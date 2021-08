Marcelo Tinelli se va de vacaciones con Guillermina al Sur y Fernando Burlando se prepara para demandar a Alex Caniggia

Marcelo Tinelli decidió que es hora de tomarse un respiro de los problemas, las polémicas y las críticas y descansar lejos de Buenos Aires. Por lo tanto, resolvió adelantar las grabaciones de ShowMach: “La Academia”, para poder viajar al Sur con Guillermina Valdes . Tiene todo pensado para volar y salir en busca de paisajes, naturaleza y un poco de nieve, después de terminar con los programas de hoy y mañana.

Después de la participación de su pareja en el certamen como jurado y de la buena noticia que la mamá de sus hijas recibió el alta médica, tras muchos días de preocupación por su salud a raíz de algunas complicaciones que tuvo su trasplante de hígado, el conductor número uno de la Argentina eligió el Sur para descansar unos días y recuperar fuerzas para la última parte del año . Este 2021 está siendo para Tinelli mucho más difícil de lo que se imaginó.

Tras nueve años en pareja, un compromiso en el medio y algunos rumores de que el conductor quiere volver a a casarse, Tinelli creyó que era momento de distenderse un poco junto a su amada y recuperar fuerzas y energía para los próximos meses de trabajo, que por ahora parece que serán igual de duros que los que ya pasaron.

De la mano de Burlando, Caniggia demandará a su hijo Alex

Claudio Paul Caniggia se cansó de las acusaciones de su hijo Alexander y decidió comenzar acciones legales

Desde su compromiso con Sofía Bonelli que la relación entre Claudio Paul Caniggia y sus hijos está rota, sobre todo con Alex Caniggia. Hay una división de bandos que parece insalvable, los jóvenes consideran que la pareja que eligió su papá para continuar su vida no es la adecuada y que lo único que busca es dejarlo sin dinero, lo que hace que no les dé a ellos ni a su madre, Mariana Nannis, lo que les corresponde (sobre todo a su exesposa tras su largo matrimonio).

Alex aprovechó ayer su participación en Polémica en el Bar para hablar sobre los conflictos que mantienen sus padres y sin dudar echó todas las culpas sobre la actual pareja de su papá, a la vez que aclaró que su enojo solo tiene que ver con el reclamo económico de su madre tras el divorcio y que no es algo personal: “Yo quiero que le dé la parte a mi vieja y, ahí, ya está. ¡Pero no le da nada a mi vieja!”. También comentó que hace tiempo que no habla con su padre: “Cuando intenté hablar con él mira para otro lado y se va. Después me bloquea de todos lados. Madre hay una sola y yo quiero que le den lo que le corresponde (...) ¿Vos creés que está enamorado (en referencia a Bonelli)? No, hay datos. Si fuera que está con una chica bien todavía, pero... ¿vos sabés de dónde viene esta chica?”.

Luego de estas últimas declaraciones, el exjugador de fútbol habló con su abogado Fernando Burlando que confirmó a LA NACION, que le iniciará acciones legales a Alex. “Lo va a denunciar, banca a su mujer y no puede creer lo de su hijo“, dijo el letrado.

Además Claudio Paul Caniggia se comunicó con el programa Los ángeles de la mañana y remarcó: “Debo ser duro en esto y que quede bien claro, creo que Alexander tiene el síndrome ‘Nannis’ y a cierta edad se dispara mal. Creo que desvaría, no tiene el concepto de ridículo, tampoco conceptos racionales, nada de lo que hace o dice es así. Es un chico que desvaría, en una mezcla que ronda entre Mariana, Gonzalo y Cristian (por su exsuegro) y toda esta banda, es un tema genético, no sé si de principios o educación. Está montado sobre un momentito de fama ridícula que no va a perdurar, lo mío fue basado en talento y laburo y no en un ratito de fama, de conventillo o de chimento”.

Y agregó: “Mariana Nannis llegó a ofrecerle a mi hijo que vive en Europa plata para que hable mal de mí, a lo que mi hijo le dijo: ‘¿Mamá estás loca?’ Mariana es una inescrupulosa total, jamás la toqué, la denuncia de violencia de género es mentira, le da letra a su hijo que es irracional como ella, son inmorales, no tienen respeto, todo lo que cuenta es mentira, hasta trató de estafarme mandando a un hombre a retirar dinero de mi cuenta, pero me alertaron del banco”.

Desde lo legal Burlando volvió a confirmar que Claudio Paul demandará a su hijo con el fin de poner un límite a todas las acusaciones mediáticas que se le hacen tanto a él como a su nueva pareja, Sofía Bonelli.

La vida de Fort, en el centro

Ricardo Fort tendrá un podcast dedicado a su vida Archivo

El inigualable millonario Ricardo Fort sigue entre nosotros. A días de conocerse la decisión de sus hijos de activar nuevamente la cuenta de Twitter de su padre en forma de homenaje, podemos comunicar en forma de primicia que el miércoles 18 de agosto se estrenará un podcast que hablará sobre la vida del astro.

El exitoso formato de biopic llegará esta vez en forma de audio y se podrá escuchar a través Spotify. Se trata de una producción en la que trabajaron más de 30 personas, que a lo largo de 10 capítulos de 30 minutos de duración cada uno irá relatando la vida y obra de Fort. Por supuesto, cuenta con el visto bueno de los hijos del millonario, quienes participan con sus testimonios, pero también se escucharán las voces de Marisa, la persona encargada de cuidar a los mellizos desde su nacimiento; Roció Marengo, Violeta Lo Re, Aníbal Pachano, Tito Speranza y muchos amigos del empresario y periodistas que trataron con él en vida, así como de algunos de sus exnovios como Guido Süller.

“Pensamos en Ricardo como personaje para este podcast porque es alguien que nos permite pensar a la televisión de hace unos años, pero también el actual mundo digital. Creemos que es uno de los últimos fenómenos de la televisión masiva, de los 50 puntos de rating, pero con una vigencia increíble. Esta serie de podcast lo que intenta un poco es pensar por qué pasó eso con Ricardo, por qué ahora todos somos fans y compartimos sus memes y qué pasó en el medio”, dice Tomás Perez Vizzon, director de este podcast.

La historia promete pasar por todos los temas importantes en la vida de Fort y reflexionar sobre la leyenda que se construyó a su alrededor y que llega hasta nuestros días.

Navarrete, de la gastronomía al mundo de los zapatos

Navarrete, el exitoso productor de Marcelo Tinelli que cambió su vida y emprendió nuevos rumbos

Manuel Navarrete era uno de los productores más famosos del programa de Marcelo Tinelli, quien acompañó al conductor en miles de aventuras, e incluso se animó a ser parte de las performances del “Bailando...” durante los programas de ShowMach de 2011, pero en un momento decidió dejar atrás su profesión y probar suerte en Europa. Vendió además los locales que tenía, ya que su mujer se dedicaba a la venta de zapatos. Un gran desafío los esperaba. Junto a su mujer y su hijo Lorenzo de 14 años viajaron rumbo a España para volver a empezar.

Si bien no fue una decisión fácil, Navarrete comentó a LA NACION que en Valencia, España, encontró su lugar para vivir, que su hijo está estudiando y que se sienten muy tranquilos. Y además contó que mantuvo una buena relación con Tinelli, después de renunciar a Ideas del Sur.

El exproductor también contó que primero había incursionado por el mundo de la gastronomía -se dedicaba a vender pizzas y empanadas en un local-, pero ahora teniendo en cuenta el oficio de su mujer decidió ir por los zapatos y llevar la franquicia de sus locales a España. La marca se llama “Maloma” y es una creación de su mujer, María Elena Presas Macías, de quien asegura estar muy enamorado.

Barby Franco... ¿se va a Londres?

Barby Franco... ¿rumbo a Londres? Instagram Barby Franco

Después de su participación y eliminación de “La Academia” de Marcelo Tinelli, la panelista de Pampita on line Barby Franco quiere cumplirse un sueño: viajar a Londres a estudiar inglés.

La idea es pasar tres meses en un pueblito de Inglaterra, donde nadie hable en castellano para poder hacer intensiva su práctica. Un amigo de su familia se lo comentó y le pareció un plan excelente y una gran oportunidad.

Con este proyecto en mente, habló con LA NACION: “A Pampita ahora le voy a preguntar, la idea es pasar tres meses en un pueblito cercano a Londres y elegí el inglés porque es para la vida y para el futuro. Fernando (Burlando, su novio) apoya esta idea y me va acompañar”.