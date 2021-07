Malena Guinzburg aseguró que no trabajaría con Leo Montero: “Se portó mal; no fue prolijo”

Picante y sin filtro, Malena Guinzburg no tuvo ningún problema en decir que no trabajaría con Leo Montero. La conductora es muy amiga de Connie Ballarini, a quien el periodista desvinculó en marzo de su programa radial luego de que se ausentara debido a un contacto estrecho por covid, por lo que aseguró que la lealtad que le tiene a su gente no le permitiría hacerlo.

“En general nunca tuve un problema con nadie laburando. Tal vez elijo no laburar con gente que sé que se portó mal con alguien”, afirmó durante una entrevista con Ulises Jaitt en El Show Del Espectáculo, por Radio Urbana. “¿Algún ejemplo?”, quiso saber el periodista. “Prefiero no decirlo”, dijo ella.

Ante la resistencia de ella a contar detalles, Jaitt fue más directo. “¿Trabajarías con Leo Montero?”, le preguntó. “Preferiría no hacerlo. Soy muy amiga de Connie así que no, por una cuestión de lealtad a mi amiga”, respondió Guinzburg, que manifestó que Montero “Se portó mal. No fue prolijo por lo menos”.

“ En general no tengo enemigos. Hay gente que me puede desagradar y pienso muy distinto, pero tal vez me sentaría a comer y terminaríamos a las piñas o trataría de no hablar de cosas porque sabría que no coincidiríamos ”, continuó la humorista al hablar de las personas con las que no tiene buena vibra. “Prefiero no ver un montón de programas que no me aportan y que no me interesan”, argumentó cuando le consultaron si algún famoso la irritaba.

El relato de Connie Ballarini

Connie Ballarini reveló que Leo Montero la desvinculó de su programa en Radio Metro: “Saquen sus conclusiones” Instagram

En marzo pasado, ya recuperada del Covid y tras ser sorpresivamente desvinculada de Bonus Track, Ballarini contó a través de Instagram su versión de los hechos. “[Montero] Me llama a la tarde y me dice: ‘Mirá Connie, estuve pensando en estos días de aislamiento, que fue uno, el martes que no fui”, aclaró la humorista. “No sé si me dijo que no encajaba, porque no me acuerdo bien, o que ‘no se armó la mesa como yo quería, así que te voy a pedir que no vengas más’. Yo no entendía nada”, explicó.

“Me dijo que iba a tirar el programa para un lado más deportivo, que me quede aislada estos días y que el lunes le diga qué quería que dijeran al aire. Le contesté que lo que quiera, y básicamente no quiso decir nada”, agregó. “Así fueron los hechos, no dijo nada. Yo les estoy diciendo como fueron las cosas y todo lo que pienso me lo guardo, ustedes saquen sus conclusiones”, le pidió a sus seguidores.

Según Ballarini, este desenlace fue de un día para otro, ya que en el mes que estuvo al aire nunca le dieron directivas ni consejos sobre su participación. “Nunca me dijeron nada, por eso es todo muy raro. Nunca armé una columna, no querían, y por eso estoy sorprendida, porque en general te van diciendo. Todos los audios que tengo son buena onda y así, de un día para otro, ‘no vengas más’”.

Después del descargo de Ballarini, Montero hizo un breve comentario al aire sobre la desvinculación de su panelista. “Quiero contarles, amigos, y comunicarles, como ya habrán visto en las redes, que Connie no va a continuar más en el programa. Tal como le dije a ella, es cero personal y cero de nada, sino una cuestión artística de querer enfocar el programa para otro lado, para otro rumbo. Simplemente por eso es que le comuniqué la decisión de que no seguía en el programa y demás, que es lo que ella misma dijo en sus redes”, explicó.

“ No hay mucho más, nada extraño. Cambios laborales y decisión artística de ir para otro lado, tal como se lo comuniqué a ella . Así que beso grande, nosotros seguimos”, culminó sin entrar en detalles.

