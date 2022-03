Florencia Peña está lista para desembarcar en América, cómo será el nuevo programa

Florencia Peña ya está lista para desembarcar en América TV. A través de sus redes sociales, la actriz le contó a sus seguidores que ya firmó contrato con el canal y que solo es cuestión de días para regresar a la pantalla chica. Según pudo averiguar LA NACION, el programa -que aún no tiene título, ni siquiera tentativo- haría su debut el 11 de abril en el horario de 22 a 23:15 (horario en el que comenzaría luego el “nuevo” Intratables) .

“Hoy empieza algo nuevo. Como tantas veces a lo largo de mi vida, fui dejando experiencias atrás para dar paso a otras. Nunca supe quedarme mucho tiempo en un lugar. Siempre necesité encontrar nuevos desafíos. Seguir mi intuición. Explorar. Avanzar. Superar mi marca. Así soy”, escribió la actriz. “ Y en este momento estoy exactamente donde tengo ganas de estar. Gracias América por este hermoso recibimiento. Muy feliz de ser parte ”, culminó al subir fotos y videos del momento en el que firmaba el contrato.

En las redes sociales del canal, también le dieron la bienvenida a la nueva estrella del grupo. “¡Bienvenida Flor Peña a América TV! Florencia Peña se suma a la programación de América. La actriz ya se encuentra trabajando en un nuevo programa que en breve llegará al Prime Time de nuestra pantalla ”, anunciaron.

Hace unos días, Peña habló en Socios del Espectáculo sobre este nuevo proyecto y desmintió tener diferencias con el equipo de producción del canal. “Por ahora no tengo nada para decir pero cuando tenga lo voy a hacer. Lo único que te voy a decir es que esto mismo me pasó en Telefe, que también parecía que tenía problemas con mis productores. Después nada de eso sucede”, expresó.

🙌🤩 ¡BIENVENIDA FLOR PEÑA A AMÉRICA TV! 🎉🥳



Florencia Peña (@Flor_de_P) se suma a la programación de América. La actriz ya se encuentra trabajando en un nuevo programa que en breve llegará al Prime Time de nuestra pantalla. pic.twitter.com/c5S5VfaQHc — América TV (@AmericaTV) March 21, 2022

Según había anunciado Rodrigo Lussich, el conflicto estaba en el estilo que debía tener el programa. “Quiere hacer un programa que se llame La put... ama, y el canal quiere otra cosa más compensada entre lo periodístico y lo humorístico y lo histriónico, y hoy por hoy, ella llegó a decir: ¿por qué no me quedé en el otro canal?”. Al respecto, Pallares agregó: “Eso no se hace”.

Respecto a cómo será su nuevo programa, Peña advirtió: “Cuando pueda anunciar algo de lo que voy a hacer lo voy a hacer, todavía no es momento. Lo único que voy a decir es que estoy muy feliz con la decisión que tomé. Me fui un poco triste porque fue muy lindo para mí hacer Flor de equipo, aprendí un montón pero lo que viene está buenísimo”, agregó sin dar detalles.

A principios de enero, la actriz anunciaba a través de sus redes sociales que se iba de Telefe. “Quería contarles que a fin de mes termino con Flor de Equipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora. Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida”, escribía en Instagram.

Finalmente, Peña decidió quedarse en el programa hasta el 11 de marzo, día en que se despidió de todo su equipo y de sus televidentes. “Yo siento que ese programa que hicimos fue muy hermoso, fuimos muy felices. Hubo un momento donde ese programa dejó de estar porque cada uno necesitó encontrar sus rumbos y yo sentí la melancolía por esa falencia”, confesó, casi entre lágrimas, en su adiós final.

“Esta decisión que tomé -porque cuando siento que cuando ya di todo lo que tenía necesito irme- es algo físico que me pasa, no lo puedo evitar. Necesito moverme. Yo fui muy feliz haciendo este programa y además aprendí mucho. Yo llegué siendo una actriz que podía conducir y ahora siento que me voy conductora”, expresó emocionada al despedirse de Telefe.