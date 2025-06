Marcelo Polino reveló qué pasará con los bienes de Antonio Gasalla: “Va a ser muy fuerte”

Marcelo Polino recordó con emoción a su querido amigo Antonio Gasalla, que murió el pasado 18 de marzo, y reveló en qué estado se encuentra el proceso de sucesión de los bienes del capocómico.

“Lo extraño y tengo una re buena noticia para darles. Justo hablé con la familia y la Justicia ya declaró como heredero universal a su hermano Carlos , así que ya pueden disponer con libertad de los bienes, como correspondía que fuera”, contó el periodista en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en el piso de Intrusos (América).

“Me llamó Carlos con Nieves [la cuñada de Antonio]. Estoy como muy sensible y me re emocioné porque ellos habían decidido como familia darme algunas cosas de vestuario de Antonio, así que en estos días vamos a ir a la casa a buscarlas, porque ya se va a cerrar la casa y están sacando todo”, continuó Polino su relato, visiblemente conmovido.

“Supongo que serán cosas de vestuario, de laburo, moños. Va a ser muy fuerte volver a entrar a su casa”, agregó ante la consulta de los conductores sobre los recuerdos de su amigo reservados para él. Además, señaló que no sabe qué va a pasar con el hogar del humorista, dado que recién esta semana se destrabaron los trámites sucesorios.

La despedida de Marcelo Polino a Antonio Gasalla el día de su muerte, el pasado 18 de marzo

Fue entonces que Pallares y Lussich le preguntaron si había algo o alguien que había dificultado la sucesión, a lo que Polino explicó: “Estaba judicializado, tenía lo que se llama curatela, que es la custodia de los bienes. Pero fue muy rápido, estaban aliviados [los familiares]”.

En otro tramo de la entrevista, el periodista comentó que, durante la mudanza que está atravesando actualmente, encontró material valiosísimo relacionado a su relación con Gasalla, y explicó el motivo por el que jamás podría darlo a conocer públicamente. “Me estoy mudando y estoy descartando y viendo cosas. Encontré montones de casetes de cuando yo iba a tomar clases de guion con él y me enseñaba a escribir monólogos. No saben lo que es escuchar esas cintas".

Ante la consulta de Lussich sobre cómo eran esas clases, Polino recordó entre risas y emoción: “Me decía ‘vamos a empezar: ¿vos dónde naciste?’. ‘Yo nací en Tres Arroyos’. ‘Bueno, pará ahí y escribí eso’. Pero en el medio de todo eso, hablábamos pestes de la gente. No los podría mostrar. Es muy gracioso. Tengo horas grabadas“.

Marcelo Polino en la despedida a su amigo Antonio Gasalla en Memorial de Pilar Gerardo Viercovich

También le preguntaron por la última charla que tuvieron cuando el actor aún estaba lúcido, antes de ser diagnosticado con demencia senil. “Fue cuando estábamos en Mar de Plata para hacer la temporada. Al principio te reías cuando te contaba la misma historia dos o tres veces. Pero llega un momento en que a la persona ya le cuesta reconocer o tener noción dónde está. En el teatro, él abría el show haciendo el personaje de la gorda y me presentaba a mí. Yo estaba tras el telón y él no se acordaba de mi nombre. Y ahí es cuando hablo con Guille Marín, que fue generoso y levantó la temporada, le dije: ‘no podemos laburar así’ ”.

Por último, Pallares quiso saber cómo era realmente el vínculo de Gasalla con Mirtha Legrand y con Susana Giménez, más allá de lo que se decía en la prensa. En ese sentido, Polino aseguró: “Era más cercano a Mirtha, yo he hecho el puente para que hablaran. Con Susana fue más laboral. Pero debo decir algo, en la última etapa Susana estuvo muy amorosa. De hecho, me ha llamado ella para preguntarme cómo estaba y estábamos pautando una ida a verlo y no llegó, llegó cuatro días después de que falleció Antonio”.