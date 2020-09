Marco Antonio Caponi comparte a diario con sus seguidores sus esfuerzos para bajar de peso Crédito: Instagram

"En el día de la primavera, florecer será retomar la energía poderosa de las redes para volver a entrenar. Con el plan 'Un ex adicto en recuperación'. Este es el día 1, todas las semanas evolucionare´ hasta sacarle el James Bond a @tomhardy. Hoy comienza una nueva etapa. Esta es una historia de lucha. Y amor propio. Mañana podré gritar YO ERA ADICTO 'a la comida' entre los hombres barbijos. #Flowerpower en mi corazón. Hoy 100,3 Kilos". Esta publicación de Marco Antonio Caponi en su cuenta de Instagram (@marcoacaponi) sorprendió a propios y ajenos. ¿Qué pasó con el galán por el que suspiran tantos fans? ¿Acaso él también puede tener problemas de alimentación? Y la respuesta es que sí y se lo toma con humor. ¡Lo aplaudimos!

¿Qué dice Marco Antonio sobre estas publicaciones? "Sólo estoy expresando libremente una problemática sin prejuicios. 'El ser objeto'. En este momento ya no sé qué es realidad y qué es ficción. Ya no sé qué es verdad y qué es mentira. Algo desapareció. No tengo ni siquiera parámetros para una respuesta concreta de lo que estoy haciendo. Sólo intento comprender por qué me siento tan exigido; y mientras tanto seguir adelante luchándola como sea en este contexto opaco. Solo no puedo. Pero estamos solos en las luchas y en red al mismo tiempo. Una paradoja", le confiesa el actor a LA NACION.

Desde hace una semana publica diariamente un posteo en el que cuenta cómo sigue con la reeducación de su alimentación. "Este segundo día ha sido complicado. No pude sacarme ni el pijamas, pero con todo mi esfuerzo he llegado a saltar 200 dobles saltos. Cada salto era una hamburguesa más que se sumaba a la hermosa lluvia de mi mente, así como la lluvia de sapos, pero de panceta ahumada y queso cheddar. Después estiré como si descansara en un hermoso mat de yoga de matambre a la pizza bien jugoso. Y el agua era mostaza. Al terminar, de premio, compré 6 medialunas y las guardé directamente en el freezer sin tocarlas. Lo prometo, las usaré para prender el asado del domingo. Si yo puedo vos también!!! #Flowerpower"

"Día 3. Simplemente hoy no pude. Pero acepto la derrota. Sé que mañana amanezco con pan casero que yo mismo hice. Soy mi enemigo. Un gordo mental #flowerpower"

"Día 4 (Jueves 24) Que no te vendan murciélago podrido. Le gané la pulseada a la derrota del día 3. 7 AM me desperté con el fuego prendido. El amor de todxs me ha llevado a bajar mis primeros 2,5 kilos. Soy consciente que es un espejismo, que baja rápido y para arriba sucede lo mismo. Yo no vendo murciélago podrido... a la noche un dulce de leche me ha invadido y no le tuve piedad. Lo ataqué escondido, pero bueno, he premiado el sacrificio. No hay derrota que me detenga. #Flowerpower"

"VIERNES 1. Soy la yema. Para qué contarles. Llueve y mi cuerpo lo sabe... Que Dios nos ampare. #Flowerpower"

"GORDO MENTAL. Hoy día de pésame. El lunes perderé la memoria. Adicto. Voz: Theremin. Pd: no dije toda la verdad. Me clavé también 3 empanadas #flowerpower #Gordomental".

Recordemos que antes de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, el actor estaba terminando las últimas escenas de la segunda temporada del unitario de eltrece El Tigre Verón. El trabajo, claro, quedó pendiente. Su figura, con unos kilos más de los que usualmente lucía, le venían bien para el personaje de Fabito Verón, hijo del líder sindicar del gremio de la carne que interpretó Julio Chávez.

Por otra parte, en 2018 Marco Antonio brilló en la miniserie Sandro, que emitió Telefe y en la que él se metía en la piel del Roberto Sánchez adulto. Entonces contaba: "Tuve una conexión increíble con el personaje. Me miraba al espejo y no me reconocía. Necesitaba hacer una mutación y subí 12 kilos. Fue un placer enorme, porque me dediqué a vivir la vida de Roberto, comer, tomar vino. Fumaba mucho grabando. Fue muy fuerte pasar por eso. Este personaje tiene una adicción enorme y me tocó contar ese lado humano".

