Marcela Tinayre se refirió a los rumores de pelea con Juana Viale y fue contundente: “Nada me perturba más”

Durante los últimos días surgieron fuertes versiones de una supuesta disputa entre Marcela Tinayre y Juana Viale. La conductora de Almorzando con Juana (eltrece) se ausentó del cumpleaños de su madre, lo cual despertó especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambas. La hija de Mirtha Legrand se cansó de los rumores y salió a aclarar cómo está realmente la relación entre ellas.

En la emisión del viernes 7 de noviembre de LAM (América TV), le preguntaron a Marcela Tinayre si era verdad que estaba distanciada de Juana Viale. “¿Me hacés la pregunta o vos aseverás que es cierto? ¿Lo que se dice o lo dije yo? Pregúntamelo de otra manera“, arremetió. A partir de esto el cronista le consultó si estaba todo bien entre ellas, a pesar de que su hija no haya ido a su festejo.

“¿Sabés a los cumpleaños que no han venido mis hijos? ¿Ustedes saben? ¿Entonces por qué están tan inquietos por este? Juana llegó de laburar, después alguien dijo ‘mmmm...’ no se dé que programa de ustedes", cuestionó Tinayre. Uno de los cronistas le comentó que fueron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares los que dijeron en Intrusos (América TV) que ellas estaban distanciadas desde hacía dos meses y que por eso Viale no fue al cumpleaños.

Tinayre aclaró que habló con Pallares en una fiesta y lo increpó por las “huev***s” que dijo. También comentó que trascendió que ella le reprochaba a su hija sobre su maternidad, algo que desmintió categóricamente. “Juana como mamá es mejor que cualquier mamá que labura, que tiene tres trabajos, que va y viene. Juana estuvo viajando y yo la reemplazo cuando se va de viaje porque estoy con mis nietos. Termino agotada, chicos. Nada me perturba más que estar alejada o peleada con un hijo“, aseguró.

Marcela Tinayre negó estar distanciada de Juana Viale (Foto: Captura / América TV)

A su vez, negó un distanciamiento de dos meses con Viale. “Si me vieron que la semana pasada estaba con todos mis nietos llevándoselos a Juana. Viste qué hubo como una moda de ‘Susana [Giménez] se peleó con la nieta, Marcela con Juana, [Marcelo] Tinelli -fuera de los temas económicos- es un padrazo, debe estar pasándola como la mona. Por eso, hubo como una moda de familiares conocidos peleados con los hijos (...) no chicos, nada que ver”, cuestionó.

Ante esto, le consultaron si el surgimiento de estos dichos podrían tener otros motivos detrás. “¿Malintencionados? ¿Y cuál era la intención?“, sostuvo y aseguró que no era el estilo de su familia buscar que se hablara de ellos. ”No hubo ningún tipo de discusión ni de pelea. Creo que tuvieron la información de una discusión recontra vieja, pero nadie se separó dos meses", sentenció.

Por su parte, esta semana en diálogo con el cronista Fede Flowers para el ciclo Los profesionales de siempre (elnueve) la conductora de Almorzando con Juana también desmintió la pelea con su madre. Explicó que no fue al cumpleaños porque llegó de viaje el día anterior y estaba muy cansada: “No tenía ganas de ir. Había mucha gente. No me daba el cuero. Venía de estar afuera”.

“No me desafíes en la mentira o en la verdad a mí, yo no te tengo que explicar nada a vos, ni de mí, ni de mi madre, ni de mi relación con ella. Si te digo que llegué el día anterior es porque llegué el día anterior”, lanzó la actriz contra el cronista, un poco molesta por la pregunta. Asimismo, aclaró que durante su viaje habló todos los días con su madre. “Si hubiese pasado algo, jamás lo expondría acá. Ya sabemos que los medios inventan y esto es mentira”, sentenció.