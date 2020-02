En una entrevista radial, Marco Antonio Caponi contó cómo le cambió la vida el nacimiento de su hijo, Valentín Crédito: Instagram

6 de febrero de 2020 • 01:09

Harto de que tener que mostrar su físico en las ficciones para las que era convocado, Marco Antonio Caponi tomó una decisión. Así lo reveló en una reciente entrevista radial; allí, el actor de Separadas explicó que siempre fue reacio a quitarse la ropa en las escenas y que, por eso, optó por "dejarse la panza". "Desde que me la dejé, nunca más me pidieron que me saque la remera", señaló.

En diálogo con Pablo Gorlero en el programa Parece que viene bien, el actor contó que el lunes arrancan las grabaciones de la nueva temporada de El Tigre Verón y que volver a ponerse en la piel de Fabito le produce una sensación rara. "Uno piensa que ya tiene toda la historia y el personaje incorporados, pero es volver a empezar. Ya pasó medio año, las personas mutamos... Nunca había hecho una segunda temporada, así que estoy un poco expectante: quiero ver hacia dónde crecen los personajes y la historia".

"Fue un proyecto que nos dio un montón de satisfacciones. A mí me sorprende que lo haya visto tanta gente. Empezamos con la pata torcida porque nos acusaron de hacer 'publificción' y teníamos miedo de que el laburo con el que uno vive sea boicoteado, pero ganó la ficción porque teníamos una buena historia", recordó en alusión a la demanda que Hugo Moyano estuvo dispuesto a iniciar contra la ficción de Eltrece por encontrar varias similitudes con sus propia historia.

Sobre el desarrollo de su personaje en esta nueva temporada, adelantó: "Mi viejo [el personaje de Julio Chávez] sale de la cárcel y Fabito está tratando de salir de su adicción a la cocaína. Medio que se evangeliza un poco y está metido en un templo. Entró Dios en su cuerpo, así que vamos a ver el combo que sale de ahí".

"Soy un inconformista absoluto y a veces me da miedo porque puede ser malinterpretado", explicó sobre su aproximación al trabajo. "Soy re mil exigente. Ahora con el unipersonal, hay puntos en los que aún no puedo disfrutar. A veces, genera frustración, pero lo que siempre intento es que no sea un mecanismo de autoboicot", analizó en referencia a su trabajo en Romance del Baco y la Vaca.

Al recordar una escena de Vecinos en Guerra en la que su personaje debía aparecer bajo la ducha, contó: "Yo cuestionaba la escena, porque no tengo ganas de sacarme la remera y estar ahí, en cueros. Por eso me dejé la panza. Desde que me la dejé, nunca más me pidieron que me saque la remera".

A propósito del éxito de su unipersonal Romance del Baco y la Vaca, el actor explicó: "Teníamos como horizonte que nos dé satisfacciones. Fue creada desde ese lugar y hoy nos da un montón de respuestas hermosas, pero también también la vimos crecer desde que era una semilla y atravesamos con ella todo el tránsito. Por suerte, nos está yendo bárbaro y tenemos críticas excelentes. Estamos contentos y sorprendidos".

El texto de la obra está escrito íntegramente en versos gauchescos, por eso, su abordaje fue distinto. "Con Gonzalo Demaría [el autor], sabíamos que Daniel Casablanca [el director], iba a comprender el camino e iba a saber cómo llevarlo desde la claridad. Cuando lees la pieza, lo primero que sabés es que no podés contaminarla", explicó.

Con respecto a cómo cambió su vida con el nacimiento de Valentino, el hijo que tiene con Mónica Antonópulos, indicó: "Me cambió todo. Todavía no llego a dimensionar todo lo que cambió. Superó lo que yo esperaba. Todos los días me produce algo nuevo; me cambió las prioridades: desapareció la mirada narcisista. Antes quería ser mejor persona por mí y ahora quiero serlo por él. Me llenó de amor la vida". A su vez, contó que a la hora de aceptar su participación en Separadas, pesó que su mujer fuera una de las protagonistas.