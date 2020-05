Luego de su discusión con Jorge Rial, Marcela Tauro no regresaría a Intrusos

A una semana de que Jorge Rial y Marcela Tauro tuviesen un picante intercambio de palabras al aire , los rumores de que la panelista no regresaría a Intrusos cobran más fuerza cada minuto. En un texto publicado por Laura Ubfal , y replicado por Ángel de Brito en sus redes sociales, la periodista afirma que el conductor del ciclo de América habría sacado a su compañera del grupo de WhatsApp, alimentando los rumores de una renuncia.

"El canal la va a reubicar, pero a Intrusos no vuelve. Jorge Rial la sacó del chat de los integrantes del programa", asegura Ubfal en su texto, alegando que esto es lo que se dice en los pasillos de América.

El martes pasado, a raíz de un informe sobre el doctor Mühlberger , los periodistas tuvieron una serie de entredichos que culminó con la inexplicable ausencia de la columnista en el programa durante una semana entera.

Según Liliana Parodi, gerenta de Programación del canal, a ella le avisaron el miércoles que la panelista se ausentaría, mientras que Rial relativizó el hecho explicando que se trataba de una cuestión de rotación de nombres debido a las medidas sanitarias que tomó el canal por el coronavirus.

"La gente de América me dijo que después de la discusión fueron al corte y siguieron hablando del tema. La discusión siguió y ella dijo que renunciaba. Eso fue lo último que se supo, después se fue a la casa y no se habló más del tema. Hay que ver qué pasa ahora", dijo De Brito en su programa de radio, en AM 950, y minutos después confirmó esta versión a través de Twitter. "El día que discutió al aire con el conductor, la panelista renunció", escribió en la red social.

En lo últimos días, Ulises Jaitt publicó unos mensajes que habría mandado Tauro hablando sobre el conductor de Intrusos, en donde al hablar sobre las diferencias que tenían, ella disparó sin ningún tipo de reparo: "Yo respondo, no soy sumisa. Eso no le gusta".