Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano, salvó a una beba en Uruguay y el relato de la madre se volvió viral

Callado, siempre ajeno a las polémicas y muy celoso de su intimidad, Marcos Ginocchio se convirtió desde las primeras semanas de la emisión del último Gran Hermano en el gran favorito del público. Tanto, que ya desde finales de octubre, en cada encuesta que se publicaba en las redes para elegir al ganador del reality de Telefe, resultaba primero con amplio margen. Efectivamente, terminó alzándose con el premio mayor, pero la semana pasada, además, se colgó la medalla de héro e.

El salteño más reconocido del momento cruzó el Río de la Plata junto a dos amigos para realizar presencias en boliches y algunas acciones comerciales. Como era de esperarse, su visita fue un éxito: cientos de fanáticos llenaron los locales en los que se presentó y se instalaron en las afueras del hotel en el que se hospedó con la esperanza de poder verlo.

Pero más allá de que haber dejado en claro que en Uruguay es tan famoso como en la Argentina, Marcos dio de qué hablar luego de haber protagonizado un inesperado hecho “heroico”. La historia la dio a conocer en TikTok una de las protagonistas.

El escenario en el que ocurrió la inesperada proeza del vencedor de GH fue un supermercado en Punta del Este. El “primo” se encontraba en ese local haciendo compras y una mamá que se encontraba allí con su beba lo vio y se desesperó por tomarse una fotografía junto a él . Emocionada y algo atolondrada, la mujer se dirigió hacia donde él se encontraba, sin darse cuenta de que el cochecito en el que se encontraba su pequeña hija salió disparado hacia la calle .

Quien sí se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo fue Marcos. Y rápido de reflejos, logró atajar el cochecito antes de que golpeara contra una de las góndolas. Sin poder contener su emoción, la mujer les contó a sus amigas a través de mensajes de audio lo que había ocurrido. “Chicas.. ¡Pero fue un papelón! Estaba con la bebé, con el coche... Dejé el cochecito ahí y se fue a la m... Y Marcos fue a ayudar a la bebé, porque casi se cayó al piso. Fue terrible”, se la escucha contar en el relato que se volvió viral en TikTok.

Y agrega: “ Yo dejé el coche y me fui corriendo hacia Marcos. ¡Dejé el coche y se me fue a la m...! Imaginate si pasaba un auto atropellaba a la bebé y yo ahí, con Marcos ”.

El episodio llegó a tener tanta repercusión que unos días después, el salteño participó como entrevistado del programa El show de la tarde, de Canal 10 y la conductora, Paola Bianco, le preguntó sobre lo sucedido. Fiel a su estilo, Marcos le quitó peso al hecho y lo resumió con pocas palabras: “ Estábamos en un supermercado. Había una chica con un bebé. Estábamos con un amigo y la ayudamos. Pero sí, fue fuerte ”

Corazón solidario

En una entrevista con LA NACION, poco después de consagrarse ganador del reality, Ginocchio había expresado su intención de darle al premio obtenido un destino solidario. “Yo estoy agradecido por tanto cariño y apoyo que me dio la gente, porque de verdad no siento que haya tenido tanta participación o estrategia en el juego, como para decir ‘qué buena forma de jugar’. Y siento que me eligieron quizá valorando otras cosas mías, y yo en la casa dije: ‘Ojalá pudiera devolver un poquito del amor que me hicieron llegar a mí'. Entonces me parece que esta es una buena forma de comenzar con eso”, explicaba.

“ Los 19 millones del premio, todo va a ir para donaciones, y así ayudar un poco a los chiquitos de la calle. Poder sacarle una sonrisa a una persona es algo que me llenaría el corazón ”, recordó en aquella oportunidad. El salteño fue recibido como un héroe al arribar a la provincia de la que es oriundo.

