Marcelo Polino reveló que habrá un homenaje para Antonio Gasalla en los Martín Fierro y dio detalles desconocidos de la salud del actor

En medio del difícil momento de salud que atraviesa Antonio Gasalla, se supo que Aptra le realizará un homenaje en la entrega de los Premios Martín Fierro 2023 a lo mejor de la televisión abierta. Así lo confirmó Marcelo Polino, amigo personal del humorista y quien se ocupa de dar la información oficial desde que su salud comenzó a deteriorarse.

Invitado al piso de Intrusos en el Espectáculo para hablar de la entrega de los Martín Fierro, uno de los primeros temas por los que le consultaron fue el homenaje a Gasalla. “Marcelito, ¿es verdad que vos vas a vivir uno de los momentos más emocionantes del domingo?”, arrancó Laura Ubfal con las preguntas. “Sí, exacto. Va a haber un homenaje a Antonio donde tengo el honor de poder decir unas palabras, un textito pequeño a mi amigo, y le voy a entregar una placa a Susana, que va a ser quien lo va a recibir porque compartió con él 17 años de televisión”, reveló.

Marcelo Polino dio nuevos detalles acerca del estado de salud de Antonio Gasalla Instagram

Luego de repasar algunos de los personajes que el artista llevó al living de Susana y recordar que ganó un Martín Fierro de Oro por su trabajo en el ciclo televisivo El palacio de la risa, los panelistas hicieron referencia a su salud. “Qué lástima que se lo hacen ahora que él no se va a enterar”, intervino Karina Iavícoli. En ese momento, Polino recordó que fue con Gasalla a su último Martín Fierro, que lo llevó en su auto y que estaba muy contento. “Eso fue dos años antes de la pandemia”, explicó.

Antonio Gasalla tendrá un homenaje emotivo durante la ceremonia de los Martín fierro 2023

“¿Tenés novedades de cómo está?”, preguntó Marcela Tauro en relación al estado de salud del actor. “Lo trasladaron de la clínica en donde estaba. Está en una clínica de rehabilitación y por suerte ya se puede parar. Está haciendo ejercicios y recuperó bastante fuerza muscular ”, compartió, y ofreció así un panorama alentador y muy diferente a los que se venían sucediendo.

“Todavía no lo vi. La semana que viene”, adelantó sobre el próximo encuentro que tendrá con su amigo. “De hecho, tengo mucha ansiedad; los doctores grabaron un videíto y se lo dieron a la familia, me lo pasaron así que me recontra emocioné”, contó con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, algo que Tauro no dejó pasar. “Estás re emocionado, Marcelo”, acotó. “Sí, porque es Gasalla para la gente, pero para mí es mi amigo, mi familia”, aclaró.

Cuando Ubfal le consultó si podría grabar un mensaje para el domingo, Polino volvió a hacer referencia a la salud del humorista. “Lo que pasa es que él no tiene noción de tiempo y espacio. Lo que sí, yo me comprometí, lo hablé con Nieves, su cuñada y con Carlos -su hermano-, de contarle paso a paso lo que va a suceder”, reconoció, y contó que en un principio la idea era que él recibiera la placa pero que luego optaron por Susana porque ella fue su compañera de trabajo durante muchos años y que él mismo le va a llevar la placa a Gasalla en la semana.

Gasalla y Susana, en una charla con las emociones a flor de piel. La diva será la encargada de entregarle a Polino una plaqueta para homenajear al actor gentileza Telefe

Cuando Tauro le volvió a señalar que lo veía muy conmovido, Polino recordó las pérdidas que tuvo que afrontar este último tiempo: la muerte de su madre y la de Enrique Pinti, otra de las figuras más destacadas del humor nacional. “Yo con Enrique pasé un año entero de la pandemia, todos los sábados. Yo terminaba la radio con las chicas y me iba para allá. Nos había contratado Kuarzo para hacer un streaming, y como estábamos con una modalidad nueva y no sabíamos cómo era, entonces nos juntábamos a escribir, y Enrique me esperaba con sanguichitos, tomábamos café y pasábamos toda la tarde”, recordó, y repasó que finalmente Pinti murió cuando él estaba en Chile y a su regreso comenzó a empeorar la salud de Gasalla.

Antonio Gasalla en una de sus últimas apariciones públicas Gerardo Viercovich

A su turno, Sebastián “Pampito” Perelló Aciar le consultó a Polino si Gasalla todavía lo reconoce cuando lo va a visitar. “ Por momentos sí y por momentos no. Reconoce a Carlos, su hermano, y siempre lo cuento, él piensa que yo vivo en Chile ”, reconoció.

Por último, adelantó que el homenaje en los Martín Fierro va a ser muy emocionante y contó una anécdota que nunca antes había revelado para dejar en claro el carácter del humorista: en diciembre de 2018, cuando Susana Giménez se despidió de su programa en el Gran Rex, Antonio Gasalla no quería ir. Ante su insistencia, aceptó, pero aclaró que iba a ir vestido de la abuela y solo para el show. Y así fue: “Él hizo lo que fue a hacer y volvió a la casa”, remató.

