Nacho Castañares estalló tras la difusión de falsas imágenes del accidente de Thiago Medina y actualizó el parte médico

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, sufrió un grave accidente con su moto y debió ser internado. Con politraumatismos y un pronóstico reservado, el joven, expareja de Daniela Celis, también con pasado en el reality show, aguarda su evolución en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Los detalles del accidente de Thiago Medina (Video: LAM)

Desde el momento que se reveló la noticia en el programa LAM (América), Celis pidió una cadena de oración mediante su cuenta de Instagram, donde, también, detalló que Medina sufrió la extirpación de su bazo a raíz del brutal accidente.

A medida que transcurrieron las horas, varias personas del medio se sumaron a las plegarias en pos de una mejora de Thiago, entre ellos, Nacho Castañares, amigo de Medina y padrino de sus hijas Aimé y Laia.

En su cuenta de X, Castañares no solo rezó por la evolución de Thiago, sino que apuntó contra quienes inventan noticias o tergiversan la información.

Nacho Castañares apuntó contra las publicaciones falsas sobre el estado de salud de Thiago Medina

“De más está decir que las todas las fotos y videos son fake. Podrían dejarse de romper un poco las pelotas. Ahora en este momento está estable, salió de la operación anoche y sigue en terapia intensiva. Estamos esperando parte médico actualizado, está delicado pero esperamos que evolucione hora tras hora y día tras día”, indicó Castañares en un posteo publicado en las primeras horas del día sábado.

La referencia de Castañares hace alusión también a un supuesto posteo de Marcos Ginocchio, ganador de la edición 2022 de Gran Hermano, quien habría dado por fallecido a Thiago. Horas más tarde, se desmintió categóricamente esta versión y el salteño escribió unas palabras en su Instagram, sumándose a la cadena de oración.

Nacho Castañares y Thiago Medina generaron una gran amistad dentro de la casa de Gran Hermano

“Recemos por Thiaguito y apoyemos mucho a su familia, por favor”, deslizó Ginocchio, reposteando la historia de Instagram de una cuenta llamada @lacritiok.

Marcos Ginocchio se expresó al respecto de la salud de Thiago Medina

En el mismo tono, Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, se encargó de desmentir una imagen que circuló en las redes de cómo habría quedado la moto de su familiar tras el brutal accidente.

Camila, hermana de Thiago, también desmintió las versiones que circularon en las redes sociales

“Gente no hablen por hablar. La foto que circula no es real. La moto de Thiago es blanca, por favor pido respeto. El choque no fue en la parte delantera como se dice”, explicó “Camilota” en sus redes sociales, aclarando el panorama sobre lo sucedido.

Mientras se reconstruye el caso, el exparticipante de Gran Hermano se encuentra con respirador e inotrópicos -medicamentos para la contracción del músculo cardíaco- bajo un estricto control clínico, que incluye un seguimiento sobre la cirugía torácica a la que fue sometido en la madrugada del día sábado.

Thiago Medina junto a Daniela Celis y sus dos hijas, Aimé y Laia (Foto: Instagram @thi4go_km)

“El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, fue el último parte médico sobre la salud de Thiago Medina.

Por último, Celis, más conocida en el ambiente como “Pestañela”, es quien se encarga de brindar la información necesaria a los seguidores de Thiago. “Solo pido luz y amor. Les daré noticias pronto. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo“, subrayó la integrante del programa de streaming Patria y familia (Luzu TV).