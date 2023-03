Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes: un pacto quebrado, un café pendiente, la disputa por Lolo y el fin de los departamentos vecinos

escuchar

Las declaraciones de Candelaria Tinelli sobre Guillermina Valdes, y la “poca piel” que tenían durante los años que fue pareja de su papá funcionó como el puntapié perfecto para que lo que durante un año pareció ser una separación tranquila y en buenos términos se convierta en una novela con versiones cruzadas, celos, egos, y muchos trapitos al sol. Así, durante la emisión de este jueves de Intrusos en el Espectáculo, contaron muchos de los detalles de esta historia que terminó tras nueve años y un hijo en común.

El fuego que encendió la mecha

La mecha del escándalo la prendió el miércoles por la noche Candelaria. Sentada en el living de LAM, donde oficia de “angelita” invitada, no tuvo reparos en confesar que nunca se llevó bien con Guillermina. La joven influencer se mantuvo calma, pero a su vez fue contundente, y fue la primera en romper el hermetismo y ponerle palabras al fin del romance, que llegó en mayo del 2022.

Cande Tinelli criticó a Guillermina Valdes sin piedad: "Le hizo un poco mal a mi papá"

La primera frase que sorprendió de Candelaria, la segunda hija que Marcelo Tinelli tuvo con Soledad Aquino, llegó cuando Ángel de Brito le consultó cómo se llevaba con la modelo. “Nunca conecté mucho con ella yo”. Y lejos de tirar la piedra y esconder la mano, luego respondió a cada una de las preguntas que le realizaron los panelistas. Respecto al motivo puntual por el cual no “conectaba” con Guillermina, fue contundente: “A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo” .

“¿Sentís que le hizo mal a tu papá?”, le consultó Nazarena Vélez. Sin dudar, Cande respondió: “ Yo creo que un poco sí, no quiero meter la pata, pero no sé, mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas por su relación, por ella ”.

Por último, se refirió a los rumores que indicaban que el vínculo entre los hijos de Marcelo y los de Guillermina era complicado. “ Estamos criados de distintas maneras, otros valores. Somos muy educados y agradecidos y no veíamos lo mismo del otro lado. Había algo raro, mi viejo les daba todo y había muy poco agradecimiento de su parte. Lo sentíamos todos mis hermanos ”, afirmó al diferenciarse de Helena, Dante y Paloma Ortega. “Él lo dio todo y más”, reflexionó.

De convivencias y mudanzas

Luego de analizar las palabras de Candelaria, en Intrusos comenzaron a dar detalles de la ruptura y cómo está la situación hoy en día. La primera en dar datos concretos fue Marcela Tauro: la periodista contó que Valdés, ya de regreso en Buenos Aires luego de la temporada teatral en Mar del Plata, tiene que dejar el departamento en donde vive, en el edificio Le Parc, donde es vecina de Tinelli . “No me parece mal que hayan decidido eso, sea de común acuerdo o no”, aseguró la panelista, explicó que es muy incómodo para ellos ser vecinos, que funcionó cuando eran pareja pero que hoy no va más y que Tinelli -dueño de la propiedad- le va a dar una casa para vivir con sus hijos.

“Tinelli y Guillermina todavía no hablaron”, sumó luego Laura Ubfal, y explicó que solo se comunican por los temas que tienen que ver con Lolo, el hijo que tienen en común. Además, reveló que los problemas entre Candelaria y Guillermina comenzaron durante la pandemia, cuando el clan pasó una temporada en el sur y se vieron obligados a convivir y que le dijo varias veces a su papá, cuando estaba todavía en pareja, que no le gustaba cómo era él cuando estaba con ella.

Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli en "La Academia", el talent show en el que ella ofició de jurado Prensa LaFlia

¿Una nueva relación?

Luego de repasar los momentos de tensión que vivió la pareja al aire en ShowMatch y analizar las crisis finales que terminaron con la pareja, Maite Peñoñori y Ubfal confirmaron una información que surgió los últimos meses como un fuerte rumor: que Guillermina mantiene una relación amorosa con Santiago Maratea. “ Ella se conoce con Maratea en ¿Quién es la Máscara?. Según se dice, Marcelo se entera de lo de Guillermina y Maratea en octubre. Lo que le cayó mal es el día que ella vuelve, que era el día de los enamorados, y lo deja a Lolo y dice ´me voy con unos amigos´ y después aparece la historia de él en Instagram ”.

Por su parte, Guido Zaffora ubicó el momento exacto en el que Tinelli se sintió traicionado. “Ellos tenían un pacto de avisarse si tenían una pareja formal. ¿Qué pasa? Ella no lo contó y él se entera por Maite, aunque dice que ya lo percibía, porque se nombraba mucho a Maratea”, explicó. Maite, por su parte, agregó que incluso Tinelli preguntó por el rumor y que se lo negaron. “Ese fue el límite para vivir en el mismo edificio”, concluyó el panelista. Además, Zaffora reveló que el conductor volvió indignado de su viaje a Mar del Plata, cuando llevó a Lolo a ver la obra de su mamá. “Me trataron muy mal, ella y todo el elenco”, le habría dicho a sus amigos, y explicó que no lo mencionaron, no lo aplaudieron y no fueron a cenar, como habrían quedado.

Santi Maratea y Guillermina Valdés, en medio de fuertes rumores de romance

¿Sale Lolo del reality?

Mientras la separación de la pareja se convierte en una historia digna de un novelón, los panelistas de Intrusos pusieron en duda que, con este nuevo panorama, Valdes permita que su hijo participe del reality show que Tinelli prepara junto a su familia. “Esto recién empieza”, aseguró Karina Iavícoli. Más adelante, Zaffora dio otra noticia del conflicto familiar. “Saben que Tinelli está preproduciendo su reality, que va a salir por Amazon. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que prohibió Guillermina Valdes? La presencia de Lolo en el reality”, disparó. “No quiere que Lolo sea parte del reality, y eso despertó aún más el enojo de Marcelo” , cerró.

Maite, a continuación, contó que habló con Marcelo, que el trailer lo grabaron en Uruguay con todos los hijos, que a la plataforma le gustó y que lo que se viene es empezar a grabar los capítulos, que serán ocho, con Lolo incluido. Por último, en la mesa coincidieron que la pareja todavía se debe un café para poder limar asperezas, ponerse de acuerdo y destrabar alguna de todas estas situaciones.

Guillermina Valdes y Lolo Tinelli

La palabra de Yanina Latorre

Yanina Latorre, panelista de LAM, amiga de Tinelli y compañera de panel de Candelaria en LAM, dio algunos detalles sobre los dichos de la cantante e influencer. “Candelaria fue contundente pero liviana, valiente… No fue agresiva. Me gustó cómo lo contó”, arrancó su testimonio. Además, explicó que no se la imagina una chica vengativa y que no fue específicamente a decir lo que dijo sino que “se dio”. “Esto no fue planificado”, aclaró, y contó que lo que le pareció más fuerte del testimonio de la joven fue cuando dijo que de la otra parte “no fueron agradecidos”. “Debe haber bastante más, creo que fue cauta”, completó.

