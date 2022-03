Verónica Lozano: entre aplausos, banquitos y bromas, volvió “toda tullida” al piso de su programa

“¡Hola a todos y a todas!”. Muy efusiva y a puro aplauso, Verónica Lozano volvió al piso de su programa de Telefe, Cortá por Lozano, luego del terrible accidente que sufrió en Aspen al caer de una aerosilla a siete metros de altura e impactar sobre la nieve. Tras la caída, debió ser operada de sus dos tobillos, que fueron los que más sufrieron el impacto y que debieron ser reconstruidos con huesos y placas, en Estados Unidos.

Siempre sentada y en puntitas de pie, la conductora se mostró feliz por el regreso, hizo chistes con sus panelistas y contó cómo se encuentra a un mes de pasar por el quirófano . Además, y ya más seria, reveló que ahora entiende las limitaciones que viven las personas discapacitadas y se mostró agradecida por poder volver a trabajar.

“Tenía muchas ganas de volver. Los extrañé mucho mucho, recibí el amor de todas y de todos, de los que están en casa también, y eso ayuda un montón” , aseguró ni bien arrancó el envío. Lozano eligió para lucir en su regreso a la TV un traje color rosa pálido con detalles en flores compuesto por un pantalón capri y un saco. Para los pies eligió unas zapatillas deportivas cómodas y a tono. Junto a ella se sentó Paula Chaves, quien la reemplazó durante su ausencia y quien festejó también su vuelta al ruedo.

“Es la segunda vez que salgo de casa desde que llegué, toda tullida” , reveló Lozano, rodeada de sus panelistas, quienes también se emocionaron y se mostraron felices por su retorno. La exmodelo reveló que, además de su vuelta al canal, salió la semana pasada al cumpleaños de una amiga que vive a tres cuadras de su casa. Si bien en la TV se la vio muy bien y sin señales de las lesiones que sufrió tras la caída de la aerosilla, Lozano contó que se mueve en silla de ruedas y que no puede apoyar ninguno de los dos talones.

Consultada por cómo fue prepararse hoy, confió que no fue nada fácil y que va a tener que revisar la logística porque todo le lleva mucho más tiempo: desde bañarse hasta hacer malabares para vestirse o trasladarse por la ciudad asistida por una silla de ruedas. “Empezás a valorar cosas que antes tenías automatizadas”, confió sobre las enseñanzas que le dejó el trágico episodio.

Luego, contó que Telefe está adaptado para personas con discapacidad pero que muchos otros espacios no lo están. “Son cosas que antes egoístamente no las veía. Cosas que antes no entraban en mi universo y no las tenía en cuenta”, explicó.

Vero Lozano el día que volvió a la TV, pero desde su casa Captura

Luego de contar que hace un mes que la operaron, reveló que ya le sacaron todos los puntos , y que si bien no se puede poner en pie ni poner el peso de su cuerpo sobre ninguno de los dos talones, sí sigue entrenando el tren superior porque le hace bien.

“¿Que hago con esto? puedo victimizarme, que está bien en una primera instancia, pero después hay que salir”, dijo y acto seguido reveló que pasó por días de mucha angustia y hubo momentos en los que no quiso ni siquiera salir de la cama . “Hay que ponerle todo lo que uno tiene porque es la única que queda”, confió.

Un accidente que casi le cuesta la vida

Durante los primeros días de febrero, y con la intención de esquiar, la conductora eligió pasar sus vacaciones en las increíbles montañas que ofrece Colorado junto a su marido, Jorge “Corcho” Rodríguez, Analía Franchín y su marido, el empresario Sebastián Eskenazi y varios amigos. Pero el plan quedó trunco cuando la conductora cayó a la nieve desde una una altura de siete metros mientras intentaba reincorporarse en una aerosilla. Tras la caída, Lozano fue trasladada a un hospital, donde permaneció varios días.

Verónica Lozano reapareció en las redes sociales tras su operación de talones Captura Instagram

Luego de la caída, trascendió un video en donde se la ve desplomarse desde una imponente altura e impactar contra la nieve. La filmación dejó en evidencia que el final podría haber sido otro. Sin embargo, lo que generó dudas fue cómo pasó de estar sentada en la aerosilla a estar colgada en el aire, interrogantes que la propia Lozano y también Franchín -que habló de negligencia de los operadores de la aerosilla- se encargaron de responder con el tiempo.

Como consecuencia del accidente, la exmodelo debió someterse en Estados Unidos a una intervención quirúrgica a través de la cual le reconstruyeron los talones. De regreso al país y luego de algunos días de descanso, la conductora volvió a la pantalla de Telefe, primero desde su hogar, y ahora desde el propio estudio de grabación, en Martínez.