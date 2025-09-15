Daniela Celis compartió un nuevo parte médico de Thiago Medina y mostró la foto más tierna de una de sus hijas: “Oremos por papá”

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, continúa en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. Tras un accidente en moto en la zona de Francisco Álvarez, el joven de 22 años sufrió fracturas y politraumatismos que complicaron gravemente su salud.

“Sigue en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Con pronóstico reservado. Con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer”, detalló un informe del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con fecha del domingo 14 de septiembre.

Daniela Celis explicó que hubo una "leve mejoría" en el estado de salud de Thiago Medina

Bajo esta circunstancia, Daniela Celis, expareja de Thiago, se encarga de pasar partes o informes en su cuenta de Instagram. El último, en un tono esperanzador, detalló que el joven mostró algunos signos leves de recuperación, aunque su caso sigue en carácter de reservado.

“Tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y reikis que envían”, exclamó Celis. Acto seguido, dio un pantallazo más específico: “Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración”.

Una de las hijas de Daniela y Thiago formó parte de la cadena de oración

Pestañela, el apodo que adoptó Celis en Gran Hermano, le pidió a sus seguidores que continúen con sus rezos y oraciones, mientras su expareja lucha por su vida. “Toda la luz que nos envían está llegando”, aclaró.

Por otra parte, la influencer manifestó que las hijas en común que tiene con Thiago -Laia y Aimé- se encuentran “bien” y contenidas por “toda la familia, padrinos, madrinas y amigos”.

Daniela Celis y Thiago Medina formaron una familia compuesta por Laia y Aimé (Fuente: Instagram/@danielacelis01)

“Oremos por papá, por favor. Cadena de oración para Thiago Agustín Medina”, dijo Celis en una postal donde mostró a una de las gemelas que forma parte de la familia.

Además de su expareja, Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio, en un posteo en conjunto, se sumaron a los mensajes de apoyo a su amigo Thiago, a quien le extirparon el bazo y sufrió daños severos en su pulmón.

El posteo de Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio

“Seguimos con el pedido de oración para Thiago Agustín Medina. Cuanta más energía, más fuerza le damos”, dice el texto de la historia donde Poggio, Castañares y Ginocchio -ganador de la edición 2022 de Gran Hermano- se juntaron para brindarle su apoyo a su amigo.

Santiago del Moro hizo mención al caso de Thiago Medina

En las últimas horas, Santiago del Moro, conductor del formato televisivo Gran Hermano, se expresó en su cuenta de Instagram sobre el caso de Thiago Medina, quien se encuentra en un estado delicado de salud en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.

A través de la publicación de Daniela Celis, Del Moro reposteó la información de la exparticipante del reality y le sumó el emoji del rezo, sumándose así a la cadena de oración.

Santiago del Moro se sumó a la cadena de oración por Thiago Medina

El reconocido conductor formó parte de la incipiente carrera de Thiago Medina: al ser el presentador televisivo de Gran Hermano, estuvo presente en sus primeros pasos en los medios de comunicación, aconsejándolo tanto en el reality como fuera, donde logró construirle la casa a sus hermanos y formó una familia junto a Celis.