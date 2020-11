Marcela Tinayre, sobre su difícil año: "Nunca la vida me había cacheteado así"

10 de noviembre de 2020 • 14:43

Sin dudas, este fue uno de los años más difíciles de su vida. A la inesperada muerte de su íntima amiga Sofía Neiman en el verano, se sumó la muerte de su tía Goldie y de su exmarido Marcos Gastaldi. En pleno duelo, Marcela Tinayre contó qué cosas la mantienen de pie y cuáles son los momentos más dolorosos tras la partida de sus seres queridos.

"Año difícil, juego a ser el ave fénix. Fueron una sucesión de golpes este 2020", confesó la conductora de Las rubias esta mañana en Los ángeles de la mañana. Si bien aseguró que "el paso del tiempo no hace olvidar" pero ayuda a que se sienta mejor, Tinayre reveló cuál es su truco para superar estos momentos tan difíciles que le ha puesto la vida en el camino. "Cuando uno vive estas situaciones intensas, la cantidad de gente que te escribe es maravillosa. Eso me ha hecho mucho bien", indicó emocionada por todo el cariño recibido.

Además de la pérdida de sus seres queridos, Marcela hizo referencia al accidente de moto que sufrió hace unos meses su hijo Nacho Viale. Tras advertir que no quiso ver el video del choque, la presentadora de televisión contó cómo fue enterarse de la noticia. "Estaba en casa haciendo un asado con cuatro personas. Justo me llama el papá de Nacho y me dice: 'Mirá, está todo bien'. Ahí sentí que me bajó la presión, casi me desmayé. Le tuve que dar el teléfono a mi amigo porque no podía seguir hablando", recordó la mamá del joven productor, que enseguida corrió hacia el hospital.

A la preocupación por saber cómo estaba su hijo, se sumó la angustia por evitar que su madre, Mirtha Legrand, se entere del hecho por los medios. "Lo filmé para decírselo a mamá. Nacho le habló para que se quede tranquila. Fue horrible. Mamá me decía: 'Jurame que está bien, jurame que está bien' y ahí Nacho le habló. Fue un correr contrarreloj para cuidarla de que no se entere por los medios", reveló.

Con respecto a su poder de resiliencia, expresó: "Mis amigos me dicen 'la gerente'. Yo gerenteo la familia, los hijos, los nietos, los amigos, y es verdad. En cuanto a cómo vivo estas situaciones, me conecto conmigo y lloro mucho. Cuando voy en bici no saben lo que lloro. Descargo mucho. También, hablo mucho con Juana, con Ámbar, con Vale Gastaldi, estamos muy conectados como familia".

Enseguida, Tinayre enumeró aquellos detalles que extraña en la vida cotidiana de su exmarido Marcos Gastaldi, quien murió el 19 de julio último. "Ahora Rocco me trae jazmines los lunes. Una frase tonta o algo que te emociona mucho a los hijos les va quedando. Marcos lo hacía siempre, especialmente para el día de la madre o para mi cumpleaños. La primera vez de cada cosa es tremendo. Ahora armar el árbol para Navidad, comprar los regalos, todo es un recuerdo", reflexionó la conductora, que pasará las fiestas en familia con los hijos de su ex.

Por último, se despidió con un mensaje para todos aquellos que están pasando por una situación similar. "Este año he tenido muchas pérdidas, nunca la vida me ha cacheteado tanto así. Por suerte, tengo muchos amigos, y por todos ellos tengo que estar bien. Los que están solos, busquen a alguien. Porque uno se quedó en la tierra y tiene que salir adelante. Salgan de la zona oscura y de los fantasmas. La vida simple es muy agradable, traten de conectarse con otras cosas. Los afectos es lo que más nos conecta", concluyó emocionada.

