años después a incriminarme un montón de cosas. Yo entiendo que a uno le puede doler que se diga o se insinúe algo, lo que no entiendo ni perdono son los modos y las formas. Cuando Romina Gaetani) dice una frase en particular ahí me pongo en alerta. Nadie dice: ‘Si fueras hombre te cagaría a trompadas’. No creo que mucha gente ande por el mundo diciendo eso”, reflexionó Lozano sobre qué la motivó a hablar del tema tanto tiempo después.

Una antigua entrevista de Maju Lozano a Isabel Macedo enfureció a Facundo Arana Instagram: @isabelmacedophoto

“Si me equivoco, pido disculpas”

Minutos después, la figura de Todas las tardes hizo referencia al pedido de disculpas que le hizo a Susana Roccasalvo en los Martín Fierro. La periodista había tomado partido por su amigo Lío Pecoraro, a quien la conductora de Implacables acusó de interferir sus emisiones vía zoom en plena pandemia.

“Para mi, mis compañeros de trabajo son sagrados y confío plenamente en ellos. Si me dicen que las cosas fueron así voy a luchar por eso”, confesó sobre que la llevó a tomar partido por su panelista. “Después cuando las cosas se dan vuelta y la justicia falla a favor de Susana, le pedí disculpas y lo volvería a hacer con cualquier persona que se sienta dañada por algo que yo dije. No tengo muchas vueltas con eso, si me equivoco pido disculpas”, advirtió.

“A mí me re dolió en su momento que lo atacaran así (en referencia a Pecoraro) en un programa de mi canal. Fue muy doloroso pero también entiendo que si las cosas son diferentes uno tiene que saber pedir disculpas. Tan simple como eso”, remató la periodista sin más vueltas.