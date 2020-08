Marcela Tinayre recordó a Marcos Gastaldi: "Pienso todos los días que no pude despedirlo" Fuente: HOLA

Mientras hablaba sobre la muerte de Solange Musse, la joven cordobesa de 35 años que luchaba contra un cáncer de mama y días atrás un control policial no permitió que su padre llegara a visitarla, Marcela Tinayre no pudo evitar sentir empatía por la familia. La conductora de Las rubias, quien sufrió la pérdida de su ex marido, Marcos Gastaldi, hace poco más de un mes, se refirió al dolor de despedir a un ser querido a la distancia, sin poder estar a su lado.

"Hoy a la mañana la ministra Vizzotti dijo que se estaba preparando un protocolo para poder despedir a la gente que moría sola. Quiero que recuerden que en julio hablé de la crueldad que es despedir a alguien sin verlo, terrible", comenzó diciendo. "Hemos llegado casi a las 7 mil muertes y recién ahora hacen un protocolo, que se disparó a raíz de lo que pasó con Solange".

"Ella lo único que quería era despedirse de su papá, y su papá terminó abrazando un cajón. Todo es de mucha crueldad", expresó angustiada. "Me gustaría hablar con un infectólogo para saber qué opina, porque morir en soledad es una de las cosas que más te torturan, que más tristeza da".

En ese momento, la hija de Mirtha Legrand reveló como afronta hoy la muerte de Gastaldi. "Yo pienso todos los días que no pude despedir a Marcos, todos los días de mi vida... Pienso si en su cabeza había algo, porque dicen que de los cinco sentidos el último que se va es la escucha, entonces que te permitan ir en paz. No tocarlos, estar todos vestidos, pero que puedan entrar uno o dos familiares", reflexionó. "No puede ser que la gente se quede con este dolor".

"Mi marido no murió de Covid, pero por los protocolos y todo lo que es una terapia intensiva es estricto", reveló sobre los últimos días de Gastaldi. "Algo hay que inventar, algo hay que hacer, porque la tristeza queda en uno... esa tristeza de que se fue solo de esta vida", dijo emocionada.

La mujer, que también tuvo que despedir durante la pandemia a su tía, Silvia "Goldy" Legrand, sumó un pedido para que permitan a más familiares asistir a los entierros. "Los cementerios son a cielo abierto, que permitan a cinco o seis personas de la familia, separadas, con distancia. Así como hacemos la fila para ir a la panadería, podemos hacerla para despedir a la gente querida", expresó antes de confesar que estaba viviendo un día muy especial. "Hoy estoy muy movilizada por esto".

Marcos Gastaldi murió el domingo 19 de julio a los 64 años. Según pudo saber LA NACION, el exbanquero había sido internado unos días antes como consecuencia de una infección, y venía batallando contra la enfermedad de Parkinson desde hacía largo tiempo.