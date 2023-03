La madre de Aaron Carter cree que su hijo fue asesinado y compartió unas perturbadoras imágenes para respaldar su versión

escuchar

La madre de Aaron Carter no baja los brazos para que se investiguen a fondo las causas de la muerte de su hijo, acontecida el 5 de noviembre de 2022. Jane Carter publicó en su cuenta de Facebook una serie de imágenes escalofriantes del baño donde falleció el cantante para respaldar la versión de que su hijo fue asesinado. En las fotos en cuestión puede verse una bañera llena de agua verde y, a un costado, toallas del mismo color que dan cuenta del tiempo que pasó hasta que se encontró el cuerpo.

“Todavía estoy tratando de que se realice una investigación por la muerte de mi hijo, Aaron Carter”, escribió Jane en Facebook y criticó duramente el proceder de los forenses. “ No quisieron analizar otras hipótesis ni considerar que estaban en una potencial escena de crimen por el pasado como adicto de Aaron ”, manifestó respecto a cómo se desestimó rápidamente que su muerte haya sido violenta y se la caratuló como “sobredosis accidental”.

Jane Carter, madre del músico, pide que se reabra la causa por su fallecimiento CHRIS DELMAS - AFP

Asimismo, Jane acusó a la policía de contaminar la escena al permitir el ingreso al baño de personas ajenas a la causa y de no proteger el lugar, además de no ahondar en “información sobre un posible homicidio” que podría haber cambiado el rumbo de la investigación.

“ Aaron fue amenazado de muerte en muchas oportunidades y había mucha gente que estaba haciendo su vida miserable ”, reveló la mujer, quien aseguró que tuvo el aval de su familia para compartir las crudas imágenes ya que el objetivo es “ser tomada en serio por las autoridades policiales” de Lancaster, California.

“ Porque mi hijo tenía un problema de salud mental y también tomaba drogas, quisieron resolver todo fácilmente; no tenían ni el tiempo ni las ganas de analizar (otro escenario) y eso no es suficiente ni para mí ni para Melanie (Martin, la pareja del músico), así como tampoco para todas las personas que lo amaron realmente ”, manifestó y pidió: “Queremos respuestas, queremos justicia, hay gente que se tiene que hacer cargo de lo que hizo”.

El emotivo homenaje de Nick Carter a su hermano

Los hermanos Aaron, fallecido en noviembre de 2022, y Nick Carter tuvieron una relación muy conflictiva CHRIS DELMAS - AFP

El hermano mayor de Aaron, Nick, el reconocido cantante de la famosa boy band, Backstreet Boys, decidió despedir a su hermano a través de una conmovedora canción titulada “Hurts to Love You” (”Duele amarte”), lanzada a comienzos de este año. Fuentes de la industria musical informaron al portal TMZ que Nick se puso a componer su tema poco después de la muerte de su hermano. En la canción, el artista le declara su amor incondicional pese a que entre ambos existía una conflictiva y traumática relación.

Al momento del fallecimiento de Aaron, los hermanos se encontraban distanciados luego de que el menor de los Carter denunciara públicamente que había sido abusado por su hermano mayor y Nick pidiera una orden de restricción contra él luego de afirmar que había amenazado con matar a su esposa embarazada . A pesar de esto, al conocer la triste noticia, el músico no tardó en reaccionar y, en primera instancia, escribió un mensaje en redes.

“Hoy mi corazón está roto. Aunque mi hermano y yo teníamos una relación complicada, mi amor por él nunca desapareció. Siempre mantuve la esperanza de que él de alguna manera, algún día, iba a emprender el camino de la sanación y que encontraría la ayuda que necesitaba tan desesperadamente. A veces queremos culpar a alguien o a algo por la nuestras pérdidas. Pero la verdad es que la adicción y las enfermedades mentales son las verdaderas villanas en este caso ”, escribió Nick en Twitter.

Asimismo, Aaron había contado en septiembre de 2019, en una entrevista en el programa de televisión The Doctors, que padecía esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad, además de compartir que era adicto a los calmantes y al alcohol. Uno de los mejores amigos del actor y cantante, Gary Madatyan, habló de cómo había visto Aaron poco antes de su muerte. “ En el último tiempo tenía un aspecto terrible. Había perdido mucho peso y no actuaba con normalidad. Su mente no estaba allí”, recordó. “Me enteré de que tomaba mucha medicación, no específicamente drogas ilegales, pero tomaba mucha medicación ”, amplió el joven que ingresó al baño junto a la prometida del fallecido artista. “Personalmente, creo que estaba medicado y que se quedó dormido en una bañera. Creo que fue un accidente trágico, porque amaba la vida. Tenía tantos planes...”, compartió. “Aunque tenía problemas mentales y de adicción, amaba la vida“, añadió Madatyan.

El tuit en el que Nick despedía a su hermano Aaron, quien falleció en su casa de California, en noviembre de 2022 Twitter / @NickCarter

Por su parte, Melanie Martin, la pareja de Aaron y madre del hijo de un año del cantante, se mostró totalmente quebrada y ahora se suma al pedido de justicia de su suegra. “Mi prometido Aaron Carter falleció. Amo a Aaron con todo mi corazón y va a ser un viaje para criar a un hijo sin un padre. Todavía estamos en el proceso de aceptar esta desafortunada realidad. Sus pensamientos y oraciones son muy apreciados”, manifestó la madre del pequeño Prince.

