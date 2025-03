Susana Giménez despidió a Antonio Gasalla: “Fui demasiado feliz con él, lo adoré siempre”

El país entero se conmovió hoy con la triste noticia de la muerte de Antonio Gasalla, y entre ellos, una de sus compañeras de trabajo y amigas más queridas: Susana Giménez. La conductora habló en exclusiva con Telefe Noticias y recordó al cómico, a quien aseguró que va a extrañar siempre.

“ Fue muy triste hoy despertarme y que me digan que Antonio había muerto . Justo estos días le había dicho a Fede [Levrino], que aunque no me reconozca, no me importaba, quería ir a verlo. Aunque me diga ¿Quién sos? Pero quería verlo. Me dijo que sí, que había arreglado todo para que vaya. Para mí fue como un presentimiento”, comenzó diciendo la estrella.

“ Todos me dicen que es lo mejor, que dejó de sufrir, y yo lo sé... si pienso en él sé que le pasó lo mejor que le podía pasar, pero es una cosa muy fuerte lo que dejó en mí ”, continuó. “No solamente es el éxito lo que dejó, también la risa, la audiencia, todo. Me dejó una enseñanza de lo que es ser un profesional”, afirmó.

Antonio Gasalla y Susana Giménez Archivo

Susana y Gasalla fueron, durante 16 años, un duo cómico que hizo reír al país entero con los sketches que protagonizaban juntos en el programa de la diva. “Nunca, en los 16 años seguidos que hicimos el sketch hubo libreto. Nunca, nunca, nunca. Él inventaba. Tenía tópicos como jubilación, carrera de autos y otros, pero él leía un título y empezaba a hablar y yo lo seguía. Eso resultó ser algo inolvidable”, reveló sobre el detrás de escena del trabajo compartido. “Él decía todo lo que se le pasaba por la cabeza, pero no era maleducado, no era agresivo; era un actor, un artista inolvidable para mí”.

En la charla, la diva aseguró que el cómico siempre estará en su corazón. “Nunca lo voy a poder olvidar a Antonio, fui demasiado feliz con él, lo adoré siempre y lo respeté y admiré también”, expresó. “Ese talento es difícil de encontrar, no hay mucha gente que lo tenga. Los cómicos están desapareciendo y Antonio fue único. Lo voy a querer toda mi vida, tengo fotos en el álbum familiar con él. Me pone triste esto”, dijo con pesar.

Para culminar, Susana se encargó de elogiar a Marcelo Polino por acompañar a Gasalla en estos últimos años. “Hay que agradecerle a Polino todo lo que ha hecho, tan incondicional. Fue un amigo leal de verdad, porque estaba ahí aunque Antonio no lo reconociera. Estaba muy solo Antonio, tiene un hermano pero no más familia que él”, culminó.

Gasalla murió este martes 18 de marzo a los 84 años. El humorista se encontraba internado en una institución, puesto que estaba afectado por problemas cognitivos y motrices desde hacía un tiempo. El estado de salud del artista ya era complicado en los últimos años. En 2020 se supo que había sido diagnosticado con una demencia senil progresiva, cuyo avance llevó a que en sus últimos tiempos no fuera capaz de evocar su pasado o nombrar a las personas de su entorno.

Fue uno de los actores nacionales más destacados de las últimas décadas. Su formación se produjo en la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde conoció a Carlos Perciavalle, con quien luego realizaría distintos proyectos teatrales.

En 1966 protagonizó, junto a Edda Díaz y Nora Blay, Help Valentino, su primer éxito que inauguró el género del café concert en el país. En la década de los 70 trabajó junto a Enrique Pinti y escribieron las obras Pan y circo, Gasalla y Corrientes, El Maipo es el Maipo y Gasalla es Gasalla y Gasalla en terapia intensiva, entre otras. Pero, la verdadera consagración de Gasalla como actor llegó en 1985, cuando protagonizó la película Esperando la Carroza. Otras de las películas en las que actuó fueron Tango Feroz: la Leyenda de Tanguito (1993), Un muro de silencio (1993), Dibu, la película (1997) y El perro (2004).

También fue una cara asidua en la televisión, donde participó de emisiones como La peluquería de Don Mateo (1971-1973), Matrimonios y algo más (1987-1988), Polémica en el bar (1986-1992); Mi cuñado (1993-1994) y Peor es nada (2006), así como varias participaciones especiales en el programa de Susana Giménez, con su personaje de “La Abuela”.

LA NACION