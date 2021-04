Marcela Tinayre contó que contrajo Covid en los Estados Unidos: “Creí que había tenido un ACV”

Marcela Tinayre recordó con admiración y afecto a Mauro Viale, quien falleció el domingo por la tarde debido a complicaciones derivadas del Covid. “Producía una tracción en el televidente, un gran profesional que de la nada hacia un programa, como Chiche Gelblung. Murió un gran maestro del periodismo. Nos atraía escucharlo, cómo repreguntaba, era un hombre muy querido por todos. Y las nuevas generaciones adoran a Jonatan, así que ha sembrado bien”, dijo en Los ángeles de la mañana, en eltrece.

Marcela también opinó sobre las críticas a su hijo Nacho Viale, que viajó a Miami para vacunarse: “Voy a responder con una frase del Presidente Fernández y es ‘imbéciles’. Esa es la palabra, porque no ven más allá de lo que se puede ver. Vacunarse afuera es una forma indirecta de ceder tu vacuna, cuando te toque, a otros argentinos. Miles viajan por el mundo para poder vacunarse. Soy pro vacuna, hay que hacerlo, es la solución más óptima”.

Y enseguida confesó que ella contrajo Covid-19 y la pasó muy mal. “Tuve Covid en el mes de enero, cuando estaba de vacaciones en los Estados Unidos, y no la pasé nada bien durante cuatro días. No me tuve que internar y no tuve los síntomas clásicos. Pensé que había tenido un ACV, de pronto no podía mover, estaba tirada en un sillón. Al quinto día, el médico me dijo que ya no contagiaba y podía salir. Y también me dijo que me tenía que curar de la cabeza, y es muy importante la ayuda psicológica porque uno tiene mucho miedo”, recordó.

“Me vacuné en Miami. Y no quise decirlo antes porque no entiendo por qué agreden a los que se vacunan afuera. Ya tenía la primera dosis, se ve que me la di cuando estaba incubando el Covid, así que la segunda me la di después. Y gracias a la primera dosis no fue peor. Me sentía muy mal, me mareaba, no me podía mover. El único que los sabía era mi hijo Nacho. Estaba sola y pensaba mucho en todas las pérdidas que tuve en el 2020. Hice como un duelo, estuve muy triste y angustiada esos cuatro días. Hasta que me dije: ‘No, Marcela, Escorpio es el Ave Fénix, tengo que salir de esta’. No comía porque perdí el apetito. La verdad que es bravo”, explicó.

Finalmente, Tinayre contó que todavía no piensa rehacer su vida sentimental, a casi nueve meses de la muerte de su exmarido, Marcos Gastaldi. “No tengo chongo, ni machazo, ni nada. Todavía no tengo el corazón abierto para eso. En este momento del Covid es difícil conocer a alguien, pero además lo paso tan bien con mis amigos que no tengo la necesidad. Pero ya pasará. Quizá me quedé en este mundo porque tengo otras misiones que cumplir aún y hay que seguir disfrutando”, aseguró.

