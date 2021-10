Marcela Tinayre reveló que estaba al aire cuando se enteró de que debían operar a su mamá, Mirtha Legrand

“Me asusté muchísimo”, confesó este mediodía Marcela Tinayre en Los ángeles de la mañana en referencia al problema coronario que sufrió semanas atrás Mirtha Legrand. Tras contar que su madre se encuentra en plena recuperación (pero muy bien de salud), la conductora habló sobre su futuro laboral y sobre sus ganas de volver a enamorarse.

“Yo volví un martes (de París) y los miércoles suelo organizar en casa un té con amigos. Ya ahí mamá se empezó a sentir mal. La veía con pocas ganas hasta que ella me dijo a mí: ‘no me siento bien’”, recordó Tinayre sobre cómo empezó todo. Y enseguida relató cómo se dieron las cosas paso a paso hasta llegar a la intervención coronaria. “La llamé a Elvira primero y luego al médico. Los parámetros le daban todos bien. Al otro día como tenía que hacerse un chequeo el médico me escribe y me dice: ‘vamos a llevarla al Mater Dei para hacerle todos los estudios en un solo lugar. Yo estaba al aire y me escribe: ‘hay una obstrucción coronaria, le vamos a poner dos stents’. Mi cara de póker al aire fue tremenda”, reveló quien en ese momento estaba conduciendo Las Rubias y tuvo que disimular en vivo la noticia.

Tras contar que Mirtha ya se encuentra muy bien de salud, la conductora hizo referencia a los síntomas que la alertaron de que algo andaba mal: “Ella sentía cansancio y se tocaba el estómago. Decía: ‘me duele acá’. Ahora está reponiéndose. No toma medicación, sí hace rehabilitación con su kinesiólogo. Estar 13 días en Unidad Coronaria pocos cuerpos lo resisten. Ahora hay que controlar que todo esté funcionando bien”, añadió.

Mientras asegura que aún no tuvo tiempo de procesar todo lo sucedido, la mamá de Juana, Nacho y Rocco confesó que se asustó muchísimo. “Ayer sentí un cansancio, nunca me repuse. Yo estuve casi dos meses afuera con una diferencia horaria de cinco horas que pesa en el cuerpo. Y con todo esto fui y vine, así que estoy agotada”, señaló al tiempo que hacía un repaso por las cosas dolorosas que tuvo que atravesar en el último tiempo.

A su vez, Tinayre aprovechó la entrevista con el ciclo de eltrece para desmentir las versiones que aseguraban que dos personas disfrazadas de médicos se hayan infiltrado en la clínica para sacarle una foto. “Eso fue falso. Lo pregunté y me dijeron que de ninguna manera fue así”, confirmó. En cuanto a la foto que circuló donde se ve a “La Chiqui” con una máscara de oxigeno, aclaró: “No la vi, no tengo ni idea si es real”.

“Como familia decidimos que nadie entre a la clínica. Nos pusimos de común acuerdo de entrar cinco personas nada más. Aparte en Unidad Coronaria tampoco te dejan mucho más”, agregó mientras revelaba que lo primero que le preguntó su madre cuando salió de la operación fue cuándo volvía a trabajar.

Trabajo ¿y amor?

A pesar de la pandemia, Marcela Tinayre nunca dejó de trabajar. Tras asegurar que ya está canchera con el Zoom, la conductora de Las Rubias compartió sus ganas de volver al piso, aunque aclaró que tiene ganas de hacer un cambio de formato para el próximo año. “No sé qué va a pasar el año que viene, no sé si tengo ganas de seguir con este formato. Hay cosas que me gustaría modificar. Me gusta mucho estar en cable, pero quiero modificar ciertas temáticas, no me gusta engancharme en las estructuras muy estrictas. Por ahí me gustaría incorporar hombres, no sé”, lanzó dubitativa.

“¿Recuperaste tu vida sentimental?”, lanzó inesperadamente Ángel De Brito tomando por sorpresa a la invitada. “¡No! Me veían con mi mejor amigo en París y decían que era mi pareja”, respondió mientras aseguraba que “cada vez es más difícil” conocer a un caballero. “Me he puesto muy estricta, no hay nada que me pase el peine. Es un momento difícil pero a la vez atractivo porque te arreglás y te movés de otra manera, aunque no pasa nada”, confesó quien desde que se separó de Marcos Gastaldi (fallecido el 19 de julio de 2020) no volvió a mostrarse en pareja.

Lejos de cerrarle la puerta al amor, Tinayre contó que tanto Juana Viale como Valeria Gastaldi (hija de su exmarido) son quienes la incentivan a conocer a alguien mientras que Rocco y Nacho son los más celosos. “‘Empezá a mirar con otros ojos’”, me dicen las chicas”, reveló entre risas.

Su comentario dio cuenta del buen vínculo que Marcela mantiene con los hijos de Marcos Gastaldi. “Con ellos fue como una continuidad maravillosa. Tenemos una relación única. Con Vale no hay fin de semana que no nos veamos. Amo a sus hijos, son como mis nietos. Nos llevamos bárbaro. Estoy muy feliz porque descubrí otro lado de sus hijos y eso me da una enorme alegría. Es familia”, expresó.