El pedido de Marcos Ginocchio en medio del complejo cuadro de salud de Thiago Medina

La comunidad de Gran Hermano (Telefe) volvió a movilizarse por Thiago Medina, internado desde el viernes pasado tras un grave accidente en moto en el partido de Moreno. En medio de la preocupación por la evolución del joven, Marcos Ginocchio publicó un mensaje que emocionó a seguidores y colegas, y se sumó al pedido multitudinario de oración impulsado por la familia para las 21 de este miércoles.

Minutos antes del inicio de la cadena, el salteño compartió en Instagram una foto de Thiago con sus hijas, Laia y Aimé, y escribió: “Buen padre, buen hermano, buen amigo”. Luego agregó: “Muchas fuerzas para Thiaguito. Las oraciones y la fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos”. El gesto del campeón de GH, que desde que ganó el reality mantiene un bajo perfil mediático, fue celebrado por miles de usuarios y exparticipantes del ciclo, que replicaron el pedido para amplificar la convocatoria.

El conmovedor posteo de Marcos Ginocchio en historias de Instagram sobre Thiago Medina (Foto: Historias de Instagram @marcosginocchio)

“Pronta recuperación para Thiago, toda la fe de que va a salir de este mal momento“; ”Ojalá se recupere pronto Thiago“; ”Mi niño tan lindo, deseándole toda la fuerza del mundo a Thiago, oremos por él, su salud y su familia“; “Que te recuperes pronto Thiago. Bendiciones para vos y toda tu familia” y “Con fe y oración todos por Thiago”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en la red social X al respecto.

Daniela Celis actualizó el estado de salud de Thiago Medina

En paralelo, Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de las mellizas, informó en sus redes el estado actual del joven, quien podría ser intervenido por segunda vez en los próximos días. “Recién salimos del hospital. Queremos compartir con ustedes, el estado de Thiago”, comenzó en sus historias de Instagram, donde trató de llevar tranquilidad a todos los que la acompañan en este difícil momento.

“Como ya es de público conocimiento, las últimas 24 horas presentaron nuevos registros febriles, se realizará una fibrobroncoscopia. Esperamos resultados. Si su evolución es favorable, Thiago podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Se realizará en conjunto con el equipo de cirugía torácica de la Provincia de Bs.As, proveniente del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría“, detalló Pestañela, sobre lo que le informaron los médicos respecto al estado de salud del padre de sus hijas.

Daniela Celis actualizó el estado de salud de Thiago Medina (Foto: Historias de Instagram @danielacelis01)

Por último, Daniela agregó: ”Mantenemos el pedido de cadena de oración más que nunca para Thiago Agustín Medina“. El cuadro de salud de Thiago Medina hizo movilizar a todo su entorno, quienes se turnan para acompañarlo en este delicado momento. Es por esto que Camilota, la hermana del mediático, solicitó a través de su cuenta marcas que la sigan acompañando para poder costear los viajes hasta el hospital.

Camilota pidió ayuda para costear los viajes al hospital donde se encuentra internado su hermano en Moreno (Foto: Historias de Instagram @camioficial94)

“Hola gente hermosa. Voy a estar haciendo publicidad para los emprendimientos o negocios que me pidan por una cuestión de dinero, ya que el ir y venir al hospital requiere de esto”, aclaró la joven influencer y sumó: “Aquellos que quieran accionar comuníquense conmigo para pedir tarifas de publicidad y les voy a estar contestando en breve. Cami”.