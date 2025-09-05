Margot Robbie y Jacob Elordi, protagonistas de una adaptación erótica de Cumbres borrascosas

Margot Robbie y Jacob Elordi son protagonistas de una nueva adaptación de un clásico literario a la gran pantalla: Cumbres Borrascosas, la novela escrita por Emily Brontë en 1847. El film se estrenará en los cines del mundo durante la semana de San Valentín del año próximo, pero por estas horas Warner Bros. dio a conocer un primer trailer y pronto despertó polémica.

En esta oportunidad, Robbie, de 35 años, interpreta a Catherine, mientras que Elordi, de 28, da vida a Heathcliff. La película seguirá la apasionada y prohibida relación entre ellos; sin embargo, en el trailer se puede notar que esta nueva versión presenta un tono mucho más erótico que la novela original, algo que algunos consideran inexacto y hasta irrespetuoso con el texto.

Jacob Elordi como Heathcliff Warner Bros.

El elenco también ha sido objeto de debate desde que se anunciaron los nombres. Los fans de la historia calificaron a Elordi como una versión “blanqueada” de Heathcliff, ya que al describirlo se dice que es un “gitano de piel oscura”. Además, muchos consideran que Robbie no era la persona adecuada para interpretar a Catherine, que en gran parte del relato tiene 19 años.

Margot Robbie como Catherine Earnshaw Warner Bros.

La directora del film es nada más y nada menos que la ganadora del Óscar Emerald Fennell, quien también estuvo al frente de Hermosa venganza y Saltburn, ambos largometrajes también producidos por Robbie y su marido Tom Ackerly, quienes también están involucrados en esta película.

El reparto también incluye a Hong Chau, Alison Oliver y Shazad Latif. Además, la película contará con canciones originales de la artista británica Charli XCX.

Cumbres Borrascosas narra el romance condenado al fracaso entre Heathcliff y Catherine Earnshaw, en donde los celos, la obsesión y las diferencias de clase se convierten en un ciclo de venganza que persigue a sus familias durante generaciones.

Cumbres borrascosas, de Emerald Fennell, estrenará en cines en febrero Warner Bros.

En la novela, Heathcliff es acogido como un misterioso huérfano por una familia acomodada y establece un intenso vínculo con su hija, Catherine. Pero los prejuicios y las presiones sociales envenenan ese vínculo, preparando el escenario para la tragedia.

Un clásico con muchas versiones

A lo largo de la historia, la novela de Brontë fue llevada varias veces a la pantalla grande. La primera vez fue en 1939 protagonizada por Merle Oberón, Laurence Olivier y David Niven, y dirigida por William Wyler, esta adaptación se considera una de las mejores de la era de oro de Hollywood.

En 1970, Robert Fuest volvió a llevar la novela a la pantalla grande. Protagonizada por Timothy Dalton como Heathcliff y Anna Calder-Marshall como Cathy, esta adaptación es una de las más aclamadas por la crítica y fieles al libro gracias a su honesta interpretación de los conflictos internos de los personajes principales. La película también fue un éxito de taquilla, recaudando más de 2,2 millones de dólares -todo un récord para la época- y obteniendo una nominación a los Globos de Oro.

La tercera versión llegaría en 1992, con Juliette Binoche y Ralph Fiennes en los roles protagónicos. Aunque esta adaptación ha sido criticada por apresurar ciertos puntos de la trama, consiguió ser la primera película en dar vida a toda la novela, y no solo a su primera mitad, como lo hicieron sus predecesoras.

Ralph Fiennes y Juliette Binoche en Cumbres borrascosas (1992)

En 2011 fue la última vez que el libro llegó a la pantalla grande. Esta adaptación renuncia a cualquier énfasis en lo romántico para centrarse en los elementos más duros de la historia, desde el escenario hasta los personajes. Esta versión se consideró demasiado cruda para algunos, que opinaban que la película podría haber sido mejor si se hubiera prestado más atención a los elementos románticos y tradicionales de la novela. Los protagonistas de esta adaptación fueron Kaya Scodelario como Catherine y James Howson como Heathcliff, y se centró principalmente en la infancia y adolescencia de los personajes.